Nscale vai instalar 66.000+ GPUs NVIDIA Rubin para a Microsoft no Site da Start Campus em Portugal

A implementação de GPUs NVIDIA Vera Rubin NVL72 pela Nscale é uma das maiores na UE, apoiando os clientes europeus da Microsoft com capacidades de IA avançada

LONDRES, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Nscale anuncia a expansão da sua colaboração com a Microsoft e a Start Campus com a instalação de 66.000+ GPUs NVIDIA Rubin adicionais, a ser entregues a partir do final de 2027. Este acordo é estabelecido com base na parceria inicial com a Microsoft de 12.600+ NVIDIA Blackwell Ultra GPUs no primeiro edifício do SINES Data Campus.

No âmbito do acordo, os investimentos adicionais da Nscale de 230 milhões de euros em infraestrutura partilhada e 465 milhões de euros num segundo edifício de 200 MW no SINES Data Campus tornam este um dos projetos de infraestrutura de IA mais significativos da UE e um dos maiores em Portugal até à data. Este acordo acresce às operações existentes da Nscale para a Microsoft na Noruega, no Reino Unido e nos EUA.

A procura por infraestrutura de IA deverá aumentar significativamente até 2030, limitada pelo ritmo de fornecimento de energia e pela entrada em funcionamento de novas capacidades. A Start Campus, com licenciamento total para 1,2 GW, oferece uma trajetória clara para responder a essa procura e posiciona Portugal como porta de entrada estratégica para a economia de IA europeia.

"Esta parceria permite a disponibilização de computação de IA de próxima geração à escala e eficiência exigidas para cargas de trabalho de fronteira. Consolidando uma base já comprovada, a capacidade alargada em Sines, Portugal cria um dos ambientes mais avançados da Europa para infraestrutura de IA de alta densidade. Representa também um dos maiores investimentos em infraestrutura de IA da história de Portugal — e um dos mais significativos na UE —, refletindo a crescente procura pelos serviços da Nscale", afirmou Josh Payne, CEO e Fundador da Nscale.

"Sines é um dos principais destinos europeus para IA em grande escala — reforçando a capacidade da Europa de apoiar o desenvolvimento soberano de IA com sustentabilidade, resiliência e planeamento de longo prazo como pilares centrais. Com base no acordo já existente, esta expansão da Nscale será uma das maiores instalações de GPUs NVIDIA Vera Rubin NVL72 da Europa. À medida que avançamos para a nossa visão de 1,2 GW, o nosso foco mantém-se em fornecer infraestrutura segura, sustentável e globalmente conectada — sustentada por energia renovável e concebida para apoiar a competitividade de longo prazo da Europa na era da IA", afirmou Robert Dunn, CEO do Start Campus.

"Este investimento significativo da Nscale acelera o desenvolvimento do SINES Data Campus. Sustentado pelo compromisso contínuo da Davidson Kempner, a plataforma Start Campus está bem posicionada para crescer — reforçando a emergência de Portugal como líder em IA na Europa", afirmou Daniel Boehm, Partner na Davidson Kempner, acionista do Start Campus.

Esta expansão marca um passo decisivo no reforço das capacidades de computação de IA na Europa, fornecendo a infraestrutura crítica e sistemas NVIDIA Vera Rubin NVL72 de próxima geração necessárias para cargas de trabalho de IA de fronteira. Com uma parceria comprovada como base, a Nscale e a Start Campus estão a posicionar ativamente Portugal como o hub seguro, sustentável e de alta densidade essencial para impulsionar o sucesso competitivo de longo prazo da Europa na era global da IA.

Sobre a Start Campus

A Start Campus está a construir e a operar o SINES Data Campus, um centro de dados de 1,2 GW em Portugal, criando o maior e mais sustentável ecossistema de dados da Europa, com conectividade global líder de mercado. O SINES DC oferece máxima flexibilidade aos clientes com soluções em shell energizado, turn-key e build-to-suit. As ofertas avançadas da empresa estão preparadas para IA e respondem às necessidades futuras do setor, integrando tecnologias de arrefecimento líquido no seu design flexível e escalável. O campus utiliza 100% de energia renovável e tem como objetivo um PUE (Power Usage Effectiveness) líder na indústria de 1,1 e um WUE (Water Usage Effectiveness) de 0, aproveitando o poder de arrefecimento do oceano.

Mais informações em www.startcampus.pt

Sobre a Nscale

A Nscale é uma empresa de infraestrutura de IA verticalmente integrada que está a construir a fundação física e digital para treinar, implementar e escalar IA da cloud até ao edge. Ao deter e operar todo o stack tecnológico — energia, centros de dados, computação GPU e software —, a Nscale oferece a nativos de IA, empresas e governos a eficiência, fiabilidade e controlo que a IA avançada exige.

Para mais informações, visite www.nscale.com

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