O Estado das Redes Sociais 2024: como podem as marcas navegar no mundo das redes sociais em 2024?

COIMBRA, Portugal, 23 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Brandwatch analisou 347 marcas em oito sectores e obteve as informações necessárias para que as marcas comuniquem eficazmente com os seus públicos nas redes sociais. O objetivo é fornecer aos profissionais de marketing e comunicação os conhecimentos e os meios para criar estratégias comerciais viáveis para este ano. Quais as gerações que geram mais menções por sector? Como é que as marcas estão a utilizar as redes sociais? Que sentimentos e emoções suscitam nos utilizadores das redes sociais e como evoluíram nos últimos 6 meses?

Repartição da audiência por geração para cada sector

As marcas de tecnologia e de serviços alimentares registaram as percentagens mais elevadas de menções de marca por parte dos millennials (Geração Y).

A Geração X é responsável pela maioria das menções de marcas em conversas sobre retalho.

As marcas de entretenimento registaram a percentagem mais elevada de menções de marca da Geração Z de todos os sectores.

Interações entre os consumidores e a marca por sector

Os níveis de envolvimento variam consoante o sector. Por exemplo, criar conteúdo que possa ser partilhado e fazer com que as mensagens sejam reenviadas são métodos eficazes para as marcas nos sectores do entretenimento e da tecnologia, como se pode ver no quadro seguinte. Por outro lado, as marcas do sector dos serviços financeiros utilizam as redes sociais para apoio ao cliente, tratamento de pedidos de informação e resolução de reclamações.

Em média, as marcas são responsáveis por 1,51% de todas as conversas relacionadas com a marca

A proporção de publicações iniciadas pelas marcas varia consoante o sector. Por exemplo, as marcas de serviços financeiros e de tecnologia geram uma percentagem relativamente grande de publicações iniciadas pela marca, representando 6,4% e 4,1%, respetivamente, das discussões relacionadas com o seu sector. Em contrapartida, as marcas dos sectores automóvel e do entretenimento geram uma percentagem muito menor: apenas 0,41% e 0,69%, respetivamente, das discussões relacionadas com o seu sector.

Critérios de referência para as emoções e sentimentos do público

O retalho e o entretenimento foram os sectores que geraram mais alegria (joy), representando estes últimos 57% e 56% de todas as discussões relacionadas com marcas.

Os sectores dos serviços alimentares e dos produtos de grande consumo produziram o maior volume de menções de repulsa (disgust), representando 27% e 26% das respetivas discussões. Estes números são típicos dos sectores que lidam com alimentos e higiene.

Sentimento dos consumidores em todos os sectores

O sentimento em linha em torno dos sectores da alimentação e dos produtos de grande consumo foi o mais negativo em comparação com os outros seis sectores estudados. Para os serviços alimentares, 29% das menções foram negativas e para os produtos de grande consumo, 22% foram negativas.

As marcas do sector do entretenimento receberam a maior percentagem de menções positivas (12%).

Como as atitudes dos consumidores mudaram nos últimos 6 meses

Os dados mostram uma queda de 41% nas menções positivas e um aumento de 6% nas menções negativas para as marcas de serviços alimentares nos dois primeiros trimestres de 2023, em comparação com os seis meses anteriores.

As marcas do sector automóvel registaram a menor flutuação no sentimento, com apenas um aumento de 6% nas menções negativas e nenhuma alteração nas menções positivas nos primeiros seis meses de 2023 em comparação com o período de seis meses anterior.

As melhores horas para publicar por sector

Em média, as marcas dos 8 sectores recebem mais menções nas redes sociais às quartas e quintas-feiras. As marcas do sector do entretenimento têm a maior percentagem de discussões relacionadas com a marca às sextas-feiras, o que as distingue dos outros sectores do painel.

A terça-feira revelou-se o melhor dia de publicação para as marcas de retalho, serviços financeiros e alimentação.

Consulte estes e outros insights, em Inglês, sobre o Estado das Redes Sociais para 2024 em https://www.brandwatch.com/reports/state-of-social/view/?utm_medium=pr&utm_source=online_article&utm_campaign=state-of-social&utm_term=meds&utm_content=report

Sobre o estudo

Análise realizada com o Brandwatch Consumer Research para marcas líderes em 8 sectores diferentes: automóvel, bens de grande consumo (CPG), tecnologia, energia, entretenimento, retalho, alimentação (tradicional e fast food), serviços financeiros. Dados públicos em inglês em redes sociais, blogues, fóruns, sítios de notícias e de críticas. A análise foi feita no período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2023.

Iris, o assistente de IA da Brandwatch, foi utilizado para identificar os fatores virais nas conversas, com uma lista de tópicos e marcas virais.

Consulte o relatório completo em: https://www.brandwatch.com/reports/state-of-social/view/?utm_medium=pr&utm_source=online_article&utm_campaign=state-of-social&utm_term=meds&utm_content=report

Sobre a Cision

A Cision é líder global em soluções de consumer e media intelligence, engagement, e soluções de comunicação. Equipamos os departamentos de RP e comunicação corporativa, marketing e social media com as ferramentas de que necessitam para se destacarem no mundo atual, orientado por dados. A nossa profunda experiência, parcerias exclusivas e produtos premiados, incluindo o CisionOne, Brandwatch e PR Newswire, possibilitam a mais de 75.000 empresas e organizações, incluindo 84% das empresas da Fortune 500, ver e ser vistas, compreender e ser compreendidas pelos públicos que lhes são mais importantes.

