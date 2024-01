Lo Stato dei Social Media 2024: come possono i brand navigare nel mondo dei social media nel 2024?

COIMBRA, Portugal, 23 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Brandwatch ha analizzato 347 marchi in otto settori e ha ottenuto le informazioni necessarie ai marchi per comunicare efficacemente con il proprio pubblico sui social network. L'obiettivo è fornire ai professionisti del marketing e della comunicazione le conoscenze e i mezzi per creare strategie commerciali valide per quest'anno. Quali generazioni generano il maggior numero di menzioni per settore? Come i marchi utilizzano i social network? Quali sentimenti ed emozioni suscitano gli utenti dei social media e come si sono evoluti negli ultimi 6 mesi?

