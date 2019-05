O Friends of Zion Museum [amigos do Zion Museum] Homenageia a Luta dos EUA contra o Antissemitismo

JERUSALÉM, 7 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Esta semana o Friends of Zion Museum homenageou os embaixadores dos Estados Unidos, que, como parte da iniciativa de Trump para combater o antissemitismo, participaram na March of the Living (Marcha dos Vivos), antes de visitarem a cidade de Jerusalém, capital de Israel.

The Friends of Zion Museum honored the United States Ambassadors (Photographer credit: Yossi Zamir)

A delegação de embaixadores foi encabeçada pelo embaixador dos EUA em Israel, David Friedman, o que constituiu mais um marco histórico na Administração Trump. Depois do reconhecimento pelos EUA de Jerusalém como capital de Israel e da mudança da Embaixada dos EUA para Jerusalém, no mês passado, o Presidente Trump reconheceu os montes Golan como parte do Estado de Israel. Agora, a administração incentivou os vários embaixadores a tomarem parte na importante iniciativa para combater o aparecimento global do antissemitismo. Na cerimónia de homenagem o Embaixador Friedman declarou: «Quero agradecer mais uma vez ao Presidente. De facto, Israel não tem maior amigo do que o Presidente Donald J. Trump e os Estados Unidos da América.»

A delegação americana incluiu: o embaixador dos EUA na Alemanha Richard Renell, o embaixador dos EUA na Suíça e Lichtenstein Edward McMullen, a embaixadora dos EUA na Polónia Georgette Mosbacher, o embaixador dos EUA na UE Gordon Sondland, o embaixador dos EUA em Espanha e Andorra Duke Buchan, o embaixador dos EUA em Portugal George Edward Glass, a embaixadora dos EUA na Santa Sé Callista Gingrich, o enviado especial dos EUA para monitorizar e combater o antissemitismo Elan Carr, e o presidente da Comissão de Preservação do Legado Americano no Estrangeiro Paul Packer. A delegação integrava também a famosa atriz Suzanne Somers e o marido, o produtor Alan Hamel.

O Friends of Zion, que ultrapassou recentemente os 60 milhões de membros na comunicação social, o que o tornou um dos maiores sites pró-Israel do mundo, luta contra o antissemitismo em todas as suas plataformas globais.

Seguindo a orientação do Middle East Peace Envoy [Delegação de Paz do Médio Oriente], que inclui o Embaixador David Friedman, o Conselheiro Especial Jared Kushner e o representante especial pelas Negociações Internacionais Jason Greenblatt, o FOZ homenageou a delegação da March of the Living, atribuindo o galardão «Friends of Zion Defender Award» ao embaixador dos EUA na Suíça e Lichtenstein Edward McMullen, em representação da Administração Trump, para promover o conhecimento do Holocausto e lutar contra o antissemitismo.

O FOZ atribuiu também o «Friends of Zion Heritage Award» a Paul Packer, Presidente da Comissão dos EUA para a preservação do Legado Americano no Estrangeiro. Segundo o Presidente Packer, «nós (a delegação) ficámos muito emocionados com o Friends of Zion Museum. Para citarmos o museu, quando aceitámos a nomeação do Presidente Trump para servirmos os EUA, todos dissemos «Hineni» («Aqui estou») aos nossos importantes papeis». Depois de receber o galardão, o Embaixador McMullen explicou que depois da sua viagem a Auschwitz, como a March of the Living, a sua visita ao Friends of Zion Museum o inspirou e motivou ainda mais a agir. Declarou: «Quero agradecer aos Friends of the Zion Museum o seu extraordinário trabalho, receber esta homenagem é algo com que apenas poderia sonhar.»

O Friends of Zion Museum ativa e elucida milhões sobre o Sionismo e heróis não-judeus que desempenharam um papel na criação do Estados de Israel e luta contra o antissemitismo em todo o mundo.

O Friends of Zion Museum homenageou também o Presidente Donald Trump, 43º Presidente dos EUA, o Presidente George W. Bush, o Presidente Jimmy Morales da Guatemala, o Presidente Jair Bolsonaro do Brasil, o Presidente da Bulgária Rosen Plevnelier, 4º presidente da Bulgária e o Enviado de Paz para o Médio Oriente da Administração Trump pelo seu inabalável apoio ao Estado de Israel e ao povo judeu.

O Friends of Zion encontrou-se também com o Papa Francisco, com o 9º Presidente de Israel Shimon Peres, anterior Presidente Internacional do FOZ, e o Dr. Mike Evans, emitindo uma declaração que condena a violência em nome da religião.

O Friends of Zion Heritage Center é um projeto de 100 milhões de dólares que se tornou uma das instituições centrais do Estado de Israel e se tornou um local de visita obrigatória tanto para turistas como para cidadãos israelitas.

Friends of Zion Museum, 20 Yosef Rivlin Street, Jerusalém.

Para visitas ao museu é aconselhável marcação.

Website: www.fozmuseum.com,

Email: reservations@fozhc.com,

Telef: +972-2-532-9400

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/882094/Friends_of_Zion_Museum.jpg)

SOURCE Friends of Zion Museum