O Grupo Adelaïde continua a sua trajetória de crescimento em 2025 e consolida as bases do seu desenvolvimento europeu

NEUILLY-SUR-SEINE, França, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em 2025, o Grupo Adelaïde confirma a solidez do seu modelo, com vendas agregadas de 495 milhões de euros, um aumento de 10%:

As atividades de Corretagem e Consultoria (Verlingue, Angelus) realizaram +9,5%, para 344 milhões de euros

O segmento de Gestão (Génération) registou um crescimento de 10%, para 134 milhões de euros

As atividades de Distribuição e Subscrição (Cocoon, Dune) aumentaram 20%, para 17 milhões de euros

Este desempenho ilustra a pertinência da estratégia de desenvolvimento do Grupo.

Com 3100 colaboradores, o Grupo dispõe igualmente de bases sólidas, com uma taxa de satisfação dos clientes de 88% e uma taxa de retenção de 95%. Em 2025, 24% das vendas do Grupo são geradas a nível internacional, confirmando o crescimento da presença europeia do Grupo Adelaïde.

«Num contexto de mercado exigente, marcado por tensões geopolíticas e um crescimento económico lento, o nosso crescimento confirma a solidez do nosso modelo e a confiança dos nossos clientes.», afirma Gilles Bénéplanc, Deputy CEO do Grupo Adelaïde.

Um crescimento impulsionado por toda a cadeia de valor da corretagem de seguros

Esta dinâmica refletiu-se igualmente numa série de operações de crescimento externo, incluindo:

a aquisição da EBCam no Reino Unido pela Verlingue ,;

,; a continuação das aquisições de carteiras de negócios e de talentos comerciais em Itália ;

; o aumento da participação do Grupo Adelaïde na Angelus Courtage ,

, bem como a aquisição de uma participação na Antoma Courtage,

As atividades de consultoria e de corretagem, lideradas pela Verlingue e pela Angelus Courtage, ambas membros do Top 20 dos corretores em França, confirmaram a sua solidez num mercado de seguros P&C, que entrou numa fase de normalização tarifária.

Em 2025, a Verlingue registou vendas de 323 milhões de euros, um aumento de 3%, 37% das quais geradas fora de França. O ano foi marcado pela chegada de Vincent Harel, seguido mais recentemente por Nicolas Naftalski, no âmbito de uma nova organização destinada a apoiar a próxima fase de desenvolvimento da corretora.

Além disso, a Angelus Courtage prossegue a sua trajetória de desenvolvimento, com um aumento das vendas de 30%, para 21 milhões de euros.

A Génération confirmou a sua forte dinâmica de crescimento orgânico, com vendas de 134 milhões de euros, (+10%).

Em 2025, a empresa geriu 2,8 milhões de segurados de saúde e 1,3 milhões de colaboradores abrangidos por apólices de seguro de vida, e pagou 1,9 mil milhões de euros em prestações, o que ilustra a escala e a solidez do seu modelo operacional.

Para acompanhar esta expansão, a empresa continuou a reforçar a sua estrutura operacional com a abertura de novos polos em França e Portugal, elevando para seis o número total de escritórios da Génération.

Cocoon registou vendas de 14 milhões de euros, um aumento de 10%, impulsionado em particular pelo desenvolvimento da sua atividade em seguros de saúde individuais para pessoas que deixam regimes coletivos.

Dune, a agência de subscrição especializada em riscos de construção do Grupo, confirmou uma forte dinâmica, com vendas de 3 milhões de euros (+50%).

Uma ambição europeia confirmada

O Grupo continua totalmente empenhado na realização do seu plano estratégico Better Future 28, que tem como objetivo tornar a Adelaïde o principal grupo de corretagem independente e familiar da Europa.

«A nossa ambição mantém-se inalterada: construir um grupo europeu independente de referência baseado na força do nosso modelo, na qualidade das nossas equipas e numa estratégia de crescimento organizada e sustentável», conclui Benjamin Verlingue, Presidente e CEO do Grupo Adelaïde.

Sobre o Grupo Adelaïde

O Grupo Adelaïde é especializado na consultoria, mediação, distribuição e gestão de seguros. O Grupo é um dos principais corretores de seguros em França, com cinco empresas de sucesso: Verlingue, Génération, Cocoon, Dune e Angelus.

3100 colaboradores

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