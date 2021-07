O Grupo Affidea conclui com sucesso a aquisição estratégica do Grupo CDC e torna-se no maior prestador de cuidados médicos em ambulatório em Itália

HAIA, Países Baixos, 5 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O Grupo Affidea anunciou hoje a aquisição de 100% do Centro Diagnóstico Cernaia | Grupo CDC, um prestador de cuidados médicos em ambulatório de renome na região do Piemonte, no norte de Itália. Através desta aquisição, o Grupo Affidea fortalece a sua presença em Itália e torna-se no maior prestador de cuidados médicos em ambulatório em toda a Itália, com uma carteira diversificada de serviços médicos.

Com esta aquisição, a nível europeu, a rede da Affidea abrange 308 centros em 15 países, trabalhando com quase 11 000 profissionais e assistindo cerca de 10 milhões de doentes todos os anos. O Grupo Affidea tem um longo histórico em adicionar e integrar com sucesso mais de 125 novos centros nos últimos 5 anos.

Durante quase 50 anos, o Grupo CDC tem sido um dos mais significativos e dinâmicos prestadores de cuidados de saúde no norte de Itália, desenvolvendo um tratamento de diagnóstico integrado nas suas 32 unidades espalhadas por toda a região. O Grupo CDC oferece aos seus 1,2 milhões de doentes uma vasta gama de serviços médicos onde se incluem análises laboratoriais, consultas especializadas, exames de diagnóstico por imagem, fisioterapia e saúde ocupacional. A empresa realiza anualmente mais de 3,7 milhões de análises laboratoriais, 420 000 consultas com especialistas e cerca de 500 000 exames de diagnóstico por imagem e trabalha com mais de 1300 profissionais, dos quais 900 são pessoal médico. Devido à sua experiência médica de renome e serviços de alta qualidade com uma abordagem centrada nos doentes, o Grupo CDC tornou-se no fornecedor preferencial das seguradoras de saúde privadas e para mais de 8000 empresas privadas no norte da Itália.

Em Itália, o negócio combinado do Grupo Affidea e CDC reúne mais de 2500 profissionais, dos quais quase 2000 são pessoal médico. Com uma rede alargada de 54 centros médicos e 60 pontos de recolha de sangue, a empresa irá servir no total cerca de 2,2 milhões de doentes por ano, expandindo a sua rede de diagnóstico por imagem e tratamento do cancro, consultas médicas, análises laboratoriais, fisioterapia com uma capacidade reforçada em serviços de saúde empresariais que permitirá ao Grupo Affidea ser um dos prestadores de cuidados de saúde preferidos para empresas e seguradoras de saúde privadas.

Giuseppe Recchi, CEO do Grupo Affidea, afirmou: "A estratégia do Grupo Affidea de se posicionar como líder em cuidados de saúde em todos os países em que operamos continua a avançar. A aquisição do Grupo CDC segue a nossa recente entrada no mercado do Reino Unido e as recentes expansões na Croácia, Espanha e Irlanda do Norte. Em Itália, que é um dos mercados mais desenvolvidos de serviços de cuidados de saúde na Europa, tornámo-nos agora no maior prestador médico de serviços de diagnóstico por imagem e ambulatório. Dominar a nossa escala e a nossa excelência clínica em 15 países nos quais operamos, reforça a nossa capacidade de oferecer cuidados de alta qualidade centrados nos doentes. Utilizamos a melhor tecnologia e o melhor know-how médico desenvolvido com base nas competências únicas de mais de 4400 médicos que estão empenhados em servir os doentes com os mais elevados padrões clínicos. Este investimento na Itália representa um importante passo em frente na estratégia de crescimento do Grupo Affidea, acelerando a nossa jornada de transformação para proporcionar um modelo integrado de serviços de cuidados ambulatórios e imagiologia digital, ao mesmo tempo que se baseia numa pegada geográfica para competir pelas lideranças nacionais. A nossa capacidade única e contínua de integrações bem-sucedidas posicionou o Grupo Affidea como o parceiro de eleição para as principais operadoras locais, permitindo-nos oferecer um maior espectro de serviços aos nossos doentes. A nossa ambição é duplicar a nossa dimensão nos próximos três anos."

Luigi Bocchiotti, CEO do Grupo CDC, mencionou: "Considerando o panorama em constante evolução dos cuidados de saúde, o grupo CDC, uma empresa familiar com 50 anos de história, decidiu tornar-se parte do Grupo Affidea, para manter a sua liderança na área do Piemonte e desenvolver a sua presença a nível nacional. A escolha foi determinada pelos princípios fundamentais partilhados que sempre distinguiram o Grupo CDC, tais como a excelência do serviço prestado aos nossos doentes, médicos e empresas, e a eficiência de um modelo de negócio organizacional, baseado na qualidade. Estaremos todos pessoalmente envolvidos com o mesmo espírito e compromisso comprovados até agora na prossecução dos objetivos e desafios futuros do novo grupo".

Fabio Silo, gerente nacional da Affidea Itália, acrescentou: "Juntos, o Grupo Affidea e o CDC, estamos a estabelecer um parceiro de cuidados de saúde sólido e fiável em toda a Itália. As nossas capacidades combinadas irão criar uma empresa com grandes pontos fortes na gestão geral do percurso dos doentes e com a capacidade de oferecer cuidados centrados nos doentes de alta qualidade em escala. A maior presença em toda a Itália e a ampla cobertura dos serviços médicos colocam-nos na melhor posição para oferecer aos nossos doentes um maior acesso a cuidados de alta qualidade. A estratégia de crescimento para a Affidea Itália para os próximos anos basear-se-á na consolidação do mercado, juntamente com a expansão dos nossos serviços médicos".

O escritório de advocacia Pedersoli foi o consultor jurídico do Grupo Affidea; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici atuou como seu consultor fiscal, enquanto a PwC realizou a devida diligência financeira.

O Grupo Affidea diversifica o seu modelo de negócios, com um forte desejo de crescimento

O Grupo CDC é a quinta aquisição que o Grupo Affidea conclui nos últimos seis meses. Em dezembro de 2020, o Grupo Affidea anunciou a aquisição da Sveti Rok, uma empresa de cuidados de saúde em ambulatório de renome em Zagreb, na Croácia. Em janeiro de 2021, a empresa anunciou a aquisição da Clinica Gamma em Espanha e, em março, ao Grupo Affidea concluiu a aquisição da Orthoderm na Irlanda do Norte e a Fortius Clinic, no Reino Unido.

Em Itália, a Affidea realizou, até agora, mais de 600 000 exames de diagnóstico e 2,4 milhões de análises laboratoriais por ano, assistindo mais de um milhão de doentes por ano. Esta nova expansão em Itália ocorre após as aquisições do Medicenter e da NSL em 2019, dois prestadores de serviços médicos acrescentados para melhorar o portefólio de cuidados ambulatórios da empresa e para reforçar a sua posição como um interveniente líder no setor da saúde privada, para além do diagnóstico por imagem.

