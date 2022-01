O Grupo Albia adquire a start-up WFN, uma plataforma digital de serviços e transportes funerários de alcance internacional

MADRID, 27 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Grupo Albia, empresa funerária de referência dedicada à organização, gestão e prestação de serviços funerários, adquiriu a World Funeral Net (WFN), uma plataforma digital de serviços e transportes funerários de relevância internacional. Esta operação irá permitir à companhia processar serviços em qualquer ponto do planeta graças a uma rede capilar global.

Com esta assinatura, a Albia adquire uma inovadora ferramenta tecnológica que poderia abrir novos caminhos no setor de prestação de serviços funerários e que conta com potencial para mudar a maneira através da qual os utilizadores e operadores acedem a tais serviços.

A WFN apresenta uma ferramenta que estabelece ligação entre funerárias e utilizadores, proporcionando-lhes valor através da otimização de recursos, o que se traduz numa melhoria na prestação e numa poupança de custos para os utilizadores. Isto é possível graças a um sistema de licitações - inspirado na Teoria dos Leilões, vencedora do Prémio Nobel da Economia de 2020. Assim, os prestadores [funerárias] estão em posição de aceder aos serviços que melhor se adequam às suas características e os utilizadores podem selecionar a opção que mais se adequa às suas necessidades a um preço competitivo.

Por outro lado, a compra inclui também a World Funeral News, uma das revistas digitais funerárias mais relevantes a nível mundial.

Faz já algum tempo que os utilizadores começaram a exigir, cada vez mais, um serviço digital, flexível e imediato. A compra da WFN por parte da Albia evidencia o compromisso da empresa para com a inovação e a satisfação das famílias que nela confiam para se despedirem dos seus entes queridos.

Para Juan Rodríguez, CEO do Grupo Albia, "embora estejamos conscientes de que a procura digital é ainda incipiente, consideramos que os consumidores e o mercado irão mudar nos próximos anos; por isso, a aquisição desta plataforma é um marco que lança as bases do que será a contratação e o negócio funerário do futuro".

A Albia é um grupo empresarial espanhol de referência de serviços funerário gere 144 centros funerários, 185 morgues, 41 crematórios, 44 cemitérios e uma frota com mais de 400 veículos.

