O grupo budista SGI amplifica as vozes dos jovens, das comunidades de fé e das vítimas em reunião de partes para assinar tratado de proibição nuclear

TÓQUIO, 29 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- De 21 a 23 de junho, na primeira reunião histórica dos Estados Partes (1MSP) do Tratado das Nações Unidas sobre a Proibição das Armas Nucleares (TPNW), realizada em Viena, Áustria, a Soka Gakkai International (SGI) juntou-se a grupos da sociedade civil que apelavam à universalização do Tratado, organizando conjuntamente workshops que destacavam as perspetivas das comunidades afetadas e da juventude.

Hirotsugu Terasaki, diretor-geral da SGI para a paz e assuntos globais, comentou: "Neste momento de ameaça existencial, todos os que aqui se reuniram afirmaram categoricamente que as armas nucleares são moral e legalmente inaceitáveis. Congratulamo-nos com a Declaração de Viena e com o plano de ação e estamos determinados a prosseguir os nossos esforços para reforçar a eficácia deste tratado inovador."

As vozes de "hibakusha" foram uma força galvanizadora durante os debates. Em 21 de junho, a SGI patrocinou conjuntamente um evento lateral que abordou a assistência às vítimas, a remediação ambiental e a cooperação internacional em conformidade com os artigos 6.º e 7.º do Tratado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão, a missão permanente de Kiribati junto das Nações Unidas e a Fundação para a paz na era nuclear.

Os oradores incluíram sobreviventes de testes nucleares em Semipalatinsk, no Cazaquistão, e um ativista juvenil das Ilhas Marshall, local de 67 testes nucleares. Rebecca Jovin, Chefe de Gabinete, do Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos de Desarmamento (UNODA) em Viena, falando em nome de Izumi Nakamitsu, Subsecretário-geral da ONU para os Assuntos de Desarmamento, realçou os efeitos profundamente nocivos de mais de 2000 ensaios nucleares realizados desde 1945, afirmando: "A participação presencial das comunidades afetadas pelos ensaios nucleares serve como um lembrete real sobre a razão pela qual temos de prosseguir com a eliminação total das armas nucleares."

Também no dia 21 de junho, na MSP juvenil, a SGI e a campanha anti-nuclear italiana Senzatomica realizaram um workshop sobre movimentos educacionais de base. Os jovens discutiram a reformulação do discurso em torno das armas nucleares e abordagens educacionais alternativas que capacitem os alunos. Veja as entrevistas dos jovens: https://twitter.com/sgi_info/status/1540163711448797185

Sanya Rajpal, participante da SGI-UK, comentou: "Temos de quebrar a lógica que dá origem às armas nucleares e a todas as formas de violência estrutural, e capacitar os indivíduos para transformarem isto nas suas próprias vidas e, em seguida, no mundo." A SGI e o Instituto Internacional de Desarmamento da Universidade Pace também redigiram conjuntamente um documento de trabalho* sobre a educação para a paz e o desarmamento, destacando o papel fundamental da educação na universalização do TPNW.

* https://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/nuclear-weapon-ban/1msp/documents/NGO.32.pdf

Uma declaração interconfessional conjunta*, apresentada por Olivia Baro, representante da juventude da Conferência das Igrejas do Pacífico, numa sessão realizada em 22 de junho, apelou igualmente a uma ratificação mais alargada do Tratado. Foi assinado pela SGI e por um total de 144 organizações de diversas tradições de fé.

* https://cdn2.assets-servd.host/un-sgi/production/assets/downloads/TPNW-MSP-Joint-Interfaith-Statement.pdf

A Soka Gakkai International (SGI) é uma ONG com estatuto consultivo junto do ECOSOC das Nações Unidas. A Soka Gakkai é uma organização budista global comunitária, com 12 milhões de membros, que promove a paz, a cultura e a educação e trabalha pela abolição das armas nucleares há mais de 60 anos.

