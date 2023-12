Serviço religioso celebrado em homenagem ao líder budista Daisaku Ikeda

TÓQUIO, 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 23 de novembro, às 13:30, realizou-se um serviço religioso oficial da Soka Gakkai no Toda Memorial Auditorium em Tóquio, em homenagem a Daisaku Ikeda, Presidente Honorário da Soka Gakkai e Presidente da Soka Gakkai International (SGI), que faleceu a 15 de novembro, aos 95 anos de idade. O serviço religioso foi transmitido em direto para mais de 1000 centros da Soka Gakkai por todo o Japão.

Após a recitação de partes do Sutra do Lótus e de cânticos do Nam-myoho-renge-kyo, o vice-presidente sénior Hiromasa Ikeda expressou o seu apreço em nome da família Ikeda, e a líder nacional feminina Kimiko Nagaishi e o presidente da Soka Gakkai, Minoru Harada, prestaram as suas homenagens.

Harada afirmou que as mensagens de condolências recebidas de figuras de destaque de todo o mundo atestam a maior concretização de Ikeda que foi a de "criar laços, reunir pessoas e estabelecer ligação com a bondade inerente presente nos seus corações, transcendendo raças, ideologias e religiões". Ele enfatizou que os membros da Soka Gakkai estão determinados a continuar o legado de Ikeda no sentido de pavimentar um caminho para a paz, propondo esse objetivo para o 100.º aniversário da organização em 2030.

No seu tributo, o Embaixador Anwarul K. Chowdhury, ex-Sub-secretário-geral das Nações Unidas e Alto Representante, escreveu: "Ele deu à humanidade esperança e orientações para enfrentar com coragem a complexidade e os desafios do mundo atual. Presto tributo à sua energia criativa e à sua vastidão intelectual para desenvolver e articular as dimensões dos valores e ideais humanos para trazer à tona o que há de melhor em cada um de nós."

Daisaku Ikeda era um filósofo, construtor da paz, educador, autor e poeta budista que dedicou a sua vida à promoção da paz através do diálogo e encabeçou o desenvolvimento internacional da organização budista Soka Gakkai. Nasceu em Tóquio a 2 de janeiro de 1928 e testemunhou os horrores da Segunda Guerra Mundial enquanto adolescente. A morte do irmão mais velho em combate em Myanmar alimentou o seu ódio de sempre pela guerra.

Em 1947, Ikeda conheceu Josei Toda, pacifista e líder da Soka Gakkai, que tinha sido preso pelo governo militar durante a guerra. Ikeda tomou Toda como seu mentor e ajudou a dar a conhecer o budismo de Nichiren, que pretendia desenvolver uma sociedade baseada no respeito pela dignidade fundamental e pela igualdade de todas as pessoas. Ikeda também promoveu o conceito de "revolução humana" – uma transformação direcionada para dentro que fomenta a mudança da sociedade.

Em maio de 1960, Ikeda tomou posse como terceiro presidente da Soka Gakkai aos 32 anos. Incentivou as pessoas em dificuldades devido às duras realidades da vida a acreditarem que possuem a capacidade de transformar o respetivo destino.

A partir da década de 1970, Ikeda realizou diálogos interculturais com figuras proeminentes, incluindo com o historiador britânico Arnold Toynbee e com o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev, para encontrar soluções comuns para os problemas complexos que a humanidade enfrenta. Mais de 80 destes diálogos foram publicados em forma de livro.

Promoveu igualmente trocas interpessoais entre a China e o Japão, acreditando que a interação construtiva com a China era fundamental para a estabilidade regional. Em meados da década de 1970, envolveu-se igualmente na diplomacia cidadã entre a China, a União Soviética e os EUA, para ajudar a eliminar as tensões da Guerra Fria.

Um fervoroso defensor da abolição das armas nucleares, Ikeda acreditava piamente no papel central das Nações Unidas como um fórum para a paz. De 1983 a 2022, foi autor de propostas de paz anuais oferecendo sugestões concretas para o desenvolvimento de uma cultura duradoura de paz.

Leia o tributo na íntegra: https://www.daisakuikeda.org/

A Soka Gakkai é uma organização budista comunitária global com 12 milhões de membros. Daisaku Ikeda (1928-2023) foi Presidente da Soka Gakkai de 1960 a 1979 e Presidente fundador da SGI desde 1975.

