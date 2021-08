O Phosphora World está à sua espera! O Iron Worlds Championship (IWC) da IronFX continua a decorrer. Total de prémios no valor de 1 milhão de dólares!*

LIMASSOL, Chipre, 26 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A 3.ª ronda do Iron Worlds Championship da IronFX já começou. O Phosphora World já se encontra ativo e durará até 13 de setembro. O Iron Worlds Championship da IronFX gerou interesse na comunidade de negociação, após a impressionante expansão da corretora durante o ano passado.

Como participar no Phosphora World

Os investidores podem participar no Phosphora World abrindo quantas contas de negociação desejarem e depositando em cada uma dessas contas o montante mínimo de 500 USD. Cada investidor poderá escolher a sua própria alcunha antes de começar a negociar. Se um investidor ficar em primeiro lugar no Phosphora World, irá avançar para a meia-final, depositando apenas o mínimo de 500 USD. Todos os outros participantes que participem na meia-final terão obrigatoriamente de fazer um depósito mínimo de 3000 USD para continuarem para a meia-final.

Prémios em dinheiro no valor total de 1 milhão de dólares

Em cada ronda, os vencedores receberão prémios em dinheiro de um prémio total de 1 milhão de dólares norte-americanos (USD).* Na ronda atual, haverá 5 vencedores e cada vencedor receberá os seguintes prémios em dinheiro:

Prémio de 10 000 USD em dinheiro Prémio de 6000 USD em dinheiro Prémio de 4000 USD em dinheiro Prémio de 3000 USD em dinheiro Prémio de 2000 USD em dinheiro.

Rondas atuais e restantes:

O Phosphora World começa a 14 de agosto e termina a 13 de setembro. Para as restantes rondas, as datas são as seguintes:

Tantalum World: 14 de setembro – 14 de outubro

Titania World (Meia-final): 15 de outubro – 15 de novembro

Iron World (Final): 16 de novembro – 16 de dezembro Um representante da IronFX afirmou: "Estamos muito satisfeitos com a atenção que o campeonato recebeu e estamos empenhados, como sempre, em prestar serviços emocionantes, interessantes e valiosos aos nossos clientes."

Sobre a IronFX

A IronFX é a líder premiada de negociação online (Online Trading), com 10 plataformas de negociação e mais de 300 instrumentos negociáveis em 6 classes de ativos: forex, metais à vista, futuros, ações, índices à vista e mercadorias. A corretora conta com mais de 1 milhão de clientes de mais de 180 países, oferecendo algumas das condições mais competitivas do setor, incluindo spreads ultrabaixos e uma rápida execução.

Todos os investimentos envolvem riscos. É possível perder todo o seu capital.

*Aplicam-se os Termos e Condições.

