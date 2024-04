O SAS avança com soluções para o setor com modelos de IA em pacote

Os modelos de IA leves e personalizados facilitam a rápida implementação com baixos custos gerais

LAS VEGAS, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- SAS INNOVATE -- Hoje, no SAS Innovate, o SAS - pioneiro em soluções de dados e IA - revelou uma abordagem revolucionária para que as organizações enfrentem os desafios de negócios de frente. Ao introduzir modelos de IA leves e específicos do setor para licenças individuais, o SAS está a equipar as organizações com tecnologia de IA facilmente implementável para produzir casos de utilização no mundo real com uma eficiência sem paralelo.

SAS is uniquely positioned to flex its decades of expertise in applying scalable AI models for prominent global financial, health care, and manufacturing brands, as well as government institutions.

O fornecedor de software de IA SAS está numa posição única para flexibilizar as suas décadas de experiência na aplicação de modelos de IA escaláveis e fiáveis para marcas globais proeminentes nos setores financeiro, da saúde e da indústria transformadora, bem como para instituições governamentais.

"O SAS está a desenvolver o seu portfólio para satisfazer as necessidades de um maior número de utilizadores e conquistar quota de mercado com novas ofertas inovadoras", afirmou Chandana Gopal, Diretor de Investigação, Futuro da Inteligência, IDC. "Uma área que está madura para o SAS é a produção de modelos construídos com base nos principais ativos do SAS, no talento e no IP da sua vasta experiência de trabalho com clientes para resolver problemas da indústria."

No mercado atual, o consumo de modelos centra-se principalmente em modelos de linguagem de grande dimensão (LLM) para IA generativa. Na realidade, os LLM são uma parte muito pequena das necessidades de modelação das implantações de produção real de IA e da tomada de decisões para as empresas. Com a nova oferta, o SAS está a ir além dos LLMs e a fornecer modelos de IA determinísticos comprovados pela indústria para indústrias que abrangem casos de utilização como a deteção de fraudes, a otimização da cadeia de fornecimento, a gestão de entidades, a conversão de documentos e a integridade dos pagamentos de cuidados de saúde, entre outros.

Ao contrário das implementações tradicionais de IA que podem ser complicadas e demoradas, os modelos específicos do setor do SAS são projetados para uma integração rápida, permitindo que as organizações operacionalizem uma tecnologia de IA fiável e acelerem a realização de benefícios tangíveis e resultados fiáveis.

Expansão da presença no mercado

As organizações estão a enfrentar pressões para competir eficazmente e procuram a IA para ganhar vantagem. Ao mesmo tempo, a contratação de equipas de ciência de dados nunca foi tão difícil devido à escassez de competências em IA. Consequentemente, as empresas estão a exigir agilidade na utilização da IA para resolver problemas e requerem soluções de IA flexíveis para impulsionar rapidamente os resultados comerciais. Os modelos poderosos e fáceis de utilizar do SAS, ajustados para a empresa, permitem que as organizações beneficiem de meio século de liderança do SAS em todos os setores.

A disponibilização de modelos do setor como ofertas em pacote é um dos resultados do compromisso do SAS de mil milhões de dólares para soluções do setor baseadas em IA. Conforme delineado no anúncio de maio de 2023, o investimento em IA baseia-se no foco de décadas do SAS em fornecer soluções em pacote para enfrentar os desafios do sector na banca, governo, cuidados de saúde e muito mais.

"Os modelos são o complemento perfeito para as nossas soluções existentes e ofertas da plataforma SAS Viya e atendem a diversas necessidades de negócios em vários públicos, garantindo que a inovação chegue a todos os cantos do nosso ecossistema", disse Udo Sglavo, vice-presidente de IA e análise do SAS. "Ao adaptar a nossa abordagem para compreender as necessidades específicas do setor, as nossas estruturas permitem que as empresas prosperem nos seus ambientes distintos."

Levar a IA às massas

O SAS está a democratizar a IA, oferecendo modelos de IA leves e prontos a usar - tornando a IA acessível independentemente do conjunto de competências - começando com um assistente de IA para otimização do espaço de armazém. Tirando partido de tecnologias como modelos linguísticos de grande dimensão, estes assistentes destinam-se a utilizadores não técnicos, traduzindo interações em fluxos de trabalho otimizados sem problemas e ajudando a tomar decisões de planeamento mais rápidas.

"Os modelos SAS fornecem às organizações uma IA flexível, atempada e acessível que se alinha com os desafios do setor", afirmou Sglavo. "Quer esteja a embarcar na sua jornada de IA ou a procurar acelerar a expansão da IA na sua empresa, o SAS oferece uma profundidade e amplitude inigualáveis na resposta às necessidades únicas do seu negócio."

Prevê-se que os primeiros modelos SAS estejam geralmente disponíveis no final deste ano. Saiba mais sobre o SAS Applied AI and Modeling aqui: https://blogs.sas.com/content/tag/applied-ai-modeling/.

O anúncio de hoje foi feito em SAS Innovate, a experiência de dados e IA para líderes empresariais, utilizadores técnicos e parceiros SAS. Mantenha-se a par das últimas notícias do SAS seguindo @SASsoftwareNews no X/Twitter.

Sobre o SAS O SAS é um líder global em dados e IA. Com o software SAS e as soluções específicas do setor, as organizações transformam os dados em decisões fiáveis. O SAS dá-lhe O PODER DE CONHECER®.

SAS e todos os outros nomes de produtos ou serviços do SAS Institute Inc. são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais do SAS Institute Inc. nos EUA e noutros países. ® indica o registo nos EUA. Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais das respetivas empresas. Direitos de autor © 2024 SAS Institute Inc. Todos os direitos reservados.

Contacto editorial:

Jennifer James

[email protected]

202-210-4180

sas.com/news

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2384310/SAS_innovate.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1250367/SAS_v1_Logo.jpg