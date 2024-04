SAS 推出AI模型套裝 完善行業解決方案

透過度身訂造的輕量級AI模型協助企業以低成本實現快速部署

內華達州拉斯維加斯2024年4月18日 /美通社/ -- SAS INNOVATE -- 數據分析及人工智能(AI)領導者SAS 今日於SAS Innovate 公佈一項突破性的方案,協助各大機構有效應對業務挑戰。SAS推出提供個別授權合約的輕量級行業專用AI模型,讓各行各業可隨時部署的 AI技術 ,以前所未有的超高效率,實現各種實際應用案例。

AI軟件供應商SAS擁有獨特的優勢,可靈活運用其數十年來累積的專業知識,為全球多個知名金融、醫療保健及製造業品牌,以至政府機構,提供可擴展且可靠的AI模型。

IDC 未來智能研究總監 Chandana Gopal 表示:「SAS 正不斷拓展其產品組合,務求滿足更廣泛的用戶需求,並透過創新的產品擴大市場佔有率。憑藉與客戶合作解決行業問題的豐富經驗,SAS在其核心資產、人才及知識產權等方面的發展已相當成熟,是時候以此為基礎,將各行業模型產品化。」

在現今市場中,生成式AI模型主要採用「大型語言模型」(LLM)技術。事實上,LLM僅佔AI實際生產部署及企業決策模型需求的一小部分。SAS 的最新產品將有望超越LLM,為各行各業帶來經業界驗證的「確定性AI模型」,提供廣泛的應用案例,涵蓋欺詐識別、供應鏈優化、實體管理、文件對話及醫療支付誠信等。

有別於繁瑣耗時的傳統AI實施過程,SAS 的行業專用模型設計有助快速整合,讓機構應用可信任的AI技術,從而加快獲得實際利益及可靠結果。

擴大市場足跡

機構正面對需有效保持競爭力的沉重壓力,並希望借助AI技術獲得優勢。同時,受AI專才短缺影響,組織 數據科學 團隊時往往面對前所未有的挑戰。因此,機構期望可利用AI的靈活性去解決業務問題,並需要具彈性的AI解決方案快速推動業務成果。SAS 為企業提供易於使用且功能強大的AI模型,協助機構從 SAS 半個世紀的跨行業領導地位中受惠。

SAS 推出的行業的模型套裝落實早前 就發展AI驅動行業解決方案投放 10 億美元 的發展承諾。正如 2023 年 5 月所公佈,此項AI投資建基於 SAS 數十年來的長期承諾,為銀行、政府、醫療保健等行業,提供一系列應對業界挑戰的解決方案。

SAS AI及進階分析副總裁 Udo Sglavo 表示:「這些模型與我們現有的多項解決方案及 SAS Viya 平台產品可謂相輔相成,除滿足不同客戶的種種業務需要,同時確保我們生態系統的每個角落均注入創新的元素。度身訂造方案有助深入了解特定行業的需求,我們模型的框架讓機構在其獨特的行業環境中蓬勃發展。」

推動AI技術普及化

SAS 正透過提供多個「即開即用」的輕量級AI模型,實現AI普及化,不再受特定技術的限制,首先推出從 優化倉庫空間AI輔助工具 。輔助工具利用「大型語言模型」等技術,滿足非技術性用戶的需要、將互動無縫轉化為優化的工作流程,協助加快規劃決策。

Sglavo 表示:「SAS 模型為機構提供靈活、及時且隨時可用的AI技術,應付各式各樣的行業挑戰。無論剛開始部署AI技術,還是期望加快將AI應用擴展至整個機構,SAS均能在其深入且寬廣的AI解決方案中,提供無與倫比的技術,全面滿足機構的獨特需求。」

首批 SAS 模型預計將於今年稍後全面推出市場。如欲進一步了解 SAS AI應用及模型,請瀏覽: https://blogs.sas.com/content/tag/applied-ai-modeling/ .

SAS今日於 SAS Innovate 作出有關公佈。這項活動旨在為商業領袖、技術用戶及 SAS 合作夥伴帶來前所未有的數據及AI體驗。請於 X/Twitter關注 @SASsoftwareNews ,緊貼 SAS 最新消息。

關於 SAS SAS是全球領先的人工智能及商業分析軟件供應商,為各行各業提供專門解決方案。SAS 過在關鍵時刻為企業及機構提供知識卓見,協助更快速地將數據轉化成可信決策。SAS 為全球客戶提供THE POWER TO KNOW®。

