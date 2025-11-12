Orisha Commerce foi reconhecida por sua solução Openbravo POS pelo segundo ano consecutivo no Relatório da Gartner® sobre IA e Comércio Unificado

Notícias fornecidas por

Orisha

12 nov, 2025, 09:00 GMT

A Orisha Commerce com a solução Openbravo POS confirma seu reconhecimento liderança em soluções SaaS para impulsionar a transformação digital e experiência do cliente unificada no setor de retalho.

PARIS, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Pelo segundo ano consecutivo, a solução Openbravo POS da Orisha Commerce foi mencionada no Gartner Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by AI-Enabled POS for Tier 2 Retailers. Este reconhecimento destaca a força da sua oferta e a sua relevância no mercado, confirmando a capacidade da solução SaaS Openbravo POS para acompanhar os retalhistas na sua transformação para um modelo de comércio verdadeiramente unificado.

O relatório da Gartner analisa a evolução das plataformas de comércio unificado impulsionadas pela inteligência artificial e destaca como os líderes estão a incorporar novas capacidades para oferecer experiências mais ágeis, inteligentes e personalizadas. A Gartner sublinha a importância de os fornecedores alargarem as suas ofertas, uma direção totalmente alinhada com a nossa própria estratégia de expandir e enriquecer continuamente o nosso portefólio de soluções. Neste contexto, Openbravo Commerce Cloud, que inclui Openbravo POS, foi mencionada pela sua abordagem modular e arquitetura nativa da cloud, que estendem o âmbito tradicional do ponto de venda ao integrá-la num ecossistema mais amplo e totalmente interoperável, onde sistemas de gestão de pedidos (OMS), soluções CRM e lojas digitais coexistem sem problemas, facilitando uma experiência omnichannel mais coesa e flexível.

«Ser reconhecidos novamente pela Gartner é um motivo de orgulho e motivação para continuarmos a transformar o setor de retalho juntamente com os nossos clientes. Também reforça o nosso compromisso em alargar a nossa oferta, em linha com a visão da Gartner de fornecedores que expandem as suas capacidades para apoiar as necessidades em evolução dos retalhistas. Na Orisha Commerce, acreditamos num comércio mais inteligente, mais conectado e mais humano, onde a tecnologia impulsiona tanto a eficiência como a criação de experiências memoráveis. Com a solução Openbravo, estendemos o alcance do ponto de venda para permitir que os retalhistas orquestrem vendas, pedidos e serviço ao cliente de forma unificada, simplificando a introdução de novos cenários de compras e melhorando a sua agilidade e inovação», afirmou Jessica Ifker Delpirou, CEO da Orisha Commerce.

Uma solução flexível capaz de se adaptar a qualquer cenário

A plataforma Orisha Commerce permite que marcas e retalhistas operem com uma visão unificada e em tempo real do stock nas lojas físicas e armazéns, e gerir pedidos de múltiplos canais, incluindo e-commerce, através de integrações baseadas em API padrão. Estas capacidades facilitam experiências omnichannel avançadas, como click & collect ou ship from store (envio a partir da loja), garantindo uma gestão ágil de pedidos e uma execução eficiente a partir de qualquer ponto de venda ou dispositivo móvel.

Inteligência Artificial como padrão para a inovação

O relatório também destacou as capacidades de Inteligência Artificial integradas na solução Openbravo. Por exemplo, através da integração com Openbravo OMS, que utiliza IA para otimizar a gestão de pedidos e inventário, e Openbravo PIM, que centraliza e enriquece a informação de produto em todos os canais, os retalhistas beneficiam de um sistema unificado que garante maior eficiência, consistência e visibilidade em tempo real em todo o ecossistema de comércio.

Presente em mais de 100 países e com mais de 60.000 pontos de contacto de retalho, a solução Openbravo da Orisha Commerce suporta mais de €20 milhões em transações anuais. O seu reconhecimento pela Gartner confirma o compromisso contínuo da empresa com a inovação tecnológica, a excelência operacional e a melhoria constante da experiência do cliente no setor de retalho.

Para celebrar esta fantástica notícia, a Orisha Commerce oferece-lhe acesso ao relatório Gartner, Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by AI-Enabled POS for Tier 2 Retailers, Kelsie MarianMax Panther Hammond, 27 October 2025.

https://commerce.orisha.com/gartner-market-guide-unified-commerce-platforms/

Sobre a Orisha Commerce

Alavancando o seu portefólio de soluções SaaS B2C, D2C e B2B, a Orisha Commerce permite que retalhistas e marcas proporcionem experiências de compra unificadas e contínuas para clientes e associados, desde a navegação e descoberta até à transação, aquisição e consumo em todos os pontos de contacto físicos e digitais.

Com mais de 3.500 clientes, incluindo empresas reconhecidas globalmente como Adidas, Decathlon, SMCP, Tommy Hilfiger, BUT, Weldom, Brabantia, Hema, Miniso e PRG Retail Group (Prenatal, Toys R Us Iberia), que têm presença em mais de 100 países, a Orisha Commerce atualmente suporta mais de 60.000 pontos de contacto de retalho, como caixas fixas, POS móveis, terminais de self-checkout, quiosques, e facilita vendas online para mais de 1.000 empresas, com uma equipa dedicada de mais de 500 colaboradores espalhados por 11 escritórios em 4 países.

A Orisha Commerce é uma unidade de negócios do Grupo Orisha, um fornecedor europeu de software fundado em 2003 que serve os setores de retalho, imobiliário, saúde, construção e agroalimentar. Desde a sua criação, a Orisha tem ajudado empresas a alcançar o sucesso, oferecendo soluções tecnológicas adaptadas às suas necessidades. Em 2024, a Orisha alcançou receitas anuais superiores a 300 milhões de euros e atualmente emprega 2.000 pessoas na Europa e apoia clientes em mais de 100 países.

Gartner, Inc. Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by AI-Enabled POS for Tier 2 Retailers. Kelsie Marian, Max Panther Hammond. 27 de Outubro de 2025.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e é utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nas suas publicações de pesquisa e não aconselha os utilizadores de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de Pesquisa e Consultoria da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de facto. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Contacto: Christelle DA CUNHA - [email protected] - CMO (Diretor de Marketing) -  + 33 647 714 571 

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2755475/5616862/Orisha_Commerce_Logo.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2820494/Gartner_logo.jpg

Da mesma fonte

Orisha Commerce recognized for its Openbravo POS solution for the second consecutive year in the Gartner® report on AI and Unified Commerce

Orisha Commerce recognized for its Openbravo POS solution for the second consecutive year in the Gartner® report on AI and Unified Commerce

For the second consecutive year, Orisha Commerce has been recognized for its Openbravo POS solution in the Gartner Market Guide for Unified Commerce...
Orisha Commerce announces Jessica Ifker Delpirou as new CEO

Orisha Commerce announces Jessica Ifker Delpirou as new CEO

Orisha Commerce, specialized in SaaS solutions for unified commerce, has announced a new change in its executive structure. Jessica Ifker Delpirou...
Mais comunicados de imprensa desta fonte

Explorar

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Retail

Retail

Comunicados de imprensa em tópicos semelhantes