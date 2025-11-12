Orisha Commerce foi reconhecida por sua solução Openbravo POS pelo segundo ano consecutivo no Relatório da Gartner® sobre IA e Comércio Unificado

A Orisha Commerce com a solução Openbravo POS confirma seu reconhecimento liderança em soluções SaaS para impulsionar a transformação digital e experiência do cliente unificada no setor de retalho.

PARIS, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Pelo segundo ano consecutivo, a solução Openbravo POS da Orisha Commerce foi mencionada no Gartner Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by AI-Enabled POS for Tier 2 Retailers. Este reconhecimento destaca a força da sua oferta e a sua relevância no mercado, confirmando a capacidade da solução SaaS Openbravo POS para acompanhar os retalhistas na sua transformação para um modelo de comércio verdadeiramente unificado.

O relatório da Gartner analisa a evolução das plataformas de comércio unificado impulsionadas pela inteligência artificial e destaca como os líderes estão a incorporar novas capacidades para oferecer experiências mais ágeis, inteligentes e personalizadas. A Gartner sublinha a importância de os fornecedores alargarem as suas ofertas, uma direção totalmente alinhada com a nossa própria estratégia de expandir e enriquecer continuamente o nosso portefólio de soluções. Neste contexto, Openbravo Commerce Cloud, que inclui Openbravo POS, foi mencionada pela sua abordagem modular e arquitetura nativa da cloud, que estendem o âmbito tradicional do ponto de venda ao integrá-la num ecossistema mais amplo e totalmente interoperável, onde sistemas de gestão de pedidos (OMS), soluções CRM e lojas digitais coexistem sem problemas, facilitando uma experiência omnichannel mais coesa e flexível.

«Ser reconhecidos novamente pela Gartner é um motivo de orgulho e motivação para continuarmos a transformar o setor de retalho juntamente com os nossos clientes. Também reforça o nosso compromisso em alargar a nossa oferta, em linha com a visão da Gartner de fornecedores que expandem as suas capacidades para apoiar as necessidades em evolução dos retalhistas. Na Orisha Commerce, acreditamos num comércio mais inteligente, mais conectado e mais humano, onde a tecnologia impulsiona tanto a eficiência como a criação de experiências memoráveis. Com a solução Openbravo, estendemos o alcance do ponto de venda para permitir que os retalhistas orquestrem vendas, pedidos e serviço ao cliente de forma unificada, simplificando a introdução de novos cenários de compras e melhorando a sua agilidade e inovação», afirmou Jessica Ifker Delpirou, CEO da Orisha Commerce.

Uma solução flexível capaz de se adaptar a qualquer cenário

A plataforma Orisha Commerce permite que marcas e retalhistas operem com uma visão unificada e em tempo real do stock nas lojas físicas e armazéns, e gerir pedidos de múltiplos canais, incluindo e-commerce, através de integrações baseadas em API padrão. Estas capacidades facilitam experiências omnichannel avançadas, como click & collect ou ship from store (envio a partir da loja), garantindo uma gestão ágil de pedidos e uma execução eficiente a partir de qualquer ponto de venda ou dispositivo móvel.

Inteligência Artificial como padrão para a inovação

O relatório também destacou as capacidades de Inteligência Artificial integradas na solução Openbravo. Por exemplo, através da integração com Openbravo OMS, que utiliza IA para otimizar a gestão de pedidos e inventário, e Openbravo PIM, que centraliza e enriquece a informação de produto em todos os canais, os retalhistas beneficiam de um sistema unificado que garante maior eficiência, consistência e visibilidade em tempo real em todo o ecossistema de comércio.

Presente em mais de 100 países e com mais de 60.000 pontos de contacto de retalho, a solução Openbravo da Orisha Commerce suporta mais de €20 milhões em transações anuais. O seu reconhecimento pela Gartner confirma o compromisso contínuo da empresa com a inovação tecnológica, a excelência operacional e a melhoria constante da experiência do cliente no setor de retalho.

Para celebrar esta fantástica notícia, a Orisha Commerce oferece-lhe acesso ao relatório Gartner, Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by AI-Enabled POS for Tier 2 Retailers, Kelsie Marian , Max Panther Hammond , 27 October 2025.

https://commerce.orisha.com/gartner-market-guide-unified-commerce-platforms/

Sobre a Orisha Commerce

Alavancando o seu portefólio de soluções SaaS B2C, D2C e B2B, a Orisha Commerce permite que retalhistas e marcas proporcionem experiências de compra unificadas e contínuas para clientes e associados, desde a navegação e descoberta até à transação, aquisição e consumo em todos os pontos de contacto físicos e digitais.

Com mais de 3.500 clientes, incluindo empresas reconhecidas globalmente como Adidas, Decathlon, SMCP, Tommy Hilfiger, BUT, Weldom, Brabantia, Hema, Miniso e PRG Retail Group (Prenatal, Toys R Us Iberia), que têm presença em mais de 100 países, a Orisha Commerce atualmente suporta mais de 60.000 pontos de contacto de retalho, como caixas fixas, POS móveis, terminais de self-checkout, quiosques, e facilita vendas online para mais de 1.000 empresas, com uma equipa dedicada de mais de 500 colaboradores espalhados por 11 escritórios em 4 países.

A Orisha Commerce é uma unidade de negócios do Grupo Orisha, um fornecedor europeu de software fundado em 2003 que serve os setores de retalho, imobiliário, saúde, construção e agroalimentar. Desde a sua criação, a Orisha tem ajudado empresas a alcançar o sucesso, oferecendo soluções tecnológicas adaptadas às suas necessidades. Em 2024, a Orisha alcançou receitas anuais superiores a 300 milhões de euros e atualmente emprega 2.000 pessoas na Europa e apoia clientes em mais de 100 países.

Gartner, Inc. Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by AI-Enabled POS for Tier 2 Retailers. Kelsie Marian, Max Panther Hammond. 27 de Outubro de 2025.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e é utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nas suas publicações de pesquisa e não aconselha os utilizadores de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de Pesquisa e Consultoria da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de facto. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Contacto : Christelle DA CUNHA - [email protected] - CMO (Diretor de Marketing) - + 33 647 714 571

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2755475/5616862/Orisha_Commerce_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2820494/Gartner_logo.jpg