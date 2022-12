PEPSI APRESENTA A PRIMEIRA MESA DE PEBOLIM NUTMEG DO MUNDO COM O ÍCONE DO FUTEBOL GLOBAL, RONALDINHO

A marca deu um novo pontapé ao tão popular jogo de pebolim, criando uma mesa que incorpora jogadores criados com pernas separadas para permitir que os competidores deem "canetadas" em seus adversários! Bem similar a uma "caneta" em campo, esta novidade cria um desafio adicional e alimenta a sede pelo emocionante e inesperado que é bastante comum quando uma "caneta" acontece na vida real. Esta nova iniciativa é um excelente exemplo da inigualável capacidade de Pepsi de unir os mundos do futebol, entretenimento e inovação para criar momentos divertidos, memoráveis e históricos para os seus consumidores e adeptos de futebol em todo o mundo.

Comentando sobre a mesa de pebolim da Pepsi, Ronaldinho declarou: "Celebrar o lançamento da mesa de pebolim da Pepsi ao surpreender os fãs de futebol foi uma experiência tão emocionante". É sempre um prazer trabalhar com a Pepsi, que realmente sobe a barra ao executar enormes momentos de futebol em locais icónicos em todo o mundo. Não há nada que me faça mais feliz do que partilhar a emoção e a diversão de uma mesa de pebolim, por isso estar na praia, encontrando os fãs e a celebrando uma das minhas habilidades favoritas foi muito divertido".

Flagrado vestindo a recém-lançada camisa Pepsi X AoF, que homenageia a icônica camisa de futebol dos anos 2000 da marca, que estreou há 20 anos, Ronaldinho distribuiu camisas autografadas para torcedores que demonstraram sede de curiosidade e conseguiram completar uma "canetada" na mesa.

Com mais de duas décadas de campanhas icónicas de futebol, Pepsi criou alguns dos momentos mais inesquecíveis para os fãs de todo o mundo, estrelando o maior talento esportivo de todos os tempos. A surpreendente aparição de Ronaldinho no Dubai mostra a continuação da rica herança da Pepsi no entretenimento do futebol que há muito tempo defende talentos globais – dentro e fora do campo.

Gustavo Reyna, Diretor Sénior de Marketing Global da Pepsi: Esta colaboração empolgante mostra o compromisso permanente da Pepsi em unir entretenimento e futebol de formas novas e originais. Compartilhando essa experiência com Ronaldinho, nosso embaixador da Pepsi de longa data e o rei das "canetas", nos deixa entusiasmados por ter dado à vida a primeira mesa de pebolimNutmeg do mundo e estamos ansiosos para que os fãs testem suas habilidades"!

Os fãs podem juntar-se à diversão e jogar a mesa de Pebolim Nutmeg da Pepsi visitando a o pop-up Pepsi Thirsty for More em 'The Beach', JBR, de 30 de novembro a 14 de dezembro de 2022. Mais informações sobre a casa definitiva das mesas serão anunciadas em breve, por isso não deixe de seguir os canais da Pepsi Global no Instagram, Twitter e Facebook para saber mais.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de mil milhões de vezes por dia, em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de 79 mil milhões de dólares de receitas líquidas em 2021, impulsionada por uma carteira complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, e SodaStream. A carteira de produtos da PepsiCo inclui uma vasta gama de alimentos e bebidas agradáveis, incluindo muitas marcas icónicas que geram mais de mil milhões de dólares cada uma em vendas anuais a retalho estimadas.

Orientar a PepsiCo é a nossa visão de Ser o Líder Global em Bebidas e Alimentos Convenientes ao Vencer com PepsiCo Positivo (pep+). O pep+ é a nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade e o capital humano no centro da forma como iremos criar valor e crescimento, operando dentro das fronteiras planetárias e inspirando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas. Para mais informações, consulte: www.pepsico.com, e siga no Twitter, Instagram, Facebook, e LinkedIn @PepsiCo.

