Pinturas chinesas antigas presenteadas à Universidade de Lisboa em evento de intercâmbio cultural

LISBOA, Portugal, 16 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A cerimônia de doação do livro A Comprehensive Collection of Ancient Chinese Paintings, juntamente com um concerto exclusivo de Celadon Ou, foi realizada recentemente no Teatro da Rectoria da Universidade de Lisboa. Os eventos foram organizados conjuntamente pelo Gabinete de Informação do Governo Popular Provincial de Zhejiang, pelo Departamento Provincial de Cultura, Rádio, Televisão e Turismo de Zhejiang, pela Universidade de Zhejiang, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pela Federação Provincial de Círculos Literários e de Arte de Zhejiang.

Zhao Cheng, membro do Comitê Permanente do Comitê Provincial do PCC de Zhejiang e diretor-geral do Departamento de Publicidade da província, descreveu Uma Coleção Abrangente de Pinturas Chinesas Antigas como um tesouro cultural nacional. Acrescentou que espera que o evento reforce a cooperação entre universidades chinesas e portuguesas e facilite os intercâmbios culturais e turísticos.

O embaixador da China em Portugal, Zhao Bentang, destacou a longa história de intercâmbios amigáveis entre a China e Portugal. Ele observou que o evento ressalta as conexões culturais entre os dois países e abre novos caminhos para a colaboração acadêmica.

Paulo Alberto, Vice-Presidente da Universidade de Lisboa, elogiou o evento e manifestou o seu compromisso de aprofundar a cooperação futura com as universidades de Zhejiang. Ele enfatizou a importância de tais colaborações para enriquecer a educação, a cultura e a compreensão mútua entre os povos.

Compilado pela Universidade de Zhejiang e pelo Departamento de Relíquias Culturais da Província de Zhejiang, Uma Coleção Abrangente de Pinturas Chinesas Antigas inclui 12.405 pinturas chinesas antigas, tornando-se a compilação mais extensa de seu tipo. Huang Xianhai, Vice-Presidente da Universidade de Zhejiang, doou um conjunto completo à Universidade de Lisboa, onde a Biblioteca do Museu Literário criou uma Área de Livros Chinesa dedicada à exposição.

Após a doação do livro, os hóspedes desfrutaram de um concerto exclusivo de música Celadon Ou. A Zhejiang Cixi Celadon Ou Art Troupe apresentou elegantes melodias Yue celadon das dinastias Tang e Song, mostrando a rica herança histórica de Zhejiang.