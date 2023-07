Polytag: Consumidores recebem dinheiro pela reciclagem de garrafas de leite numa iniciativa inédita a nível mundial

LISBON, 14 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Os consumidores do Reino Unido serão recompensados com 20p [cerca de 0,23 euros] por reciclarem garrafas de leite, no âmbito de uma iniciativa de reciclagem pioneira a nível mundial.

A Polytag, uma empresa inovadora de tecnologia de reciclagem sediada no Reino Unido, e a Bower, uma aplicação de reciclagem sediada na Suécia, estabeleceram uma parceria com o maior supermercado online do mundo, o Ocado Retail, para oferecer aos consumidores uma recompensa financeira pela reciclagem de garrafas de leite.

A partir de 14 de julho, os clientes do Ocado Retail poderão digitalizar um código QR nas garrafas de leite de plástico de um e dois litros da marca própria Ocado para receberem uma recompensa por colocarem a embalagem num contentor de reciclagem.

No total, mais de 8 milhões de garrafas de leite da Ocado terão nos seus rótulos os códigos QR únicos da Polytag. Nos primeiros 20 000 códigos lidos, os clientes receberão 20p [cerca de 0,23 euros] na sua carteira digital através da aplicação Bower, que podem ser transferidos para a sua conta bancária. Todos os códigos de barras lidos posteriormente receberão outros benefícios, incluindo dinheiro, cupões e donativos para instituições de caridade - através da aplicação Bower.

Os consumidores podem reclamar a sua recompensa descarregando a aplicação Bower, criando a sua conta e adicionando os seus ecopontos habituais e a sua conta bancária. Depois de digitalizarem o código QR na garrafa de leite através da aplicação e depositarem a embalagem no seu ecoponto registado, podem levantar o dinheiro para a sua conta bancária.

Concebida para reproduzir o depósito que os consumidores poderão resgatar quando um Sistema de Devolução de Depósitos (DRS) - que abrange a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte - for introduzido em 2025, esta iniciativa demonstrará a viabilidade e conveniência de um Sistema Digital de Devolução de Depósitos (DDRS) no Reino Unido.

Ao permitir que os consumidores recebam um incentivo em dinheiro para reciclarem utilizando os seus smartphones, em vez de depositarem as garrafas nas máquinas automáticas de recolha, o DDRS utiliza os sistemas de reciclagem existentes na via pública para proporcionar a máxima comodidade.

Alice Rackley, CEO da Polytag, afirmou: "A nossa tecnologia de código QR exclusiva tem o potencial de transformar a reciclagem na Europa, permitindo que as marcas e os legisladores ofereçam recompensas financeiras apelativas, que podem ser facilmente recebidas, e demonstrando a viabilidade de um DDRS, para o qual existe um apoio crescente em toda a Europa."

Suwar Mert, CEO e fundador da Bower, acrescentou: "Pela primeira vez, temos agora uma solução e a possibilidade de testar um sistema digital de devolução de depósitos. A colaboração irá transformar os hábitos de reciclagem, recompensando o comportamento de reciclagem no Reino Unido, mas tem potencial para uma maior expansão internacional".

