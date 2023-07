Polytag: Wereldprimeur: consumenten krijgen geld voor het recyclen van melkflessen

BRUSSELS, 14 juli 2023 /PRNewswire/ -- Consumenten in het Verenigd Koninkrijk worden beloond met £ 0,20 [ca. € 0,23] in een wereldwijde primeur voor het recyclen van melkflessen.

Polytag, een Britse innovator op het gebied van recyclingtechnologie, en Bower, een Zweedse recyclingapp, zijn een samenwerking aangegaan met 's werelds grootste online supermarkt Ocado Retail om consumenten een financiële beloning te geven voor het recyclen van melkflessen.

Vanaf 14 juli kunnen klanten van Ocado Retail een QR-code scannen op de plastic melkflessen van twee en vier liter van het huismerk Ocado om een beloning te ontvangen voor het recyclen van hun verpakkingen.

In totaal zullen meer dan 8 miljoen melkflessen van Ocado voorzien worden van de unieke QR-codes van Polytag op hun etiketten. Bij de eerste 20.000 gescande codes ontvangen klanten via de Bower-app £ 0,20 [ca. € 0,23] in hun digitale wallet, die kan worden overgeschreven naar hun bankrekening. Alle barcodes die daarna worden gescand, zullen andere voordelen opleveren, zoals geld, kortingsbonnen en donaties aan goede doelen, allemaal via de Bower-app.

Consumenten kunnen hun beloning claimen door de Bower-app te downloaden, een account aan te maken en hun gebruikelijke recyclingbakken en bankrekening toe te voegen. Zodra ze de QR-code op de melkfles via de app hebben gescand en de verpakking in hun geregistreerde recyclingbak hebben gegooid, kunnen ze het geld overschrijven naar hun bankrekening.

Dit initiatief is bedoeld om het toekomstige statiegeldprogramma (Deposit Return Scheme, DRS) van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland na te bootsen dat in 2025 van start moet gaan en waarmee consumenten geld terugkrijgen. Het is de bedoeling dat dit initiatief de levensvatbaarheid en het gemak van een digitaal statiegeldsysteem (Digital Deposit Return Scheme, DDRS) in het Verenigd Koninkrijk aantoont.

Dit digitaal statiegeldsysteem, maakt het voor consumenten mogelijk om een financiële beloning te ontvangen voor het recyclen met behulp van hun smartphone in plaats van de flessen terug te brengen naar een automaat, daarbij maakt het gebruik van de bestaande recyclingsystemen op straat voor een optimaal gebruiksgemak.

Alice Rackley, CEO van Polytag, licht toe: "Met onze unieke QR-codetechnologie kunnen we recyclen in Europa transformeren, door het voor merken en overheden mogelijk te maken aantrekkelijke financiële beloningen aan te bieden die gemakkelijk in ontvangst kunnen worden genomen. Dit zal eveneens de levensvatbaarheid van een digitaal statiegeldsysteem aantonen, waarvoor in heel Europa steeds meer steun komt."

Suwar Mert, CEO en oprichter van Bower, voegt hieraan toe: "We hebben nu voor het eerst een oplossing en mogelijkheid om een digitaal statiegeldsysteem te testen. Deze samenwerking zal de recyclinggewoonten veranderen door recyclinggedrag in het Verenigd Koninkrijk te belonen, maar heeft ook potentieel voor verdere internationale uitbreiding."

SOURCE Polytag