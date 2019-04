Primeiro-Ministro de Portugal vai dirigir-se aos investidores no Fórum de Energia de África (aef) anual em Lisboa

Sua Excelência António Costa, Primeiro Ministro de Portugal, confirmou que vai encontrar-se com os investidores no Fórum de Energia da África, em Lisboa, de 11 a 14 de junho.

LONDRES, 4 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- O Secretário de Energia, João Galamba, vai apresentar o concurso público para os painéis solares fotovoltaicos de 1.35GW (2019) e 700MW (início de 2020) no dia de encerramento da conferência, notando que: "A qualidade das empresas que participam no aef em todo o mundo significa que faz sentido apresentar o processo de aquisição e irá ajudar-nos a comunicar diretamente os nossos planos com o mercado."