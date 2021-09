Projetos Ethereum na área de Finanças Descentralizadas (DeFi) juntam-se à Celo, no âmbito da iniciativa DeFi for the People

Assente na Celo , esta iniciativa conta com a Aave , Curve , Sushi , PoolTogether , 0x , UMA , Valora , Ubeswap e Moola Market entre outros sócios fundadores, e ainda como parceiros de infraestrutura e de educação a Chainlink , RabbitHole , The Graph , ou Wrapped.com . O programa oferecerá mais de 100 milhões de dólares para projetos de formação, bolsas e incentivos. A maioria dos participantes contribuíram com até metade dos fundos para os programas de incentivos.

As DeFi registaram um crescimento exponencial nos últimos anos mas carecem de uma adoção generalizada. Das cerca de 5 milhões de pessoas de todo o mundo que usam atualmente aplicações de DeFi, menos de 10% vivem fora dos países desenvolvidos. O DeFi for the People pretende alterar esta situação, juntando programadores com vista a criar produtos que tornem as DeFi mais acessíveis e de fácil utilização para quem delas mais precisa.

"O DeFi for the People pretende tornar as DeFi acessíveis a todos, potenciando usos característicos do mundo real e centrando-se na adoção primordialmente via telemóvel", afirma Rene Reinsberg, cofundador da Celo. "Estamos muito contentes por podermos colaborar com os maiores projetos em DeFi e em podermos trazer assim mais de mil milhões de novos utilizadores para o ecossistema DeFi nos próximos cinco anos."

Para mais informações sobre este movimento, visite defiforthepeople.org . Saiba mais sobre o próximo hackathon: https://www.defiforthepeople.org/#hackathon .

Sobre a Celo

Celo é um ecossistema de tecnologias de código aberto centrado na telefonia móvel, com a missão de construir um sistema financeiro que abra caminho à prosperidade para todos. Para mais informações, visite: https://celo.org/

