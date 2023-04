Receita total da Fosun International em 2022 totalizou RMB 175,39 bilhões, aumento de 8,7% em relação ao ano anterior

HONG KONG, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Fosun International Limited (código de ações da HKEX: 00656, "Fosun International"), juntamente com as suas subsidiárias ("Fosun" ou o "Grupo"), anunciou hoje os seus resultados anuais para o exercício financeirode 2022 (o "Período do Relatório").

Em 2022, o macro ambiente cada vez mais sofisticado, o aumento da taxa de juro do dólar americano e as tensões geopolíticas continuaram a perturbar a economia. A Fosun implementou firmemente o seu enfoque estratégico e continuou a reforçar a sua base dedesenvolvimento e alcançou um desenvolvimento constante nos seus principais negócios. Durante o Período do Relatório, o Grupo alcançou uma receita total de RMB 175,39 bilhões, representando um aumento ano a ano de 8,7%. Com foco nas necessidades das famílias globais em saúde, felicidade e riqueza, as quatro principais subsidiárias, Yuyuan, Fosun Pharma, Fosun Insurance Portugal e Fosun Tourism Group (FTG) continuaram a melhorar seus produtos e serviços, representando 72% das receitas totais do Grupo. Entre elas, as receitas do FTG aumentaramsignificativamente em 49% para RMB 13,78 bilhões. Devido ao surto recorrente da pandemia de COVID-19 em 2022 e à turbulência e desaceleração do mercado internacional de capitais, resultando em elevado custo comercial e aumento nas perdas flutuantes no investimento no mercado secundário de capitais, as operações gerais da indústria e o investimento industrial do Grupo foram afetados em diferentes graus . Durante o Período do Relatório, o lucro líquido atribuível aos proprietários da controladora foi de RMB 0,54 bilhão.

Durante o Período do Relatório, a Fosun continuou a otimizar a sua estrutura de capital e ativo, gerenciando ativamente sua dívida para lidar efetivamente com flutuações violentas no mercado de capitais e manter uma liquidez resiliente. No final do Período do Relatório, os saldos de caixa e bancários e os depósitos a prazo eram abundantes, totalizando RMB 100,56 bilhões; a relação da dívida total sobre o capital total foi de 53,2%, e caiu 3,6 pontos percentuais em comparação com meados de 2022; o custo médio da dívida estava em um nível baixo de 4,7%; o NAV ajustado era de HK$ 21,6 por ação.

Vale mencionar que em janeiro de 2023, o Grupo assinou um contrato de empréstimo sindicalizado no valor de RMB 12 bilhões com oito bancos domésticos, que foi o maior empréstimo sindicalizado empresarial privado liderado por cinco grandes bancos estatais em cooperação com bancos políticos e bancos acionários desde o anúncio de "incentivar e apoiar o desenvolvimento da economia privada e das empresas privadas" na Conferência Central de Trabalho Econômico realizada em dezembro de 2022.

Em 2022, a capacidade de operação global da Fosun foi reforçada ainda mais, com receitas no exterior de RMB 77,4 bilhões, representando um aumento de 14% em relação ao ano anterior e 44% da receita total. Ao final do Período do Relatório, a Fosun tinha 43 empresas com marcas próprias no exterior e mais de 45.000 funcionários no exterior. O investimento do Grupo em I&D atingiu RMB 10,4 bilhões, representando um aumento anual de 17%; no final de 2022, a Fosun possuía 1.771 patentes de invenções.

A capacidade de sinergia do ecossistema global FC2M da Fosun foi ainda mais reforçada, destacando o efeito multiplicador do ecossistema. Durante o Período do Relatório, o ecossistema do Grupo criou um valor total de mais de RMB 6,9 bilhões, e tem 133 produtos com receitas superiores a e RMB 100 milhões, e entre eles 22 eram novos produtos; 50,8 milhões de novos membros foram registrados durante o ano, representando um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Entre eles, as duas plataformas de ponta C continuaram a facilitar o crescimento rápido e de alta qualidade dos membros. Durante o Período do Relatório, a Fosun Health adquiriu 9,24 milhões de usuários registrados, elevando o número cumulativo de membros registrados para 22,58 milhões. Ao final do Período do Relatório, a Fosun Alliance acumulou 6,4 milhões de membros registrados.

Desde o início de 2023, as empresas dos setores de consumo e turismo têm mostrado uma dinamica de crescimento. Em 2023, o Festival de Lanterna do Jardim Yuyuan, que recebeu amplo reconhecimento no continente chinês e no exterior, tornou-se um tema quente da cidade e atraiu mais de 4 milhões de visitantes, impulsionando efetivamente o consumo na região. O negócio turístico da Fosun recuperou-se rapidamente, Atlantis Sanya, uma subsidiária da FTG, cujo negócio recuperou-se completamente e ultrapassou o nível pre-pandemia, registrou um volume de negócios de RMB 399 milhões nos dois primeiros meses de 2023, representando um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2022, e a taxa média de ocupação de quarto atingiu 96%. O volume de negócios do Club Med e Lijiang FOLIDAY Town aumentou 55% e 149% respectivamente em comparação com o mesmo período de 2022.

Guo Guangchang, presidente da Fosun International, disse: "A Fosun promoveu firmemente a estratégia de concentração em seus principais negócios, e o posicionamento de um grupo global de consumidores impulsionado pela inovação e a missão de servir um bilhão de famílias em todo o mundo tornou-se mais claro. No futuro, continuaremos a fortalecer a inovação, aprofundar as operações globais e refinar mais produtos e serviços de qualidade. Com nossos esforços, esperamos criar vidas mais felizes para as famílias".

SOURCE Fosun