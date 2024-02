Revelados os primeiros estudos de design do BMW Art Car de Julie Mehretu

NOVA YORK e MUNIQUE, 5 de fevereiro de 2024 /PRNewswire/ -- Julie Mehretu apresenta seus primeiros estudos de design para o 20º BMW Art Car. Para este projeto, a artista de renome internacional combina seu trabalho artístico com um entusiasmo pessoal pelo design automotivo e pela velocidade. Ela traduz o dinamismo em forma e aplica um de seus motivos monumentais de um plano de pintura bidimensional em um objeto tridimensional de design industrial. No decorrer deste processo criativo, o protótipo do carro de corrida BMW M Hybrid V8 se converte na tela da arte em multicamadas de Mehretu e o próximo acréscimo à lendária BMW Art Car Collection. Assim como as "esculturas rolantes" de Roy Lichtenstein (1977) e Jeff Koons (2010), o 20º BMW Art Car também irá comemorar sua estreia mundial oficial no Centre Pompidou, em Paris, em 21 de maio, antes de competir com o número 20 algumas semanas mais tarde nas 24 Horas de Le Mans em 15-16 de junho de 2024.

- A pintura está disponível em AP -

Mehretu sobre o processo de design do 20º BMW Art Car: "Só depois de ir para a corrida de 24 Horas em Daytona no ano passado é que a ideia de como abordar o BMW Art Car se consolidou de fato. Estava pensando na grade de Frank Stella e como isto também poderia ser uma homenagem aos ex-artistas do BMW Art Car. E fiquei pensando nesta pintura que acabei de concluir no meu estúdio, sendo que o modelo do Art Car estava no meu estúdio e pensei que talvez pudéssemos tentar fazer o carro se mover por esta pintura." Pela primeira vez, Julie Mehretu está trabalhando com a BMW em um formato tridimensional. A interação das superfícies e da geometria do design do veículo cria uma nova mescla de elementos de sua pintura e abre novas perspectivas à artista em seu processo.

Mais informação e material de imagens estão disponíveis em: https://press.bmwgroup.com/NCPSx

Contato de imprensa:

Christiane Pyka

Porta-voz de Engajamento Cultural do BMW Group

Tel.: +49-89-382-40139

Email: [email protected]