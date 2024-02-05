Джули Мехрету (Julie Mehretu) приоткрыла первые пробы дизайна для BMW Art Car

НЬЮ-ЙОРК и МЮНХЕН, 5 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Джули Мехрету (Julie Mehretu) представила свои первые дизайнерские эксперименты для 20-й коллекции BMW Art Car. В этом проекте всемирно известная художница соединила воедино свои художественные работы и личные пристрастия к автомобильному дизайну и скорости. Она переводит динамику в форму и переносит один из своих монументальных мотивов с двухмерной картинной плоскости на трехмерный промышленно созданный объект. В ходе этого творческого процесса прототип гоночного автомобиля BMW M Hybrid V8 стал «холстом» для многослойной картины Мехрету и следующим дополнением к легендарной коллекции BMW Art Car. Официальная мировая премьера 20-й коллекции BMW Art Car, также как «катящиеся скульптуры» Роя Лихтенштейна (Roy Lichtenstein) в 1977 году и Джефа Кунса (Jeff Koons) в 2010 году, состоится в Центре Помпиду в Париже 21 мая, а несколькими неделями спустя примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана» 15—16 июня 2024 г. под стартовым номером 20.

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Вот что поведала Мехрету о процессе дизайна 20-й коллекции BMW Art Car: «Только после поездки на 24-часовую гонку в Дайтоне в прошлом году у меня возникло действительно ясное представление о том, как подойти к BMW Art Car. Я подумала о решетке Фрэнка Стеллы (Frank Stella) и о том, что это также может быть вызовом в адрес бывших художников BMW Art Car. Я вспомнила о картине, которую только что закончила в своей студии, а модель Art Car находилась в моей студии, и я подумала, что, возможно, мы можем попробовать заставить машину проехать через эту картину». Джули Мехрету работает с BMW в трехмерном формате впервые. Взаимодействие поверхностей и геометрии дизайна автомобиля создает смесь из элементов ее живописи и открывает новые перспективы для художницы в ее творческом процессе.

Подробности и графические материалы доступны по адресу: https://press.bmwgroup.com/NCPSx

Контакты для прессы:

Кристиане Пика (Christiane Pyka)

Докладчик BMW Group по культурным мероприятиям

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