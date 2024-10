Sensores de campo da Copa do Mundo adaptados e especificações de alta tecnologia receberam uma parte do prêmio de £1,5 milhão como finalistas do Prêmio Longitude para a Demência

Óculos de IA que ajudam as pessoas que vivem com demência a navegar em seu ambiente e um smartwatch que aprende rotinas diárias para ajudar nas tarefas do cotidiano estão entre as cinco tecnologias inovadoras anunciadas como finalistas do Prêmio Longitude para a Demência

LONDRES, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Óculos de IA de última geração para ajudar as pessoas com demência a navegar em seu ambiente e um smartwatch que aprende rotinas diárias estão entre as cinco tecnologias inovadoras premiadas com £ 300.000 como finalista no Prêmio Longitude para a Demência de £ 4,4 milhões.

É gratificante a criação de novas tecnologias assistivas que usam IA para transformar a forma como as pessoas vivem com demência após um diagnóstico, para que possam manter sua independência pelo maior tempo possível.

O prémio do desafio global é financiado pela Alzheimer's Society e Innovate UK e entregue pela Challenge Works (parte da Nesta).

Uma em cada três pessoas nascidas no Reino Unido hoje desenvolverá demência durante a vida, com cerca de um milhão de pessoas no Reino Unido vivendo com uma forma de demência agora. Prevê-se que este número aumente para 1,4 milhões de pessoas até 2040.

Os cinco finalistas, que foram anunciados hoje no Reino Unido no The One Show da BBC One, receberão £ 300.000 para desenvolver suas tecnologias nos próximos 15 meses. Os finalistas são:

Óculos de alta tecnologia que ajudam os usuários a reconhecer objetos e pessoas – a tecnologia ajuda as pessoas que vivem com demência a reconhecer objetos e pessoas e lembrar o que dizer ou fazer para melhorar a recuperação da memória. Isso ajudará as pessoas a realizar atividades diárias de forma independente, como fazer uma xícara de chá ou cumprimentar um ente querido. Os óculos, que também funcionam com prescrições existentes, visam retardar a progressão da perda de memória e usar a sinestesia – associando sentidos como visões e sons (CrossSense, Animorph, Reino Unido).

Tecnologia de sensor de campo de futebol aplicada para prever e prevenir quedas – a tecnologia de 'queda' existente só consegue informar os cuidadores após a ocorrência de um acidente; esta atualização inovadora usará a tecnologia que mapeia o modo como uma bola de futebol se move em um campo (Ultra Wideband) para estabelecer quando as quedas provavelmente acontecerão e, finalmente, evitá-las. Esta tecnologia, usada na forma de um smartwatch projetado para pessoas mais velhas, pode antecipar escorregões em certos pontos da rotina diária (por exemplo, antes de dormir) ou em certos locais (por exemplo, no banheiro). Ao detectar e calcular o risco de queda, a tecnologia pode limitar o risco de internação hospitalar, o que pode acelerar a progressão dos sintomas de demência (Theora 360, Clairvoyant Networks, Inc, EUA).

Uma aplicação baseada em smartwatch para fornecer orientação sobre as rotinas diárias – este software de IA processa dados de um smartwatch e sensores em casa para aprender sobre as atividades dos seus utilizadores e orientá-los gentilmente nas suas rotinas, lembrando-os de ações que podem ter esquecido através de sugestões personalizadas, como ilustrações (por exemplo, uma geladeira ou uma torneira aberta), texto, áudio e vibrações. Se eles não responderem, isso alertará um cuidador. O software se tornará mais intensivo à medida que a demência de uma pessoa progride, ajudando-a a permanecer em sua própria casa e comunidade por mais tempo (AUTONOMOUS, Associação Fraunhofer Portugal Research, Portugal).

Caixa de monitoramento doméstico que protege a privacidade – quando um ente querido está nos estágios iniciais da demência e ainda é capaz de viver de forma independente, os membros da família às vezes podem se preocupar com seu bem-estar. Essa caixa de "sensores" e o sistema de mensagens automatizadas examinam os cômodos para ajudar a informar remotamente os familiares sobre o bem-estar do ente querido via WhatsApp ou mensagem de texto (por exemplo, sua mãe está acordada e o aquecimento foi ligado no horário habitual esta manhã). Isso traz segurança tanto para o membro da família quanto para o usuário, mas, ao contrário da tecnologia de monitoramento existente, não usa câmeras ou dispositivos vestíveis, conectando os cuidadores sem infringir a privacidade (Supersense Technologies, Reino Unido).

Dispositivo de assistência domiciliar semelhante a um telefone tradicional – este dispositivo de aparência familiar oferece uma tela para chamadas de vídeo que também pode exibir lembretes personalizados de atividades diárias. O telefone conecta os usuários a uma gravação de voz reconfortante de sua escolha que compartilha avisos sobre as atividades diárias e exibe imagens de itens na casa dessa pessoa. Ele também realiza videochamadas com seus entes queridos com a mesma facilidade com que se pega o telefone, para permitir que as pessoas que vivem com demência façam coisas que amam e que trazem significado (MemoryAid, The MARCS Institute, Western Sydney University, Austrália).

O Dr. James Brown, CEO da Supersense Technologies, disse: "Há alguns anos, eu era voluntário em uma instituição de caridade que apoiava pessoas que tinham acabado de receber um diagnóstico de demência. Em quase todas as casas que visitamos, havia uma gaveta cheia de gadgets não usados – relógios ou pingentes de detecção de queda, alto-falantes com IA – ótima tecnologia, mas claramente não sendo usada pelas pessoas para as quais foi projetada.

"Como engenheiro e pesquisador com uma década de experiência no desenvolvimento de tecnologia de sensores, sabia que havia uma tecnologia muito melhor e não invasiva que poderia ajudar pessoas com demência ou comprometimento cognitivo leve a viver com segurança em suas próprias casas por mais tempo e ajudar as famílias a saber que seu ente querido está seguro e bem. Nosso sistema é projetado especificamente para manter a privacidade e a autonomia de uma pessoa, identificando novos padrões de comportamento assim que eles se desenvolvem, para que os entes queridos ou cuidadores possam fornecer apoio no momento certo, tudo com o objetivo de ajudar as pessoas a permanecerem independentes em suas casas por mais tempo."

Kate Lee, CEO da Alzheimer's Society, disse: "Atualmente, cerca de um milhão de pessoas no Reino Unido vivem com demência, um número que deve aumentar para 1,4 milhão até 2040. A IA apresenta oportunidades animadoras para ajudar as pessoas com demência a permanecerem ativas e independentes, permitindo que permaneçam em suas próprias casas pelo maior tempo possível. Ao aproveitar o poder da tecnologia, podemos ajudar na recuperação da memória e na manutenção da rotina diária dos indivíduos. Os cinco finalistas do Prêmio Longitude para a Demência estão enfrentando esses desafios de maneiras inovadoras e diversas. Estou ansioso para ver como suas tecnologias evoluirão ao longo do próximo ano."

A Dra. Jennifer Bute foi diagnosticada com doença de Alzheimer de início precoce em 2009, aos 63 anos, levando-a a se aposentar cedo na sua carreira de clínica geral. Ela acrescenta: "Pesquisas sugerem que se manter independente, seja em sua própria casa ou em um lugar onde haja ajuda extra, é um dos fatores que mais contribuem para retardar a progressão da doença de Alzheimer. Como usuário diário de tecnologia para ajudar a gerenciar minhas finanças, medicamentos – até mesmo a iluminação da minha casa – é realmente encorajador ver a variedade de novas ferramentas e serviços que estão sendo desenvolvidos para apoiar a vida independente."

Tris Dyson, Diretora Administrativa da Challenge Works, disse: "O Prêmio Longitude para a Demência foi lançado para ajudar a atender à necessidade urgente de tecnologias intuitivas de IA que pudessem apoiar a vida independente de pessoas com demência. No ano passado, vimos algumas ideias incríveis surgirem através das 24 inscrições semifinalistas e foi um desafio para os juízes selecionar os cinco finalistas anunciados hoje. Este anúncio comprova o papel crítico que a inovação e os prêmios de desafio têm que desempenhar para ajudar a resolver alguns dos maiores desafios do nosso tempo."

Stella Peace, Presidente Executiva interina da Innovate UK, disse: "O impacto da demência é devastador para aqueles que desenvolvem a doença e para os seus entes queridos. Há muitas coisas que podemos fazer para garantir que as pessoas com demência continuem a ter uma vida plena. A tecnologia tem um grande papel a desempenhar e os projetos para os quais anunciamos financiamento hoje têm o potencial de realmente mudar vidas para melhor."

Além da recompensa financeira, o apoio não financeiro foi financiado para fornecer aos inovadores insights e conhecimentos cruciais até o final de 2025. O suporte inclui acesso a potenciais usuários do produto, orientação e aconselhamento especializado sobre aspectos técnicos e comerciais da inovação para garantir que os produtos sejam escaláveis. Também facilitará o compartilhamento de conhecimento entre os participantes. Todas as equipes trabalharão junto a pessoas com experiências concretas para garantir que as soluções sejam totalmente criadas em conjunto.

No início de 2026, um vencedor receberá um prêmio de £ 1 milhão, após um processo de julgamento com o Painel de Julgamento internacional e o Painel Consultivo de Experiência Vivida. Para obter mais informações sobre os finalistas e o prêmio, visite dementia.longitudeprize.org.

