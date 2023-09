SEOBROTHERS vence prémio de afiliado do ano SIGMA CIS

LISBOA, Portugal, 11 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 4 de setembro de 2023, a SEOBROTHERS, empresa que gere o CasinoPortugal, venceu uma das categorias mais prestigiadas, "Afiliado do Ano", nos Sigma CIS Awards em Limassol, Chipre.

O que é o Sigma

Fundado em 2014, o Sigma é uma organização de eventos e média focada em iGaming, tecnologia emergente, saúde digital e marketing de afiliados. Com escritórios em Malta, Chipre, Manila, São Paulo e Belgrado, um dos seus eventos mais recentes contou com a presença de 25.000 convidados internacionais para uma semana de conferência, networking e exposições.

As suas cerimónias de prémios visam distinguir os melhores da indústria em várias categorias, divulgando o que de melhor se faz no setor. Ao longo dos anos, estes prémios têm vindo a ganhar uma importância redobrada devido à posição do grupo Sigma e dos seus eventos.

CasinoPortugal

O CasinoPortugal orgulha-se de ostentar o título de melhor guia de casinos online em Portugal, com revisões e análises justas, que tem levado cada vez mais apostadores a confiar no CasinoPortugal e nas suas informações.

Mantendo o site sempre atualizado, o CasinoPortugal traz aos seus leitores, as mais recentes notícias da indústria, com informação relevante, para apostas informadas.

Em nome do CasinoPortugal, gostaríamos de felicitar as empresas vencedoras, como a 22Bet, pelo prémio "Campanha de Marketing do Ano"; a Alea, distinguida com o prémio de "Melhor Casino do Ano"; a Odin, como "Operadora de Casa de Apostas do Ano"; e a Barbarabang, a quem foi atribuído o prémio de "Novo Jogo de Casino do Ano", entre outras empresas e distinções que muito honram a indústria de iGaming.

É importante sublinhar que os Sigma Awards, cujo principal intuito é dar reconhecimento a indivíduos ou empresas cujo trabalho teve um impacto positivo na indústria, existem em diversas categorias e distinguem uma ampla gama de agentes na indústria.

A reação da SEOBROTHERS

"A distinção agora atribuída pelo Sigma não apenas torna o nosso trabalho reconhecido, mas também nos traz uma grande responsabilidade: fazer mais e melhor. O prémio atribuído proporciona à equipa da SEOBROTHERS e do CasinoPortugal a sensação de dever cumprido. Estamos, obviamente, em êxtase por tal distinção. Cabe-nos agora superar as expectativas e continuar a trabalhar, como temos feito até hoje, em prol do desenvolvimento da indústria. Ser uma estrela em ascensão é apenas o começo da brilhante história que queremos construir."

