Skokka apoia o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra Profissionais do Sexo

LONDRES, 17 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em reconhecimento do Dia Internacional pelo Fim da Violência contra os Trabalhadores do Sexo, o site de anúncios classificados Skokka apela à mudança. A plataforma global, que liga adultos que procuram relações consensuais, apela aos decisores políticos, às organizações e ao público para que assumam uma posição contra a violência e defendam uma legislação inclusiva que dê prioridade ao bem-estar dos trabalhadores do sexo. Este apelo não visa apenas proteger uma comunidade vulnerável, mas também promover os direitos humanos, a dignidade e a igualdade para todos.

A legislação atual e o estigma social não favorecem, muitas vezes, o trabalho sexual, deixando os profissionais do setor desamparados. Estas barreiras aumentam o isolamento e a exposição à violência. O dia de hoje é um alerta crítico da necessidade urgente de uma mudança sistémica para garantir a segurança, o respeito e os direitos dos trabalhadores do sexo em todo o mundo.

Ao posicionar-se contra a violência sistémica e a discriminação enfrentada pelos trabalhadores do sexo em todo o mundo, a Skokka pretende impulsionar a criação de um mundo mais seguro e mais inclusivo. O seu objetivo é aumentar a sensibilização e proporcionar recursos essenciais para que os indivíduos na indústria do sexo promovam a segurança, a dignidade e os direitos.

O desejo de ação é igualmente partilhado por muitos dos acompanhantes que atualmente anunciam na Skokka, incluindo Albertina Lopes, que afirma: "As pessoas precisam de compreender que o trabalho sexual é trabalho. É um direito humano poder trabalhar sem temer a violência, então porque é que os trabalhadores do sexo são tratados de forma diferente? É tempo da legislação reconhecer os trabalhadores do sexo como indivíduos que merecem os seus direitos. Tenho orgulho em anunciar numa plataforma que permanece unida connosco".

Como parte do movimento que defende os direitos e a segurança dos trabalhadores do sexo, a Skokka desenvolveu um site, o Secure Skokka. O site foi concebido especificamente para ajudar os trabalhadores do sexo a reconhecer e evitar fraudes, uma forma prejudicial de vitimização na indústria do trabalho sexual. O site contém recursos concebidos para capacitar os indivíduos a protegerem-se através da educação e da vigilância. Ao abordar as lacunas na partilha de conhecimentos, que são frequentemente exacerbadas por legislação restritiva, estes recursos capacitam quem está dentro da indústria.

As medidas tomadas no Dia Internacional pelo Fim da Violência contra os Trabalhadores do Sexo ajudarão a criar ambientes mais seguros para todos os indivíduos na indústria do sexo. Ao amplificar as vozes dos trabalhadores do sexo, desafiar o estigma e fornecer recursos críticos, podemos aproximar-nos de um mundo livre de violência contra os mesmos. Se todos os outros têm a oportunidade de trabalhar sem ameaças e violência, o mesmo deve acontecer com os trabalhadores do sexo.

