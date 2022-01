SMART ASSISTANTS CONTROLADOS PELO CÉREBRO, ESPELHOS DETECTORES DE DOENÇAS E ÁRVORES LIGADAS DIGITALMENTE SERÃO UMA REALIDADE ATÉ 2030, DE ACORDO COM O NOVO ESTUDO VODAFONE

A revolução da conectividade permitirá que um cidadão comum interaja com um dispositivo inteligente a cada 18 segundos - 4.800 vezes por dia [1].

- Dispositivos inteligentes revelam-se vitais para o sector da saúde, permitindo detetar, controlar e prevenir doenças;

- Wearable devices podem receber ordens através do pensamento;

- Árvores, campos e oceanos interligados podem garantir um terço das reduções globais de emissões necessárias para cumprir as metas de sustentabilidade [2];

- Hologramas imersivos e inteligência artificial nos veículos transformarão as viagens de passageiros em experiências de retalho.

LONDON, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A conectividade e a tecnologia inteligente vão transformar substancialmente a nossa vivência no mundo na próxima década, segundo o estudo lançado hoje pela Vodafone Smart Tech. O relatório Connected Consumer 2030 (CC2030) explora cinco tendências-chave que vão impulsionar o futuro da conectividade e permitir enfrentar os desafios atuais, tais como o impacto das alterações climáticas, a escassez dos recursos naturais e o envelhecimento das populações.

O estudo, lançado em parceria com o The Future Laboratory, prevê de que forma a inovação nos cuidados interligados, cidades inteligentes, transportes, conectividade ética, sustentabilidade e tecnologia futura ajudarão a resolver os desafios da presente geração e a melhorar a vida quotidiana.

Os dispositivos inteligentes que detetam e previnem doenças vão apoiar a indústria de cuidados de saúde de uma forma sem precedentes.

Em 2020, a crise global de saúde fez com que 90% dos países enfrentassem perturbações nos seus serviços de saúde essenciais [3]. Como consequência, as preocupações para com o bem-estar e a imunidade conduzem-nos a uma nova era de cuidados interligados, segundo o estudo CC2030. O mesmo prevê que, nos próximos 10 anos, as casas terão equipamentos que monitorizam proactivamente a saúde dos indivíduos, podendo diagnosticar mais cedo eventuais doenças e possibilitando assim um modelo preventivo de cuidados de saúde que poderia poupar à indústria da saúde 39 mil milhões de euros por ano [4].

O estudo prevê também que os espelhos das casas de banho possam ser equipados com sensores que verifiquem o fluxo sanguíneo e as alterações anómalas da cor da pele, ou com microfones inteligentes que solicitem automaticamente uma prescrição através da deteção de sons de tosse e de espirros. Estes dispositivos serão ainda capazes de realizar medições vitais, tais como a hidratação, o açúcar no sangue e a pressão sanguínea, para prever ou prevenir condições de saúde crónicas. A conectividade nos cuidados integrados será também fundamental para aumentar a independência da população envelhecida, dando às pessoas a possibilidade de viverem de forma independente durante mais tempo, enquanto dão aos membros da família e aos prestadores de cuidados uma garantia do bem-estar dos seus entes queridos.

Até 2030, os consumidores serão capazes de controlar os seus hábitos de consumo com os seus pensamentos.

Com o aumento do número de dispositivos conectados - que se espera que atinjam os 125 mil milhões a nível mundial até 2030[5] - e a adoção digital acelerada causada pela pandemia, as soluções inteligentes misturar-se-ão sem esforço na vida das pessoas e serão uma tendência chave na próxima década. Fora do ambiente doméstico, os wearable devices serão capazes de ir além do controlo de voz, passando a interagir diretamente com o pensamento do utilizador, sugere o estudo.

Em vez de responderem ao som, as interfaces cérebro-computador detetarão os sinais que o cérebro envia automaticamente para a boca quando 'dizemos' palavras, permitindo aos utilizadores dar ordens aos seus smart assistants sem ter de falar em voz alta. Isto abre a possibilidade de um futuro sem ecrãs ou um 'metaverso', onde a comunicação com dispositivos acontece através de redes neuronais, permitindo ao utilizador tomar notas mentais ou até comunicar silenciosamente com os seus dispositivos.

A "natureza conectada" pode conduzir a um terço das reduções globais de emissões necessárias para atingir os objetivos de 2030[6].

Com menos de 10 anos para cumprir o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, a conectividade será um parceiro-chave nas tentativas globais de restaurar a biodiversidade, fornecendo informação em tempo real sobre o estado do nosso ambiente. No final da década, a conectividade será incorporada em árvores, campos e até mesmo nos oceanos, permitindo a monitorização do impacto dos esquemas de regeneração e a avaliação de potenciais ameaças.

A recolha de dados permitirá também que as cidades inteligentes identifiquem e reponham o excesso de energia, permitindo que a energia e o calor não utilizados dos edifícios sejam redistribuídos pelas casas ou espaços públicos circundantes. A conectividade será fulcral para alcançar os objetivos de sustentabilidade, juntamente com ferramentas que ajudam os consumidores a tomar decisões mais conscientes, tais como a criação de "certidões de nascimento" digitais que mostram os movimentos e origens dos produtos para avaliar a sua pegada ambiental.

Os veículos autónomos utilizarão hologramas e inteligência artificial para criar espaços de retalho automóvel.

Os veículos autónomos estão preparados para transformar a forma como nos deslocamos, com o impacto do PIB da conectividade nos transportes a atingir 241 mil milhões de euros até 2030[7]. Utilizando hologramas imersivos, as marcas de e-commerce poderão mostrar as suas últimas coleções aos passageiros enquanto viajam, permitindo que os clientes passem pelos produtos e até sejam deixados num local de retalho para fazerem uma compra. Ao entrar num veículo, os passageiros vão poder controlar a sua viagem através dos seus dispositivos pessoais, pré-selecionando entre uma série de definições - que vão desde o turismo, ao trabalho e ao lazer – com o objetivo de criar uma experiência completamente personalizada a cada passageiro.

Os dados pessoais tornar-se-ão uma nova forma de moeda

À medida que a consciência em torno do valor dos dados pessoais cresce, os futuros consumidores exigirão serviços e experiências personalizados em troca dos mesmos. Com 44% das pessoas a nível mundial a preferirem renunciar o conteúdo personalizado ao invés de partilhar informação, o relatório prevê que os dados pessoais se tornem uma moeda que as marcas terão de pagar ou oferecer em troca de uma experiência elevada.

O relatório CC2030 também explora os comportamentos humanos que estão a moldar a inovação futura, incluindo as preocupações sobre o bem-estar físico e mental, bem como a procura de cidades que sejam melhores para as pessoas após longos períodos de confinamento.

Lutfu Kitapci, Director Geral da Vodafone Smart Tech, afirma: "Nos últimos dois anos, a conectividade tornou-se parte do tecido da nossa vida quotidiana, ajudando-nos a permanecer perto das pessoas e das coisas que mais nos interessam e a resolver os desafios diários. As conclusões do The Connected Consumer 2030 Report destacam a forma como o ritmo de transformação está a crescer, e como estaremos no centro do mesmo com as nossas soluções de conectividade para ajudar governos, empresas e consumidores a enfrentarem os principais desafios da sociedade".

Chris Sanderson, co-fundador do The Future Laboratory, afirma: "Espera-nos uma década de mudanças exponenciais. A conectividade é a chave para esta transformação, ajudando-nos a ser disruptivos e a redefinir aquilo de que a sociedade é capaz".

Valentina Contini, Fundadora do Laboratório de Inovação da Porsche Engineering e participante no estudo refere: "Logo que os cidadãos e as infraestruturas se interliguem, será possível uma visão holística das diferentes geografias e das pessoas que nelas vivem. Esta visão irá criar oportunidades exponenciais para uma mudança positiva".

O estudo completo está disponível aqui .

