Smart City Expo e Tomorrow Mobility voltam a ligar o ecossistema de inovação urbana

O diretor do Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti, disse hoje que "o evento deste ano provou ser uma das edições mais importantes do Smart City Expo. O ecossistema de inovação urbana precisava de se voltar a ligar após 18 meses de restrições e dificuldades. E Barcelona foi, mais uma vez, o lugar escolhido pelas cidades, empresas e especialistas de todo o mundo para se reunirem novamente e recomeçarem uma campanha muito necessária para uma transformação urbana sustentável. Já estamos a preparar a edição de 2022 e estamos muito confiantes de que será a melhor de sempre."

O SCEWC abordou os principais desafios urbanos através de um programa de conferência estruturado em oito temas - Tecnologias facilitadoras, Energia e meio ambiente, Mobilidade, Governança, Vida e inclusão, Economia, Infraestruturas e edifícios, e Segurança e Proteção, e contou com importantes oradores, tais como Carlos Moreno, cientista e enviado especial do presidente da câmara de Paris para as cidades inteligentes; Jeff Merrit, diretor de transformação urbana do Fórum Económico Mundial, que foi o primeiro diretor de inovação da cidade de Nova Iorque; e María Fernanda Espinosa, ex-presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas.

World Smart City Awards

A cidade de Buenos Aires foi escolhida como a cidade inteligente de 2021 graças a um plano de longa data de gestão de resíduos sólidos que conseguiu reduzir a eliminação de resíduos em aterros locais e promover a redução e segregação de resíduos. Benedetta Tagliabue e Carlos Moreno receberam o prémio Liderança pelas suas contribuições em projetos de cidades inteligentes por todo o mundo ao longo dos últimos 10 anos.

Depois de ter concluído um evento de sucesso em 2021, o SCEWC já está a trabalhar na sua 11.ª edição, que terá lugar de 15 a 17 de novembro de 2022.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1692582/Smart_City_Expo.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

