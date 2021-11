Smart City Expo e Tomorrow Mobility reconectam o ecossistema de inovação urbana

BARCELONA, Espanha, 19 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Smart City Expo World Congress (SCEWC), principal congresso internacional de cidades e soluções urbanas inteligentes, organizado pela Fira de Barcelona, e o Tomorrow Mobility World Congress (TMWC) reuniram e reconectaram o ecossistema de inovação urbana por três dias em Barcelona. Com mais de 14 mil participantes de 120 países, 400 cidades e 350 especialistas, os eventos aqueceram novamente o debate global sobre a transformação urbana com resiliência, sustentabilidade e habitabilidade como os principais tópicos em um cenário pós-pandemia. Pela primeira vez, o Smart City Expo World Congress e o Tomorrow Mobility foram realizados em conjunto com a PUZZLE X.