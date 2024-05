Sojern lança Guest Experience Solutions na Europa

O lançamento terá início em Espanha e Itália, seguido de França, Portugal, Reino Unido e Irlanda

LISBOA, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Sojern , plataforma de marketing digital para profissionais do turismo, anuncia que o seu conjunto de ferramentas Guest Experience Solutions estão agora disponíveis na Europa. O lançamento terá início em Espanha, Itália, Reino Unido e Irlanda seguido de Portugal e França. Em 2023, a Sojern adquiriu a VenueLytics , a plataforma de experiências para o hóspede mais completa da indústria da hospitalidade, e incorporou as ferramentas da VenueLytics como uma extensão da Sojern Travel Marketing Platform, com a designação Guest Experience Solutions (GES).

Na América do Norte, a Asian American Hotel Owners Association (AAHOA) elogiou o aumento da satisfação dos hóspedes e das receitas dos novos restaurantes desde a incorporação da GES. "A Sojern aumentou significativamente a satisfação dos hóspedes nas nossas propriedades. A nossa equipa obtém acesso a dados em tempo real que ajudam a proporcionar uma experiência perfeita ao cliente. Além disso, a plataforma atua como um fluxo de receita adicional para os nossos restaurantes", afirma Dhiren Masters, North Texas Regional Director, AAHOA.

No seguimento do lançamento inicial, a Sojern está também a expandir as suas Guest Experience Solutions na Europa, incluindo a colaboração com a GetYourGuide , uma plataforma líder para os viajantes descobrirem e reservarem experiências como walking tours, aulas de culinária local, bilhetes skip-the-line e muito mais em 10.000 cidades. Emil Martinsek, Chief Marketing Officer da GetYourGuide, comenta: "Na GetYourGuide, os nossos dados mostram uma clara mudança de mentalidade. Os consumidores não só procuram e reservam tours e atividades mais cedo no planeamento das suas viagens, como também fazem isso de forma cada vez mais digital. Estamos focados em desenvolver e utilizar tecnologias que ajudem os viajantes a descobrir e reservar facilmente experiências pelas quais vale a pena viajar."

Os hóspedes querem experiências personalizadas

Os hóspedes de hoje procuram experiências personalizadas e são atraídos por marcas que oferecem exatamente isso. De acordo com um inquérito recente, apenas 65% dos hóspedes acreditam que um hotel os "conhecia" e 62% acreditam que um hotel realmente os ouviu. Além disso, apenas 60% dos hóspedes ficaram satisfeitos com a comunicação proativa de um hotel e somente 65% ficaram satisfeitos com a sua capacidade de proporcionar experiências personalizadas. A Guest Experience Solutions automatizam as comunicações com os hóspedes e, ao mesmo tempo, proporcionam aos hoteleiros uma ideia do sentimento do cliente, libertando o staff para oferecer os detalhes especiais que fazem com que um hotel se destaque dos demais.

Elevar a experiência do viajante

Desde 2007 que a Sojern proporciona aos hoteleiros ferramentas para gerar reservas diretas, construir relações leais com os hóspedes e maximizar a receita. Com a incorporação das GES, os profissionais de marketing dos hotéis podem agora interagir com os viajantes antes, durante e depois da sua estadia para otimizar a receita líquida por quarto (RevPAR). As Guest Experience Solutions da Sojern permitem o acesso a ferramentas automatizadas num modelo flexível que se ajusta às necessidades de cada hotel.

As Guest Experience Solutions da Sojern incluem:

O AI Smart Concierge automatiza mais de 500 respostas a perguntas comuns dos hóspedes via SMS, Facebook Messenger, WhatsApp e Website Chatbot, permitindo que o staff dê prioridade a interações presenciais enquanto reúne dados valiosos sobre os desejos e necessidades dos hóspedes. O AI Smart Concierge gerou um aumento 600% no engagement dos hóspedes, uma redução de 65% nas chamadas para a receção e uma redução de 56% nas auditorias de qualidade da marca. Reputation Manager: Os dados da Sojern mostram que cada avaliação negativa pode custar a um hotel entre 900 e 4500 euros em receita, ao mesmo tempo que encurta o relacionamento de longo prazo com os hóspedes. O Reputation Manager permite reunir e gerir de maneira eficiente os feedbacks dos clientes. A Generative AI elabora instantaneamente respostas para avaliações de clientes tanto durante a sua estadia, como para clientes online e agiliza o encaminhamento de problemas em tempo real para os membros da equipa. Com o Reputation Manager, os clientes da Sojern aumentaram os seus Net Promoter Scores em 35%, em média, ao longo de três meses.





Os dados da Sojern mostram que cada avaliação negativa pode custar a um hotel entre 900 e em receita, ao mesmo tempo que encurta o relacionamento de longo prazo com os hóspedes. O Reputation Manager permite reunir e gerir de maneira eficiente os feedbacks dos clientes. A Generative AI elabora instantaneamente respostas para avaliações de clientes tanto durante a sua estadia, como para clientes online e agiliza o encaminhamento de problemas em tempo real para os membros da equipa. Com o Reputation Manager, os clientes da Sojern aumentaram os seus Net Promoter Scores em 35%, em média, ao longo de três meses. Guest Marketing Suite: Os profissionais dos hotéis podem cultivar relacionamentos com os hóspedes utilizando e-mail, SMS, WhatsApp e chat para interagirem durante toda a jornada do cliente. Através de uma comunicação consistente e personalizada, podem aumentar as reservas diretas, as receitas acessórias e promover a fidelização a longo prazo. Alguns clientes da Sojern geraram mais de 4500 euros por dia a partir de campanhas de marketing por e-mail utilizando o Guest Marketing Suite.

Jesús Ramírez Medina, Sales Director da divisão Hotéis da Sojern, comenta, "Num mercado com escassez de pessoal, a crescente expectativa de experiências personalizadas ao longo de toda a jornada do cliente está a colocar uma pressão sem precedentes sobre os hotéis. Estamos entusiasmados por apresentar as nossas Guest Experience Solutions na Europa para capacitar os profissionais com ferramentas para além da reserva, expandindo a nossa oferta para sermos uma plataforma de marketing end-to-end. A Travel Marketing Platform da Sojern permite um envolvimento consistente durante toda a jornada do hóspede, graças à tecnologia de ponta", "Estamos empenhados em fornecer soluções inovadoras para o setor, através de dados, IA e tecnologia para alcançar resultados impactantes. Através das nossas Guest Experience Solutions, analisamos, unificamos e atuamos com base em dados de diversos sistemas de gestão e marketing hoteleiro, permitindo à Sojern fortalecer as ligações dentro da indústria".

A Guest Experience Solutions da Sojern munem os profissionais de marketing hoteleiro com as ferramentas para aprimorar todo o funil de marketing. Recentemente, a Sojern apresentou o The Hotel Marketer's Playbook: A Guide to Navigating the Marketing Funnel para ajudar os profissionais de marketing hoteleiro a aproveitar uma abordagem de marketing de funil completo e criar uma estratégia unificada. Download disponível no link .

Mais informações sobre a Guest Experience Solutions da Sojern no link .

