Sojern espande le soluzioni di Guest Experience per Hotel in Europa

SAN FRANCISCO, 14 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Sojern, la piattaforma di marketing digitale leader nel settore dei viaggi, annuncia oggi che la sua suite di soluzioni Guest Experience è attualmente disponibile in Europa. Il lancio inizierà in Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda, a seguire Francia e Portogallo. Nel 2023 Sojern ha acquisito VenueLytics, la piattaforma di Guest Experience più integrata del settore alberghiero, e ha incorporato le funzionalità di VenueLytics come estensione della Travel Marketing Platform di Sojern, nota come Guest Experience Solutions (GES) .

In Nord America, l'Asian American Hotel Owners Association (AAHOA) ha parlato di un aumento della soddisfazione degli ospiti e dei ricavi dei nuovi ristoranti dopo l'incorporazione di GES. "Sojern ha aumentato in modo significativo la soddisfazione degli ospiti delle nostre strutture. Il nostro team ha accesso a dati in tempo reale che ci aiutano a offrire un'esperienza perfetta ai clienti. Inoltre, la piattaforma rappresenta un ulteriore flusso di entrate per il nostro ristorante", ha dichiarato Dhiren Masters, direttore regionale del Texas settentrionale, AAHOA.

Già a partire dal lancio iniziale, Sojern sta inoltre espandendo le sue soluzioni per la Guest Experience in Europa attraverso una partnership strategica con GetYourGuide , piattaforma chiave per viaggiatori per scoprire e prenotare esperienze come tour a piedi, cooking class locali, biglietti salta la fila per attrazioni in oltre 10.0000 città. Il chief marketing officier di GetyourGuide Emil Martinsek ha dichiarato: "A GetYourGuide i nostri dati mostrano un chiaro cambiamento di mentalità. Non solo i consumatori trovano e prenotano tour e attività prima della pianificazione del viaggio, ma lo fanno sempre più digitalmente. Ci concentriamo sullo sviluppo e sullo sfruttamento di tecnologie che aiutano i viaggiatori a scoprire e prenotare facilmente le esperienze per cui vale la pena viaggiare".

Gli ospiti vogliono esperienze personalizzate e gli albergatori devono offrire loro qualcosa

Gli ospiti di oggi cercano esperienze personalizzate e sono attratti dai brand che offrono proprio questo. Secondo un recente sondaggio , solo il 65% degli ospiti ritiene che un hotel li "conosca", e il 62% che li ascolti veramente. Inoltre, solo il 60% degli ospiti è soddisfatto della comunicazione proattiva dell'hotel e solo il 65% della sua capacità di fornire esperienze personalizzate. Le soluzioni per la Guest Experience automatizzano le comunicazioni con gli ospiti e danno agli albergatori la possibilità di conoscere il sentiment dei clienti, liberando il personale da questa incombenze per potersi dedicare a quei tocchi speciali che sono i tratti distintivi di un albergo sul mercato.

Elevare l'esperienza del viaggiatore

Dal 2007, Sojern offre agli albergatori gli strumenti necessari per ottenere prenotazioni dirette, costruire relazioni fedeli con gli ospiti e massimizzare i ricavi. Con l'aggiunta di GES, gli addetti del marketing alberghiero potranno ora coinvolgere i viaggiatori prima, durante e dopo il loro soggiorno per ottimizzare i ricavi netti per camera (RevPAR). Le Guest Experience Solutions di Sojern offrono agli albergatori l'accesso a strumenti automatizzati in un modello flessibile che si adatta alle singole esigenze aziendali.

Le soluzioni Sojern per Guest Experience includono:

AI Smart Concierge : AI Smart Concierge automatizza più di 500 risposte alle domande più comuni degli ospiti via SMS, Facebook Messenger, WhatsApp e Chatbot del sito web, consentendo al personale di dare priorità alle interazioni faccia a faccia e raccogliendo al contempo dati preziosi sui desideri e le esigenze degli ospiti. AI Smart Concierge ha portato a un aumento del 600% del coinvolgimento degli ospiti, a una diminuzione del 65% delle chiamate al front desk e a una riduzione del 56% delle verifiche sulla qualità del marchio.





: AI Smart Concierge automatizza più di 500 risposte alle domande più comuni degli ospiti via SMS, Facebook Messenger, WhatsApp e Chatbot del sito web, consentendo al personale di dare priorità alle interazioni faccia a faccia e raccogliendo al contempo dati preziosi sui desideri e le esigenze degli ospiti. AI Smart Concierge ha portato del coinvolgimento degli ospiti, a una diminuzione del 65% delle chiamate al front desk e a una riduzione del 56% delle verifiche sulla qualità del marchio. Reputation Manager : I dati di Sojern mostrano che ogni recensione negativa può costare a un hotel da 1.000 a 5.000 dollari in termini di ricavi oltre alla perdita del valore nella reputazione nei confronti del cliente. Reputation Manager consente agli albergatori di raccogliere e gestire in modo efficiente i feedback. L'intelligenza artificiale generativa, infatti, elabora istantaneamente le risposte per le recensioni dei clienti sia in soggiorno che online e semplifica l'amplificazione dei problemi coinvolgendo in tempo reale i membri del personale o ai manager competenti. Con Reputation Manager, i clienti Sojern aumentano il loro Net Promoter Score del 35% in media in tre mesi.





: I dati di Sojern mostrano che ogni recensione negativa può costare a un hotel da 1.000 a 5.000 dollari in termini di ricavi oltre alla perdita del valore nella reputazione nei confronti del cliente. consente agli albergatori di raccogliere e gestire in modo efficiente i feedback. L'intelligenza artificiale generativa, infatti, elabora istantaneamente le risposte per le recensioni dei clienti sia in soggiorno che online e semplifica l'amplificazione dei problemi coinvolgendo in tempo reale i membri del personale o ai manager competenti. Con i clienti Sojern aumentano il loro del 35% in media in tre mesi. Guest Marketing Suite: Gli albergatori possono coltivare relazioni reali con gli ospiti utilizzando efficacemente e-mail, SMS, WhatsApp e chat per coinvolgere gli ospiti durante l'intera esperienza dalla prenotazione, al soggiorno, al giudizio e oltre. Grazie a una comunicazione coerente e personalizzata, possono incrementare le prenotazioni dirette, i ricavi accessori e promuovere la fedeltà a lungo termine. Alcuni clienti Sojern hanno originato più di 5.000 dollari al giorno grazie alle campagne di email marketing che utilizzano la Guest Marketing Suite.

"La crescente aspettativa di esperienze personalizzate rappresenta una sfida per gli Hotel, che spesso devono fare i conti con carenze di personale. Siamo entusiasti di lanciare in Europa le nostre Guest Experience Solutions, dando agli albergatori la possibilità di andare oltre la prenotazione e ampliando la nostra offerta come piattaforma di marketing end-to-end. La Travel Marketing Platform di Sojern consente un coinvolgimento costante con il cliente prima, durante e dopo il soggiorno, grazie a una tecnologia all'avanguardia", ha dichiarato Giulio Farinelli, Senior Manager Hospitality di Sojern. "Ci impegniamo a fornire soluzioni innovative per il settore dei viaggi sfruttando i dati, l'AI e la tecnologia per ottenere risultati di grande impatto. Grazie alle nostre Guest Experience Solutions, analizziamo, unifichiamo e mettiamo in azione dati provenienti da diversi sistemi di gestione e marketing alberghieri, potenziando le nostre connessioni nel settore dell'ospitalità".

Le soluzioni Sojern per l'esperienza degli ospiti forniscono agli albergatori gli strumenti per migliorare l'intero processo di vendita e marketing. Recentemente, Sojern ha presentato The Hotel Marketer's Playbook: A Guide to Navigating the Marketing Funnel per aiutare gli operatori del settore ricettivo a sfruttare un approccio di marketing full-funnel e a creare una strategia unificata. Si può scaricare una copia qui .

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Sojern per l'esperienza degli ospiti, cliccate qui .

Sojern