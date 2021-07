Sovos adquire a PetaPilot e a Saphety, reforçando os seus recursos globais de faturação eletrónica SAF-T, as suas transações empresas-administração pública e criando uma solução de conformidade completa para Portugal

Com estas duas aquisições, a Sovos expande a conformidade de faturação do setor público e a funcionalidade de faturação eletrónica à medida que as regulamentações de IVA e transações empresas-administração pública convergem na Europa e no resto do mundo

BOSTON, 7 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Sovos , fornecedor global de software fiscal, anunciou hoje que adquiriu as empresas sediadas em Portugal PetaPilot, que fornece soluções de contabilidade eletrónica a autoridades tributárias e empresas e Saphety, que presta serviços de faturação eletrónica conformes a administrações públicas e empresas. Juntamente com os recursos existentes da Sovos, as aquisições criam uma solução completa de conformidade IVA, ficheiro SAF-T e transações empresas-administração pública para clientes que operam em Portugal, ao mesmo tempo que adiciona conetividade de faturação eletrónica conforme e melhores recursos de contabilidade digital para responder às exigências atuais e futuras em todo o mundo. Ambas pioneiras nos seus mercados, a PetaPilot e a Saphety trazem à Sovos tecnologia e talento que ajudarão os clientes a atender às exigências de transformação digital de impostos e aquisições públicas, tudo com um único fornecedor.

A Solução SAF-T para acelerar a adoção da faturação eletrónica

A aquisição da PetaPilot permite à Sovos aumentar significativamente os recursos da sua nova plataforma de Relatórios Periódicos Avançados na Cloud , melhorando o suporte para requisitos globais de Ficheiros SAF-T (Standard Audit File for Tax), que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) concebeu para dar às autoridades tributárias uma visibilidade digital frequente dos sistemas de contabilidade empresarial. No entanto, nenhum país adotou a especificação SAF-T exata da OCDE, o que significa que os requisitos de contabilidade eletrónica variam substancialmente de país para país. Tornando o desafio ainda mais exigente, as equipas de TI e fiscais devem agregar estes dados — registos de faturas, movimentos de stock, recursos humanos, ativos fixos e muito mais — a partir de sistemas distintos e estar prontas a qualquer momento para entregar ficheiros de dados estruturados e consistentes às administrações públicas.

"Globalmente, há um interesse renovado na norma SAF-T como um companheiro para controlos contínuos de transação (CTCs - Continuous Transaction Controls)", afirma Steve Sprague, diretor geral de imposto de valor acrescentado global da Sovos. "À medida que as autoridades tributárias de Portugal à Polónia, da Roménia a Angola aceleram os seus esforços nesta área das auditorias eletrónicas, a Sovos está posicionada de forma única para fornecer conformidade abrangente e inteligente para os requisitos de ficheiros SAF-T e outros requisitos de contabilidade eletrónica. "

Valter Pinho, diretor geral da Sovos, SAF-T e ex-CEO da PetaPilot, referiu: "A PetaPilot criou uma experiência profunda em conformidade com a norma SAF-T desde 2008, ao desenvolver tecnologia para a autoridade tributária em Portugal, o primeiro país a adotar e usar o padrão SAF-T. Agora vamos integrar os produtos PetaPilot no Relatórios Periódicos Avançados da Sovos, pelo que a Sovos poderá acrescentar valor ao fornecer uma plataforma de dados fiscais e dados que simulam os controlos da administração pública. Trata-se de uma forte combinação que visa ajudar milhares de empresas e governos a analisar e cumprir as suas obrigações."

Uma única ligação para faturação em conformidade

Espera-se que os requisitos de controlo contínuo de transações (CTC) entrem em vigor em França, Polónia e Hungria em 2023 e que os governos em todo o mundo tirem cada vez mais partido de estruturas de facilitação como o Pan-European Procurement Online (PEPPOL) como a espinha dorsal para a implementação do CTC. A conformidade significa muitas vezes ter de enviar faturas recorrendo a estes conceitos e infraestruturas de transações entre empresas e a administração pública, o que, para as empresas multinacionais, acresce ao desafio de os requisitos de IVA e de faturação eletrónica serem variáveis e estarem em constante mutação.

Usando o PEPPOL e outras normas globais de interoperabilidade, a Sovos vai tirar partido da tecnologia da Saphety para melhorar as suas soluções de conformidade de faturação eletrónica com recursos de entrega de fatura eletrónica conformes e contínuos. Quando combinados com as soluções Sovos para assinaturas eletrónicas, arquivamento eletrónico, autorização, relatórios de IVA e muito mais, os recursos adquiridos oferecem aos clientes e parceiros uma solução única para todas as suas necessidades de conformidade.

"A Sovos já tem uma base de clientes considerável para IVA e imposto sobre prémios de seguro (IPT - Insurance Premium Tax) em Espanha e Portugal e entende as necessidades das empresas locais e empresas multinacionais que operam na região", afirmou Rui Fontoura, vice-presidente da Sovos e ex-CEO da Saphety. "À medida que a Saphety for integrada na Sovos, estaremos em posição de oferecer aos nossos clientes e parceiros uma vasta gama de funcionalidades de conformidade para o envio de faturação eletrónica para plataformas de aquisição sem ter de estar a controlar continuamente nem ter de ajustar aos diversos regulamentos locais e estruturas padrão."

Operações locais e uma oferta completa para SAF-T e requisitos de faturação eletrónica de Portugal

John Gledhill, vice-presidente para o desenvolvimento empresarial da Sovos, afirmou: "Com a aquisição da PetaPilot e da Saphety, a Sovos fortalece as suas soluções no mercado crescente de conformidade SAF-T, melhorando a sua capacidade de atender às regulamentações convergentes de faturação eletrónica de transações entre empresas e entre empresas e administração pública, estabelecendo operações em Portugal. Com equipas de especialistas agora em mais de 13 países, a Sovos está a construir uma presença global que dá prioridade às necessidades de conformidade local e regional dos nossos clientes."

Os termos dos negócios não foram divulgados. A Sovos é detida pela Hg, o investidor especialista em capital privado com sede em Londres e com foco em empresas de software e serviços, e pela TA Associates. A EY foi consultora financeira da Sovos e a Burness Paull LLP e a Gómez-Acebo & Pombo forneceram consultoria jurídica. A ECIJA forneceu assessoria jurídica à PetaPilot. PLMJ forneceram conselho jurídico para a Saphtey, anteriormente investida pela Oxy Capital.

Sobre a Sovos

A Sovos foi constituída para resolver a complexidade da transformação digital da faturação, com ofertas completas e integradas para a determinação de impostos, conformidade de controlo contínuo de transações, relatórios fiscais e muito mais. A empresa apoia mais de 16 000 clientes, incluindo metade das empresas que constam da lista Fortune 500, operando em mais de 70 países. Os seus produtos SaaS e a plataforma patenteada Sovos S1 integram-se com uma ampla variedade de aplicações de negócios e processos de conformidade com a administração pública. A Sovos possui funcionários na América do Sul e do Norte e na Europa e é detida pela Hg e a TA Associates. Para mais informações, consulte http://www.sovos.com e siga-nos no LinkedIn e no Twitter .

Sobre a PetaPilot

O produto principal da PetaPilot, col.bi SAF-T, oferece aos clientes uma ferramenta de análise de dados integrada e escalonável para a auditoria digital e conformidade tributária na Cloud ou no local. A solução analisa todas as transações de uma empresa contidas nos ficheiros SAF-T antes do envio à autoridade tributária. O produto é vendido a autoridades tributárias e clientes empresariais. As soluções da Petapilot ajudam as autoridades fiscais de Portugal, Hungria, Lituânia, Ucrânia, Guiné Equatorial e Cabo Verde. A equipa fundadora da Petapilot tem trabalhado em estreita colaboração com a Autoridade Tributária portuguesa para apoiar a introdução dos seus requisitos SAF-T em 2008 e a solução col.bi da PetaPilot apoia o tratamento e análise de dados SAF-T da Autoridade Tributária portuguesa desde 2014.

Sobre a Saphety

Saphety foi fundada em 2000 e é uma empresa multinacional de origem portuguesa e líder em soluções de transação eletrónica de documentos, faturação eletrónica, financiamento de faturas eletrónicas, apresentação de faturas eletrónicas e sincronização de dados entre empresas. Com presença em Portugal, Brasil e Colômbia, as suas soluções chegam atualmente a 52 países e a sua carteira de clientes conta com mais de 10 000 empresas, incluindo, entre outras, algumas das maiores operadoras de telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, banca, serviços de saúde e setor público. Para mais informações aceda a corporate.saphety.com.

SOURCE Sovos