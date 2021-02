Stryker lança cama de hospital

Segura, inteligente e ajustável, a ProCuity Bed Series é uma cama versátil, de baixa altura, adequada para todos os ambientes de prestação de cuidados a doentes – das unidades médico-cirúrgicas à UCI. Apresentando conetividade sem fios com tecnologias avançadas de prevenção de quedas, foi concebida para melhorar a segurança dos doentes e dos prestadores de cuidados.

KALAMAZOO, Michigan, EUA, 4 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/--A Stryker, uma das principais empresas de tecnologia médica do mundo, anunciou o lançamento na EMEA de uma cama de hospital completamente sem fios, a ProCuity™. Esta série de camas foi concebida para ajudar a reduzir as quedas de doentes internados em todos os níveis de acuidade e a melhorar a eficiência e a segurança do fluxo de trabalho dos enfermeiros. A cama pode ser ligada na perfeição aos sistemas de chamada dos enfermeiros sem o uso de cabos ou fios.

"A segurança dos doentes está na base de tudo o que fazemos na Stryker. Devido às taxas de acuidade crescentes que dão origem a um aumento da procura de camas, bem como ao desafio contínuo de quedas em ambiente hospitalar, precisávamos de encontrar uma solução para melhorar ainda mais a nossa resposta a alguns dos desafios mais prementes atuais em termos de cuidados de saúde", afirmou Jessica Mathieson, VP/GM de cuidados intensivos da Stryker. "Aproveitando a nossa longa história em termos de inovação, a ProCuity é o culminar de anos de investigação abrangente e feedback de enfermeiros e outros profissionais da área da saúde. Foi concebida para melhorar os resultados dos doentes e ajudar os prestadores de cuidados de saúde durante os próximos anos."

Colocada a uma altura baixa de 29,2 cm, a ProCuity foi ergonomicamente concebida com as mais recentes tecnologias para promover o manuseamento seguro do doente e ajudar a reduzir lesões relacionadas com quedas, incluindo o posicionamento intuitivo do doente e alarmes da cama, bem como grades laterais ergonómicas. Ajudando a resolver os problemas de conectividade dos cabos de chamada dos enfermeiros existentes atualmente nos hospitais, a ProCuity pode ser equipada com funcionalidades totalmente sem fios. Além disso, os ecrãs táteis fáceis de usar da cama e outros componentes essenciais foram concebidos para tornar o trabalho dos prestadores de cuidados mais fácil e eficiente, proporcionando ao mesmo tempo uma experiência ao doente mais aprimorada.

As principais características específicas da ProCuity incluem:

Completamente sem fios: a solução sem fios Secure® Connect™ da ProCuity permite que a cama se ligue sem cabos aos sistemas de chamada dos enfermeiros. Além disso, com o iBed Wireless, os dados da cama, incluindo a configuração da cama e a atividade de alarme de saída, são compatíveis sem fios com os sistemas de informações hospitalares da instituição (HIS)1. Para ajudar a dar aos cuidadores uma maior visibilidade da configuração segura da cama e da atividade de alarme de saída da cama, a ProCuity também pode integrar-se com o iBed Vision, o painel clínico opcional da Stryker, centrado no doente.

Grades laterais ergonómicas: as grades laterais Secure® Assist com três posições permitem uma entrada e saída mais fáceis para o doente, bem como a interação entre o enfermeiro e o doente. Funcionando no sentido dos ponteiros do relógio, as grades laterais ficam bem fixas e próximas à cama, evitando interferência com outro mobiliário próximo da cama.

Sistemas intuitivos de monitorização de doentes e camas: o alarme de cama adaptável exclusivo da ProCuity utiliza a tecnologia de células de carga para detetar o peso de um doente e alertar os enfermeiros se um doente estiver fora de posição ou tiver saído da cama. Com o sistema iBed™ Watch da ProCuity, todos os aspetos operacionais da cama, incluindo o posicionamento das grades laterais, o ângulo da cabeceira da cama e a altura, são monitorizados. Os prestadores de cuidados são alertados se quaisquer componentes estiverem fora de posição.

Plataforma padrão e personalizável: das unidades médico-cirúrgicas à UCI, a série de camas ProCuity foi concebida para satisfazer todos os níveis de acuidade dos doentes, tornando mais fácil a normalização nos hospitais, ao mesmo tempo que reduz os custos hospitalares associados ao aluguer de camas especializadas e à necessidade de transferências de camas e de pessoal extra.

Experiência melhorada para o doente: para proporcionar maior flexibilidade aos doentes mais altos, a ProCuity tem um extensor de cama integrado, que permite alongar a cama mais 30 cm. A cama também vem com uma porta USB e um suporte para permitir que os doentes carreguem e guardem dispositivos eletrónicos pessoais, como telefones.

Lançamento global: a ProCuity será lançada globalmente em mais de 70 países, com foco nos mercados da América do Norte, América Latina, Europa, Médio Oriente, Austrália/Nova Zelândia e Ásia.

Saiba mais sobre a ProCuity aqui.

Sobre a Stryker

A Stryker é uma das principais empresas de tecnologia médica do mundo e, em conjunto com os seus clientes, está empenhada em melhorar os cuidados de saúde. A empresa oferece produtos e serviços inovadores às áreas de ortopedia, medicina cirúrgica, e neurotecnologia e coluna vertebral que ajudam a melhorar os resultados dos doentes e dos hospitais. Estão disponíveis mais informações em www.stryker.com.

1. Os sistemas HIS têm de ser aprovados ou terá de ser desenvolvida uma integração para que as aplicações iBed funcionem.

