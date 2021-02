Stryker lance un lit d'hôpital

Sûre, intelligente et évolutive, la gamme de lits ProCuity comprend un lit polyvalent de faible hauteur pour tous les environnements de soins aux patients, des unités MedSurg aux unités de soins intensifs. Doté d'une connectivité sans fil avec des technologies avancées de prévention des chutes, il est conçu pour améliorer la sécurité des patients et des soignants.

KALAMAZOO, Michigan, USA, 4 février 2021 /PRNewswire/ -- Stryker, l'une des plus grandes sociétés de technologie médicale au monde, a annoncé le lancement d'un lit d'hôpital entièrement sans fil dans la région EMEA, ProCuity™. Cette gamme de lits a été conçue pour aider à réduire les chutes des patients hospitalisés à tous les niveaux d'acuité et à améliorer l'efficacité et la sécurité du travail des infirmières. Elle peut se connecter de manière transparente aux systèmes d'appel des infirmières sans utiliser de câbles ou de fils.

« La sécurité des patients est à la base de tout ce que nous faisons chez Stryker. La hausse des taux de gravité entraînant une augmentation de la demande de lits, associée au défi permanent que représentent les chutes en milieu hospitalier, nous devions trouver une solution pour améliorer encore notre réponse à certains des défis les plus pressants en matière de soins de santé », a déclaré Jessica Mathieson, vice-présidente et directrice générale des soins de courte durée, chez Stryker. « Tirant parti de notre longue histoire en matière d'innovation, ProCuity est l'aboutissement d'années de recherches approfondies et de commentaires d'infirmières et d'autres professionnels de la santé. Il a été conçu pour améliorer la situation des patients et aider les soignants pour les années à venir. »

Placé à une faible hauteur de 29,2 cm, ProCuity est conçu de manière ergonomique avec les dernières technologies pour faciliter une manipulation sûre des patients et aider à réduire les blessures liées aux chutes, y compris le positionnement intuitif des patients et les alarmes de lit ainsi que les barrières latérales ergonomiques. ProCuity peut être équipé de fonctions entièrement sans fil, ce qui permet de résoudre les problèmes de connectivité des câbles d'appel des infirmières qui se posent aujourd'hui dans les hôpitaux. De plus, les écrans tactiles et autres éléments clés du lit sont conçus pour faciliter le travail du personnel soignant et le rendre plus efficace, tout en offrant une meilleure expérience au patient.

Les principales caractéristiques spécifiques de ProCuity sont les suivantes :

Entièrement sans fil : La solution sans fil Secure® Connect™ de ProCuity permet au lit de se connecter sans câble aux systèmes d'appel des infirmières. En outre, avec iBed Wireless, les données relatives aux lits, y compris la configuration des lits et l'activité des alarmes de sortie, sont compatibles sans fil avec les systèmes d'information hospitaliers (HIS)1 des établissements. Pour aider à donner aux soignants une meilleure visibilité de la configuration des lits et de l'activité des alarmes de sortie des lits, ProCuity peut également s'intégrer au tableau de bord clinique optionnel de Stryker, iBed Vision, centré sur le patient.

Rails latéraux ergonomiques : Les barrières latérales Secure® Assist à trois positions permettent de faciliter l'entrée et la sortie des patients ainsi que l'interaction entre l'infirmière et le patient. En travaillant dans un « mouvement de synchronisation », les barrières latérales restent étroitement proches du lit, évitant ainsi toute interférence avec les biens situés à côté du lit.

Systèmes intuitifs de surveillance des patients et des lits : L'alarme de lit adaptative exclusive à ProCuity utilise la technologie des cellules de charge pour détecter le poids d'un patient et alerter les infirmières si un patient est hors de sa position ou a quitté son lit. Avec le système de surveillance de ProCuity iBed™, tous les aspects opérationnels du lit, y compris le positionnement des barrières latérales, l'angle et la hauteur de la tête du lit, sont surveillés. Les soignants sont avertis si l'un des éléments est hors de sa position.

Plate-forme standard, personnalisable : Des unités MedSurg aux unités de soins intensifs, la gamme de lits ProCuity est conçue pour répondre à tous les niveaux d'acuité des patients, ce qui facilite la normalisation entre les hôpitaux, tout en réduisant les coûts hospitaliers liés à la location de lits spécialisés et à la nécessité de transférer des lits et de recruter du personnel supplémentaire.

Amélioration de l'expérience du patient : Pour offrir une plus grande flexibilité aux patients de grande taille, ProCuity dispose d'une rallonge de lit intégrée, qui permet d'allonger le lit de 30 cm supplémentaires. Il est également équipé d'un port USB et d'un support permettant aux patients de charger et de ranger des appareils électroniques personnels comme les téléphones.

Lancement mondial : ProCuity sera lancé à l'échelle mondiale dans plus de 70 pays, avec une concentration des marchés en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Australie/Nouvelle-Zélande et en Asie.

À propos de Stryker

Stryker est l'une des principales entreprises de technologies médicales dans le monde et, avec ses clients, s'efforce d'améliorer les soins de santé. La société propose des produits et services innovants dans les domaines de l'orthopédie, de la médecine et de la chirurgie, ainsi que de la neurotechnologie et de la colonne vertébrale, qui contribuent à améliorer les résultats pour les patients et les hôpitaux. Pour plus d'informations, voir www.stryker.com .

1. Les systèmes HIS doivent être approuvés, ou une intégration doit être développée pour que les applications iBed puissent fonctionner.

