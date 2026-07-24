TD SYNNEX fortalece sua estratégia de nuvem na América Latina

Uma oferta integrando FinOps, Cloud Labs e ferramentas digitais permite que os parceiros otimizem custos, inovem e escalem seus negócios

MIAMI, 23 de julho 2026 /PRNewswire/ -- A TD SYNNEX (NYSE: SNX), distribuidora global líder e agregadora de soluções para o ecossistema de TI, continua fortalecendo sua estratégia de nuvem na América Latina com uma oferta abrangente a seus parceiros, que combina, por meio de sua plataforma de nuvem, práticas avançadas de FinOps, recursos inovadores de seu Cloud Labs e um ecossistema digital aprimorado.

Cloud Solutions

Em um cenário no qual a adoção da nuvem continua se acelerando na região, as organizações enfrentam desafios cada vez maiores relacionados a otimização de custos, visibilidade financeira e retorno sobre investimento. A TD SYNNEX responde a essas necessidades com uma abordagem integrada, desenhada para maximizar o valor da nuvem e impulsionar o crescimento de seu ecossistema de parceiros.

FinOps: transformando a complexidade da nuvem em valor para o negócio

Como parte central de sua estratégia, a TD SYNNEX expande sua prática global de FinOps na região, oferecendo uma proposta que une análises avançadas, automação e melhores práticas para otimizar a gestão financeira da nuvem.

Essa iniciativa permite que os parceiros ofereçam a seus clientes maior visibilidade de gastos, otimização do uso de recursos e elementos para tomarem decisões baseadas em dados em ambientes multicloud. Além disso, promove o alinhamento entre as áreas financeira, operacional e tecnológica, fortalecendo uma cultura de responsabilidade financeira.

A oferta de FinOps da TD SYNNEX representa uma abordagem completa, incluindo ferramentas, capacitação e serviços gerenciados (FinOps-as-a-Service), para que os parceiros implementem ou ampliem suas capacidades sem necessidade de investimentos iniciais e com implantação acelerada.

De acordo com dados do setor, mais de 30% dos gastos com nuvem podem ser desperdiçados e mais de 70% das empresas não possuem visibilidade real desses custos, reforçando a necessidade de soluções especializadas, como FinOps.

Cloud Labs: acelerando a inovação e o time-to-market

Complementando a oferta, o TD SYNNEX Cloud Labs oferece um ambiente virtualizado de última geração, que permite a fabricantes e desenvolvedores de software e canais criar, testar e demonstrar soluções de nuvem e Inteligência Artificial (IA) de forma ágil e escalável.

O Cloud Labs facilita a criação de ambientes de prova de conceito (PoC) em nuvem, reduzindo a complexidade técnica e os custos associados à infraestrutura tradicional. Isso acelera os ciclos de vendas, melhora a validação das soluções e permite que os parceiros levem inovação ao mercado com maior rapidez.

Entre os principais benefícios estão:

Ambientes escaláveis e flexíveis sob demanda

Redução de custos por meio de modelos de pagamento pelo uso

Aceleração dos processos comerciais e de adoção

Simplificação da criação de cenários complexos de demonstração.

Novo ecossistema digital em nuvem: capacitação e crescimento para parceiros

Como parte de sua evolução, a TD SYNNEX também tem concentrado esforços no fortalecimento do StreamOne, sua plataforma digital para a América Latina, que oferece aos parceiros acesso a recursos, ferramentas, automação e conectividade para desenvolver, otimizar e expandir seus negócios em nuvem. A plataforma, criada para apoiar toda a jornada do parceiro — da capacitação à implementação de soluções e integração de recursos estratégicos — agora conta com novas funcionalidades que permitem uma gestão mais ágil, eficiente e segura de recursos, clientes e assinaturas.

Entre as principais novidades estão:

Conectores de API para integração de painéis automatizados de consumo e faturamento

Storefront para criação de uma loja digital com marca própria

SecOps para monitoramento centralizado, priorizando riscos e recomendações acionáveis

"A combinação de FinOps, Cloud Labs e um ecossistema digital robusto posiciona a TD SYNNEX como um importante ator da evolução digital na América Latina", afirmou Pablo Rodríguez Leis, Senior Director, Vendor Business, Cloud Solutions LATAM. "Com essas iniciativas, a TD SYNNEX não apenas ajuda seus parceiros a otimizar custos e aumentar a rentabilidade, mas também impulsiona novas oportunidades de negócios em um ambiente de nuvem cada vez mais dinâmico."

Para saber mais sobre as soluções Cloud da TD SYNNEX em LATAM, visite

https://lac.tdsynnex.com/mca/es/cloud-solutions/

Sobre a TD SYNNEX

A TD SYNNEX (NYSE: SNX) é um dos líderes globais em distribuição, agregação de soluções e fabricação de produtos de design original / manufatura sob contrato, desempenhando um papel fundamental no que toca a conectar o ecossistema de TI. Atendemos mais de 150 mil clientes em mais de 100 países, com um portfólio abrangente que vai da borda à nuvem, englobando cibersegurança, analytics, inteligência artificial, mobilidade e Everything-as-a-Service. Somos uma empresa Fortune 100 e contribuímos para que nossos parceiros possam maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia e alcançar resultados de negócios mensuráveis por meio de nosso alcance global, expertise e recursos de capacitação. Com sedes em Clearwater, na Flórida, e em Fremont, na Califórnia, o negócio de distribuição da empresa reúne um amplo portfólio de hardware, software e sistemas de TI, proporcionando acesso a produtos de todo o ecossistema global de tecnologia. A unidade de negócios Hyve Solutions colabora com empresas de tecnologia para projetar, fabricar e entregar infraestrutura tradicional e acelerada de computação, nuvem e infraestrutura conectada. Para mais informações visite https://lac.tdsynnex.com/br/pt-br/ ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

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FONTE TD SYNNEX