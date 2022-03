TOMRA: as embalagens entram no ciclo

Metas obrigatórias levam a uma reciclagem de alta qualidade

MÜLHEIM-KÄRLICH, Alemanha, 30 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Para coincidir com seu 50.º aniversário, a TOMRA publicou um white paper com foco na eficácia da Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR). Salvaguardado pela lei, este princípio tem o potencial de acelerar a mudança do processamento de resíduos domésticos para uma economia circular que consiste na reutilização múltipla de recursos, maximizando seu valor.

O novo white paper da TOMRA, "EPR desembalada — Um Quadro de Políticas para uma Economia Circular", apresenta diferentes sistemas de EPR para resíduos de embalagens e pode servir como um guia para decisores políticos, reunindo as diferentes perspectivas e experiências práticas com vista ao melhoramento dos sistemas existentes.

Os sistemas de EPR asseguram que os produtores, que colocam embalagens no mercado, assumam responsabilidade por todo o ciclo de vida de suas embalagens — desde o design até a coleta e reciclagem de resíduos, assim como o descarte final. Visto que os produtores têm que providenciar o financiamento para esse processo, a hierarquia de resíduos também incentiva o design de embalagens sustentáveis e um gerenciamento mais eficiente.

"Nossa experiência em vários mercados de todos os continentes nos mostrou quais métodos podem ser usados para abordar, com sucesso, o gerenciamento de resíduos domésticos e quais combinações oferecem os melhores resultados", diz Wolfgang Ringel, vice-presidente sênior de relações públicas da TOMRA. "O resultado é claro: as obrigações legalmente definidas e, consequentemente, vinculativas, são o caminho a seguir rumo a uma proteção climática direta e ativa."

Entretanto, o princípio da EPR está sendo aplicado não só na Europa, como em outras partes do mundo. Na Ásia, iniciativas locais se transformaram em redes intersetoriais — uma resposta ao fato de 80% do plástico entrarem nos oceanos do mundo através de hidrovias asiáticas.

A África do Sul e o Vietnã implementaram recentemente sistemas de EPR para embalagens e vários estados dos Estados Unidos da América estão atualmente considerando essas medidas. Embora esses esforços regionais estejam demonstrando resultados, a harmonização nacional e global continua sendo um desafio — mas é um desafio que oferece grandes oportunidades para a economia circular.

Na Europa, as rigorosas metas definidas pela Diretiva de Plásticos de Uso Único de 2019 tiveram como resultado que quase todos os estados-membros da UEintroduziram uma legislação sobre sistemas de depósitos para embalagens de bebidas, que entrará em vigor, o mais tardar, em 2029.

