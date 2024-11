Torneio chinês de futebol rural de base atrai atenção internacional

PEQUIM, 13 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- No condado de Rongjiang, província de Guizhou, sudoeste da China, o morador Yang Zhenjiang, de pé num campo de futebol onde jogos da Super Liga da Vila (VSL, na sigla em inglês), um torneio de futebol de base rural, são disputados, mostrou sua galeria de fotos em seu telefone.

A maioria das mais de 100 fotos era de jogadores de futebol estrangeiros jogando, marcando gols, se abraçando e celebrando.

"Eles são do Brasil. O ex-astro do futebol brasileiro Ricardo Kaká também veio a Rongjiang uma vez. A influência da VSL ficou ainda maior", observou Yang.

A VSL, cuja denominação foi inspirada na Premier League Inglesa (EPL, na sigla em inglês) e na Superliga Chinesa, se tornou viral em toda a China nos últimos anos. Ela se originou em Rongjiang, um pequeno condado aninhado nas profundezas das montanhas da província de Guizhou.

Em 3 de outubro, o time de futebol Higher Bridge de São Paulo, no Brasil, fez sua estreia nas partidas amistosas inaugurais "Cinturão e Rota", organizadas pela Guizhou VSL. Nos 25 dias seguintes, os atletas do time competiram em jogos, experimentaram comidas locais e vivenciaram os costumes populares locais, abraçando de perto a vitalidade do desenvolvimento da China, a hospitalidade do povo chinês e a profundidade da cultura chinesa.

Em agosto deste ano, o técnico do time de futebol Higher Bridge, Eleazar Villavicencio, e o gerente do time, Yang Shengjun, fizeram uma visita ao condado de Rongjiang. Lá, eles viram o enorme potencial e as amplas perspectivas do mercado de futebol da China.

"Rongjiang é uma terra promissora para o futebol. As pessoas aqui são apaixonadas por futebol, o que é semelhante ao Brasil", disse Yang.

Às 19h do dia 3 de outubro, o time de futebol do Higher Bridge entrou em campo, em meio aos aplausos de mais de 30.000 espectadores. Em ambos os lados do túnel, equipes de torcida compostas por moradores locais, vestindo trajes étnicos e adereços de prata na cabeça, realizaram danças étnicas para dar as boas-vindas aos jogadores brasileiros.

"A vibração foi ótima", Eleazar relembrou.

O jogo foi acirrado. Aos 84 minutos, o chute de acompanhamento do jogador Ferreira selou a vitória do time brasileiro. Os jogadores brasileiros fizeram movimentos de samba para comemorar o gol. Os espectadores também os aplaudiram. Finalmente, o time brasileiro venceu o jogo por 1 a 0.

Quando o jogo terminou, fogos de artifício iluminaram o céu do lado de fora do estádio enquanto música festiva preenchia o interior do estádio. Os espectadores se aglomeraram no centro do campo, formando um círculo ao redor dos jogadores brasileiros, e todos se juntaram para dançar com os braços em volta dos ombros uns dos outros. Os jogadores brasileiros mostraram seus movimentos de samba únicos enquanto todos compartilhavam a alegria e a amizade que o futebol trouxe.

Neste momento, o futebol se tornou uma ponte entre os povos de ambas as nações e uma testemunha da amizade reforçada entre China e Brasil.

De 3 a 6 de outubro, a seleção brasileira jogou três partidas, marcando oito gols no total. Ela mostrou o charme único do futebol brasileiro e ofereceu um espetáculo futebolístico aos espectadores.

As partidas amistosas inaugurais do "Cinturão e Rota" realizadas no condado de Rongjiang contaram com a presença de 10 equipes estrangeiras. Por meio do futebol, a VSL se tornou não apenas um estádio para competições atléticas, mas também uma plataforma para intercâmbio cultural.

O futebol em Rongjiang se estende muito além da VSL. Na década de 1990, os moradores locais organizaram partidas espontaneamente em campos ao ar livre. Hoje, o condado de Rongjiang ostenta 14 campos de futebol padrão, 35 equipes registradas, 14 escolas de futebol especializadas para jovens de nível nacional e 41 escolas de futebol especializadas para jovens de nível municipal.

"Depois que Eleazar retornou ao Brasil, mantivemos contato e decidimos estabelecer um clube de treinamento para jovens em Rongjiang, usando métodos de treinamento brasileiros aqui", disse Yang.

Ele acrescentou que com o lançamento iminente do clube de treinamento juvenil de Rongjiang, um grupo de jovens jogadores brasileiros ficará em Rongjiang para participar de jogos e servir como treinadores de futebol em escolas primárias e secundárias.

"Esperamos que mais crianças possam usar suas habilidades no futebol como um caminho para sair das montanhas, ampliando as possibilidades para seu futuro", disse Yang.