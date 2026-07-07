Trade Nation lança operações reguladas na Europa

LISBOA, Portugal, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Trade Nation, prestador internacional de serviços de investimento especializado em Contratos por Diferenças (CFD), anuncia o início formal da sua atividade na Europa, com a entrada em funcionamento da sua nova entidade regulada em Portugal. Este lançamento surge um ano após a constituição da entidade em Lisboa e representa mais um passo na estratégia de expansão internacional do grupo, que continua a reforçar a sua presença global através de entidades já estabelecidas e autorizações regulamentares em diversos mercados.

Com este lançamento, os investidores europeus passam a beneficiar da política de transparência da Trade Nation, que se traduz na ausência de comissões de transação e em spreads competitivos. A entidade portuguesa da Trade Nation encontra-se autorizada e registada junto da CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), na qualidade de empresa de investimento, permitindo aos clientes negociar Contratos por Diferenças (CFD) sobre índices, divisas (forex), matérias-primas (commodities), ações e obrigações a nível mundial, através das suas plataformas de negociação web e movel, assim como na TradingView e MetaTrader 4 (MT4).

A autorização da CMVM constitui um marco relevante para a Trade Nation, permitindo-lhe disponibilizar os seus produtos e serviços noutros mercados europeus ao abrigo do regime de passaporte comunitário (passporting). Esta expansão deverá ainda permitir à empresa estabelecer novas parcerias estratégicas e reforçar o posicionamento da marca na região, com apoio ao cliente disponibilizado nas línguas locais.

Luís dos Santos, CEO da Trade Nation em Portugal, comenta: "A Europa é um mercado estratégico para a Trade Nation, onde a nossa base de clientes tem registado um crescimento consistente. O número de investidores de retalho na União Europeia está a aumentar de forma acentuada, uma tendência que pretendemos aproveitar através de plataformas de negociação intuitivas, especializadas e tecnologicamente avançadas.

"A nossa missão é devolver o controlo aos investidores, colocando à sua disposição ferramentas de negociação de qualidade. É por isso que o lançamento dos nossos serviços em línguas nativas assume um papel central na estratégia de expansão internacional da Trade Nation junto de traders em todo o mundo."

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. Entre 74% e 89% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.

Acerca da Trade Nation

A Trade Nation é um prestador internacional de serviços de CFD e «spread betting» regulamentado em vários países, incluindo o Reino Unido, onde está autorizado e regulamentado pela autoridade de regulamentação do setor financeiro («FCA - Financial Conduct Authority»). Constituída em 2014, a Trade Nation tornou-se uma empresa premiada de tecnologia financeira e serviços financeiros, com escritórios em Londres, Portugal, Sydney, Joanesburgo, Seicheles, Malásia e Bahamas.

Com uma equipa de gestão que conta com mais de 200 anos de experiência no setor, a Trade Nation está empenhada em garantir que oferece os melhores serviços de negociação e investimento.

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