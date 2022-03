Um novo título do Guinness World Records™ para a Enerjisa e o Galatasaray

Construído numa área total de 40 000 metros quadrados, o investimento do parque solar, que rondava os 20 milhões de Liras turcas, foi financiado pela Enerjisa Enerji. Graças à central elétrica de energia solar instalada de acordo com os princípios do modelo de negócio baseado no desempenho, o estádio irá gerar a sua própria eletricidade e tornar-se-á também num modelo de poupança de energia.

Geração de eletricidade equivalente ao consumo de 2000 lares

Gerando eletricidade a partir do sol, o qual é uma fonte de energia 100% renovável e limpa, a central impedirá a emissão de aproximadamente 3250 toneladas de CO₂ por ano. Desta forma, a central evitará a libertação de GEE que podem ser limpos da atmosfera por 200 000 árvores em 25 anos e contribuirá para a proteção do meio ambiente. Com mais de 10 000 painéis solares construídos na cobertura do estádio a fornecerem uma capacidade instalada de 4,2 MW, a central arrecada o título de ser a central elétrica de energia solar com a maior capacidade entre os estádios de todo o mundo. Os painéis montados gerarão 4650 MWh de energia elétrica, o que é equivalente ao consumo de aproximadamente 2000 lares durante um ano. Como parte do modelo de desempenho energético, as obras de manutenção da central serão também fornecidas pela Enerjisa Enerji durante 10 anos.

A central elétrica de energia solar irá contribuir com mais de mil milhões de TL para o nosso clube ao fim de 25 anos.

Na reunião de imprensa do projeto, Burak Elmas, Presidente do Galatasaray Sports Club, declarou: "Os esforços para instalar uma central elétrica de energia solar, que funcionará com alto desempenho e a partir da qual poderemos obter a maior eficiência, no telhado do nosso estádio, começou durante a administração de nosso 37o Presidente, o falecido Mustafa Cengiz, e estes esforços tiveram a sua conclusão durante o nosso mandato. A característica mais importante deste projeto é que é a a mais poderosa potência de energia solar do mundo a partir de um estádio de desporto "em termos de capacidade instalada" construída no telhado de um estádio de futebol em todo o mundo. Por outro lado, é também o primeiro projeto na Turquia a ser implementado no telhado de um estádio com um modelo de negócio baseado no desempenho. Concluímos todo o projeto a tempo. No Galatasaray Sports Club, estamos conscientes do significado do consumo de energia gerada a partir de recursos domésticos e renováveis. Também estamos conscientes de que o caminho para reduzir a dependência do nosso país em relação aos recursos estrangeiros e para criar emprego passa pelo consumo correto da nossa energia. Nós, cuja tradição é a esperança, estamos a esforçar-nos por deixar um mundo habitável para as gerações futuras.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os que envidaram esforços para o nosso projeto da central elétrica solar, que irá contribuir com mais de mil milhões de TL para o nosso clube ao longo da sua vida operacional, à Enerjisa, e em particular ao nosso falecido presidente Mustafa Cengiz e a sua equipa executiva."

O facto de o valor criado pela união de forças de duas marcas significativas ter alcançado o título do Guinness World Records™ aumentou a nossa felicidade e orgulho.

Falando na conferência de imprensa, Murat Pınar, CEO da Enerjisa Enerji e Presidente da Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş., comentou: "Oferecemos aos nossos clientes produtos orientados para a sustentabilidade e a tecnologia sob a égide da "Energy of My Business". O nosso objetivo é contribuir para os nossos clientes, o nosso país e o ambiente. Porque estamos conscientes de que esta é a base da sustentabilidade.

O projeto que realizámos com o Galatasaray no estádio NEF foi um dos melhores exemplos. Acreditamos que o projeto dará também um grande contributo para a sustentabilidade financeira dos desportos turcos.

Graças ao projeto que hoje aqui iniciámos, daremos um exemplo para a comunidade desportiva. O facto de o valor criado pela união de forças de duas marcas significativas ter alcançado o título do Guinness World Records™ aumentou a nossa felicidade e orgulho."

Isenção de responsabilidade

Este comunicado de imprensa destina-se apenas a fins informativos. Não se destina a ser considerado um conselho de investimento, nem se destina a fornecer uma base para qualquer avaliação ou quaisquer títulos, nem deve ser interpretado como uma recomendação para que qualquer pessoa compre, mantenha ou venda quaisquer ações ou outros títulos. Este comunicado de imprensa pode conter declarações antecipativas baseadas em pressupostos e previsões atuais feitas pela administração da Enerjisa e das subsidiárias/afiliadas da Enerjisa, bem como outras informações atualmente disponíveis para as empresas relevantes. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças materiais entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da empresa e das estimativas apresentadas aqui. Exceto na medida do exigido por lei, a Enerjisa e as subsidiárias/afiliadas da Enerjisa não têm a intenção, nem assumem qualquer responsabilidade, de atualizar estas declarações antecipativas ou de adaptá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros.

FICHA TÉCNICA:

O que é o modelo de desempenho energético da Enerjisa (modelo de negócio baseado no desempenho)?

No modelo de negócio baseado no desempenho da Enerjisa, é elaborado um contrato de longo prazo entre a Enerjisa e as empresas/organizações que gostariam de construir uma central elétrica. Os pagamentos baseiam-se no desempenho da produção da central elétrica de energia solar instalada. Durante todo o período do contrato, a Enerjisa presta serviços de consultoria gratuitos e orienta os respetivos clientes em todas as fases da conversão de energia solar.

Vantagens dos sistemas de energia solar para empresas/organizações:

É possível converter para energia solar sem o custo de investimento.

A Enerjisa compromete-se a financiar o investimento necessário para a criação de centrais elétricas a energia solar. Antes da instalação do sistema de energia solar, a Enerjisa realiza estudos de campo, desenvolve e implementa o projeto e presta serviços de manutenção e reparação ao longo do contrato. Com as centrais de energia solar, é gerada eletricidade no local de consumo com poupança monetária. Quanto mais energia for produzida pela central elétrica de energia solar, menor será a necessidade de compra de eletricidade, economizando desta forma. Se a central elétrica de energia solar gerar mais energia do que a que for consumida, esta energia poderá ser vendida de volta à rede e ser uma fonte de rendimento para a empresa/organização. Economia durante anos com baixos custos de manutenção

O custo de manutenção dos sistemas de energia solar é baixo. Os painéis solares são duráveis e têm garantia de produto e de desempenho de até 25 anos. Os painéis mantêm a respetiva eficiência quando limpos apenas algumas vezes por ano. Portanto, falamos de economizar durante muitos anos com baixos custos de manutenção. A Enerjisa presta serviços de manutenção durante todo o período do contrato sem a necessidade de qualquer pagamento adicional. Proteger a natureza com sistemas de energia solar

A energia solar é um recurso de energia natural que não tem um impacto adverso no ambiente em comparação com outros recursos energéticos. A energia solar não gera quaisquer GEE nem polui os recursos hídricos. Invista na energia solar, uma fonte de energia infinita e renovável, e contribua para a sustentabilidade.

Os painéis solares podem ser utilizados em vários locais na Turquia e a energia solar está disponível todos os dias. Ao contrário de outros recursos energéticos, não é possível esgotar a energia solar.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1772766/Enerjisa_Enerji_1.jpg

SOURCE Enerjisa Enerji