UMA CELEBRAÇÃO DA VIDA EM HOMENAGEM A DAVID N. TAVARES

TORONTO, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A família Tavares irá realizar um Evento de Celebração da Vida e Legado para homenagear o Sr. David Nicodémio Tavares, quarta-feira, 8 de junho de 2022, das 18 às 21 horas no Massey Hall, 728 Victoria Street, Toronto, ON M5H 1S5. O Subsecretário Regional do Governo Regional dos Açores, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, o ex-Ministro das Finanças de Ontário e e o ex-Presidente da Câmara Municipal de Mississauga prestarão homenagem a um empresário e pioneiro da comunidade portuguesa no Canadá.

O Sr. David N. Tavares faleceu aos 72 anos de idade, na quarta-feira, 13 de janeiro de 2021, após perder a sua batalha contra o cancro. O falecimento ocorreu durante o confinamento na província, causado pela Covid-19. Como resultado, a família, os amigos e os colegas não puderam manifestar o seu pesar até ao levantamento das restrições. A família tem o prazer de organizar um serviço In Memoriam para celebrar a vida de David N. Tavares, reunindo em Toronto familiares, amigos e colegas de todo o mundo. O evento será transmitido ao vivo a partir dos nossos sites nas redes sociais - (https://youtu.be/g01l6TxZLdw)

David foi um empreendedor visionário e pioneiro do Canadá que imigrou de São Miguel, Açores, Portugal para o Canadá em 1966. Fez do Canadá o seu lugar para crescer e onde aplicar o seu engenho técnico, com uma paixão pelo desenvolvimento de soluções tecnológicas, para servir o mundo. Usou a mesma paixão que tinha por tudo o que fosse relacionado com o Canadá, criando uma forte parceria entre o Canadá e os Açores (Portugal) para promover oportunidades económicas na sua terra natal, os Açores. David era um homem humilde, para quem retribuir era essencial. Fundou as suas empresas com a missão de desenvolver e servir as pessoas, utilizando a tecnologia como um meio para melhorar a vida quotidiana das pessoas a uma escala global.

Fundando várias empresas ao longo das cinco décadas da sua carreira, a mais notável GlobeStar Systems Inc., a programadora da plataforma de software empresarial Connexall utilizada em hospitais por todo o mundo. O Connexall transformou-se no software líder na gestão de alertas de pacientes. David serviu comunidades e indústrias com foco na excelência no atendimento ao cliente, produtos e serviços orientados para o valor. A criação e o desenvolvimento do Connexall seria a sua maior conquista e o orgulho de fazer uma diferença marcante na evolução tecnológica da saúde. A sua crença de que o Connexall poderia ajudar a salvar vidas, impulsionaria a sua paixão e dedicação ao desenvolvimento com os hospitais.

