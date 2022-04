Ventient Energy: Conclusão da aquisição de 443 MW em Espanha

EDINBURGO, Escócia, 22 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Na sequência do nosso comunicado de aquisição em dezembro de 2021, é com grande satisfação que confirmamos a conclusão da aquisição de uma potência de 443 MW na região espanhola de Castela e Leão.

O acordo de compra, que obteve aprovação regulamentar em Abril 2022, engloba 203 MW de produção de energia eólica onshore e 240 MW de produção de energia solar para desenvolvimento nos parques eólicos onshore.

"A conclusão desta aquisição reforça a progressão da Ventient na transição energética; a conjugação da potência eólica com outras tecnologias para o fornecimento de energia verde eficaz no futuro reafirma a importância da nossa empresa na Península Ibérica, que tem uma capacidade superior a 1.2 GW de produção de energia renovável operacional e um pipeline substancial de desenvolvimento futuro, e dá continuidade ao crescimento sustentável de uma das principais empresas de energia renovável na Europa", afirmou o CEO Mark Jones.

Com esta aquisição, a Ventient passará a ter uma potência instalada de 2,8 GW, prevendo-se que exceda os 3 GW com o desenvolvimento do portefólio de hibridização solar incluído na aquisição.

Em reconhecimento da sua experiência e liderança de longo prazo na região, a Ventient continuará a trabalhar com a Vapat para garantir as melhores operações no setor.

O CEO continua: "Cada passo na nossa estratégia de crescimento representa um desenvolvimento a longo prazo da nossa abordagem sustentável à produção de energia renovável, algo que também é evidente pela nossa liderança de ESG permanente no setor. A diversificação do nosso portefólio energético melhorará a fiabilidade da produção de energia e permitir-nos-á responder melhor aos desafios enfrentados pelo nosso ambiente em resultado das alterações climáticas.

Em 2022 continuaremos a concentrar-nos no envolvimento dos parceiros no nosso percurso de sustentabilidade, sensibilizando para as alterações climáticas e desenvolvendo práticas de ESG ainda mais sólidas em toda a empresa, não descurando o nosso constante compromisso com a sustentabilidade, com os pensionistas que depositam a sua confiança em nós e com o futuro das pessoas e do planeta".

Sobre a Ventient Energy:

A Ventient Energy é uma empresa pan-europeia que opera na área das energias renováveis sem intervenção na distribuição aos consumidores (non-utility). Atualmente, detém e opera parques eólicos onshore na Bélgica, França, Alemanha, Portugal, Espanha e Reino Unido, com uma capacidade instalada total de 2,8 GW.

O portefólio da Ventient cresceu rapidamente desde a sua formação, em 2017. O negócio centra-se no crescimento sustentável, que oferece um retorno de longo prazo aos seus acionistas de fundos de pensões e gera energia renovável para ajudar a garantir o futuro das pessoas e do planeta.

