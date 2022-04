Viva Wallet e Mastercard aceleram a transformação digital em Évora

A iniciativa destina-se a incentivar a adesão das PME do comércio local a aderirem à aceitação de pagamentos Contactless, através da tecnologia Tap On Phone, que é proporcionada pela Viva Wallet POS app, permitindo, assim, que os clientes paguem de uma forma simples, segura e sem complicações, incluindo com cartões internacionais. Com esta tecnologia inovadora os comerciantes podem transformar qualquer telemóvel, tablet ou outro dispositivo Android com NFC, num terminal de aceitação de pagamentos com cartões contactless, poupando os custos associados a terminais dedicados, bastando fazer o download da aplicação no smartphone do comerciante.

Este projeto de transformação digital arranca com uma campanha para promover e dar a conhecer o serviço, incentivando mais de 1000 estabelecimentos de comércio local, incluindo restaurantes, a aderir aos pagamentos digitais, melhorando a experiência de compra dos seus clientes, sobretudo dos turistas, que nem sempre conseguem utilizar os seus cartões nos tradicionais terminais nacionais.

Esta iniciativa da Viva Wallet em Évora, com o apoio da Mastercard, pretende elucidar e sensibilizar os comerciantes, como também impulsionar a adesão da população local, estudantes e turistas para a utilização dos pagamentos contactless.

A campanha teve início a 4 de Abril e vai estar presente em diversos suportes digitais mas também físicos como mupis e outdoors de grande formato, estáticos e móveis, além de displays no comércio e restauração local e redes sociais.

Pedro Saldanha, Country Manager Portugal na Viva Wallet, diz que "a solução Tap On Phone, disponível para todos os comerciantes, traz um novo paradigma ao panorama dos pagamentos. Os velhos e volumosos terminais de pagamento, apenas centrados nos pagamentos, tornar-se-ão em breve obsoletos. A Viva Wallet está a liderar a transformação digital das PMEs com a mais recente tecnologia disponível. Agora, qualquer empresa pode beneficiar da Viva Wallet POS app, e transformar um telemóvel (ou tablet) Android com NFC num terminal de pagamentos automático (TPA). A nossa solução é, não só altamente inovadora, como também pode ser facilmente integrada com aplicações de terceiros. E o melhor de tudo: não há mensalidades ou limitações no número de "terminais" que um comerciante pode ter!"

Maria Antónia Saldanha, Country Manager da Mastercard, afirma que "É o momento certo para apoiarmos a transição digital das cidades, dando mais qualidade de vida aos seus residentes e visitantes. Usar um cartão contactless nas rotinas do dia a dia é um bom exemplo. A Mastercard, com a Viva Wallet e os stakeholders locais, quer tornar Évora uma cidade contactless, através do recurso a um conjunto de serviços inovadores, que temos implementado em várias cidades em todo o mundo. É esta experiência global que queremos partilhar com a cidade de Évora, com os eborenses, com o comércio e as empresas locais e com todos aqueles que visitam a cidade. Com este projeto damos resposta aos desafios do turismo e à dinamização de economia local, através de soluções tecnológicas escaláveis, fundamentais para o futuro das cidades inteligentes."

Sobre a Viva Wallet

A Viva Wallet é o primeiro neobanco europeu, inteiramente baseado em cloud, com escritórios em 23 países europeus. Criada para alterar a forma como as empresas pagam e são pagas, a Viva Wallet oferece a negócios de qualquer dimensão a aceitação de 24 métodos de pagamento com cartão, utilizando a tecnologia para cartões presenciais (CP) ou cartões não presenciais (CNP), juntamente com contas comerciais com IBAN português e emissão de cartões de débito.

www.vivawallet.com

Sobre a Mastercard

A Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, é uma empresa global de tecnologia no sector de pagamentos. A nossa missão é ligar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguros, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções permitem ajudar indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar o seu maior potencial. O nosso quociente de decência, ou DQ, é um instrumento para impulsionarmos a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora da nossa empresa. Com ligações a mais de 210 países e territórios, estamos a construir um mundo sustentável que abre possibilidades Priceless para todos. A Mastercard é o único doador corporativo do Mastercard Impact Fund.

