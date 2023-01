Vodafone reforça oferta de mobile gaming com kits exclusivos do smartphone REDMAGIC 7 da Nubia

Vodafone terá o exclusivo da marca de smartphones em Portugal

Kits estarão disponíveis a partir do dia 10 de janeiro na loja online da Vodafone

LISBOA, Portugal, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Neste novo ano a Vodafone Portugal reforça a sua aposta no mobile gaming com uma oferta exclusiva no País. A partir de 10 de janeiro, vão estar disponíveis duas edições do smartphone REDMAGIC 7, da Nubia, um equipamento especialmente desenhado para uma experiência de mobile gaming superior: o REDMAGIC 7 Standard, com 12GB de RAM e armazenamento de 128GB, com um PVP de €849,9 (ou a partir de €460 usando pontos Clube Viva) e o REDMAGIC 7 Premium, com 16GB de RAM e 256GB de armazenamento, com um PVP de €959,9 (ou a partir de €535, usando pontos Clube Viva).

Ambos os kits apresentam um design futurista e contêm, além do smartphone com capacidade de processamento mais elevada, auriculares Bluetooth CyberPods TWS, uma ventoinha Pro para arrefecimento do smartphone e uma capa para o REDMAGIC 7, equipamentos destinados a melhorar a experiência de mobile gaming. As primeiras 15 encomendas receberão relógios REDMAGIC grátis.

Sobre a REDMAGIC.

Lançada em outubro de 2017, a REDMAGIC tem como objetivo desenhar experiências de jogo inigualáveis, permitindo que os jovens joguem sem limites. A nossa marca procura tirar partido da nossa paixão e experiência no design de smartphones e combiná-los com a determinação do jogador para alcançar um alto desempenho. Os resultados finais são dispositivos que atingem um equilíbrio perfeito entre hardware elegante e sofisticado e software totalmente otimizado. Os smartphones para jogos REDMAGIC são poderosos, duráveis e confortáveis de tocar.

Sobre a Vodafone.

A Vodafone é a maior empresa pan-europeia e africana de tecnologias de comunicação, focada na inovação, tecnologia, conectividade, plataformas, produtos e serviços para transformar a forma como vivemos. A Vodafone gere redes móveis e fixas em 21 países e tem acordos com operadores móveis em mais 47 países. Em 30 de setembro de 2022, tinha mais de 300 milhões de clientes móveis, mais de 28 milhões de clientes de banda larga fixa e mais de 22 milhões de clientes de TV.

