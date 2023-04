Wondershare PDFelement reconhecido como Um dos Melhores 50 Produtos de Software para Escritório na edição de 2023 dos prémios da G2

VANCOUVER, BC, 29 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Wondershare PDFelement, o software de edição em PDF líder de mercado, foi reconhecido pelo seu excelente desempenho e satisfação dos clientes. No relatório "Winter and Spring 2023 Grid® Report" da G2, o maior e mais fidedigno mercado de software a nível mundial, recebeu 60 prémios e estabeleceu-se como um nome de confiança.

Os 60 prémios atribuídos ao Wondershare PDFelement incluem as distinções nas categorias Um dos Melhores 50 Produtos de Escritório, Líder, Melhor Suporte, Mais Fácil de Utilizar, Melhor Satisfação de Requisitos e Melhor Desempenho. O programa foi avaliado em quatro categorias distintas: Software de Edição Eletrónica, Software de Criação de Documentos, Software de Geração de Documentos e Software de Editor de PDF.

"Estamos muito entusiasmados por receber estes prémios, que atestam a experiência positiva que os nossos clientes estão a ter com a nossa solução de PDF líder no setor", afirmou David, CEO da PDFelement. "A Wondershare dedica-se a fornecer uma solução de PDF inteligente para uma experiência perfeita do utilizador ao maximizar a produtividade e ao otimizar constantemente o software."

"Apesar da G2 publicar os Best Software Awards todos os anos, na verdade, são prémios dos consumidores", afirmou Sara Rossio, Chief Product Officer da G2, "Representam um voto de confiança dos verdadeiros utilizadores do software, pelo que estes prémios também destacam quem realmente emergiu por entre milhares de empresas. Com mais de 2 milhões de críticas de software verificadas, o número mais elevado num único destino, o nosso mercado inclui mais de 145 mil produtos e serviços, espalhados por mais de 2100 diferentes categorias. Parabéns a todos os envolvidos, à medida que os compradores irão continuar a basear-se nestes prémios como uma fonte fidedigna para informar as suas decisões de software para o ano vindouro."

"O PDFelement é um programa excelente para uma gestão de documentos PDF rápida e simples. Com a ajuda das funcionalidades de extensão úteis do programa, consigo criar assinaturas, citações e formulários digitais. O PDFelement constitui uma opção apelativa devido ao seu preço reduzido, interface de utilização fácil e inovações na sua área. É compatível com Mac, PC e telemóveis Android, permitindo aos utilizadores destes dispositivos o acesso aos seus ficheiros, a partir de qualquer local." – Afirmação de um cliente da G2.

O PDFelement deve o seu êxito a um enfoque robusto na satisfação do cliente. Com uma interface de utilização fácil e uma gama de funcionalidades avançadas, incluindo a funcionalidade recentemente adicionada com IA com o ChatGPT tais como Let's Chat, Rewrite, Summarize, Proofread e Explain. O PDFelement instituiu-se com êxito como a solução de eleição de profissionais e empresas.

Conforme ficou demonstrado no relatório "Winter and Spring 2023 Grid® Report" da G2, o Wondershare PDFelement permanece a escolha de eleição para o software de edição de PDF, fornecendo aos utilizadores uma ferramenta sólida e intuitiva para gerir os ficheiros em formato PDF.

Compatibilidade e preço

O Wondershare PDFelement é compatível com Windows, Mac, Android e iOS, sendo que os preços começam nos 29,99 dólares por ano. Para testes e downloads gratuitos, visite https://pdf.wondershare.com/ ou siga-nos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram para saber mais sobre o PDFelement.

Sobre a Wondershare

A Wondershare é uma empresa de software mundialmente reconhecida que está empenhada em fornecer soluções inovadoras para uso pessoal e profissional. Na qualidade de líder em criatividade e produtos de produtividade, a Wondershare recebeu prémios de prestígio entregues por organizações tais como The Shorty Awards, G2 e GetApp. Na Wondershare, a missão consiste em capacitar as pessoas para seguirem as suas paixões e para construírem um mundo mais criativo. Contando com mais de 100 milhões de utilizadores espalhados por mais de 150 países, os utilizadores podem aceder a um vasto leque de soluções de software para edição de vídeo, edição de PDF, recuperação de dados, diagramas e gráficos e muito mais opções. Juntos, a Wondershare envida esforços para fornecer software de alta qualidade e de utilização fácil que permita tanto às pessoas como às empresas a possibilidade de dar vida às suas ideias criativas.

Logótipo – https://mma.prnewswire.com/media/1623993/Logo.jpg

