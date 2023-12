Wondershare promove a arte da gravação e edição de tela com o DemoCreator 7 orientado por IA

VANCOUVER, Colúmbia Britânica, 8 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Wondershare DemoCreator, o pioneiro em tecnologia integrada de gravação e edição, apresenta orgulhosamente o DemoCreator 7 — uma atualização excecional que redefine os limites da experiência do utilizador. Desenvolvido com inteligência artificial de última geração, o DemoCreator 7 transforma a dinâmica central de gravação de tela com otimização inigualável, apresenta um conjunto de ferramentas de edição sofisticadas e inicia uma nova era de funcionalidades de compartilhamento de vídeo.

Ao continuar a sua tradição de excelência, a Wondershare reafirma a sua dedicação em capacitar criadores de conteúdo educacional, "marketing" e entretenimento por meio da versão mais recente do DemoCreator 7. Com uma profunda compreensão dos variados domínios de disseminação de conhecimento, o DemoCreator 7 da Wondershare encontra-se na vanguarda da revolução da IA. As melhorias mais recentes do pacote de software tiram proveito da extensa pesquisa de IA da Wondershare, oferecendo recursos inovadores, como gravação de persona virtual realista, ferramentas versáteis de modulação de voz orientada por IA e recursos avançados de gravação e edição de retratos com IA. Este compromisso garante que profissionais em vários setores da indústria tenham acesso às mais inovadoras ferramentas para criação, educação e entretenimento.

Aqui estão algumas das principais atualizações:

Recursos aprimorados de gravação:

- Introdução de 5 novos efeitos de sobreposição de gravação e cursores dinâmicos.

- Expansão de avatares virtuais para 30 conjuntos.

Recursos aprimorados de edição:

- Ferramenta de narração de IA que aceita mais de 40 timbres e 8 idiomas: Inglês, japonês, coreano, espanhol, português, francês, alemão e italiano.

- Adição de destaques essenciais à barra de ferramentas do editor.

- Introdução de mais de 1.000 efeitos e recursos de edição.

Deve-se notar que para aprimorar a eficiência da colaboração em equipa para utilizadores de SMBs (pequenas e médias empresas), esta atualização significativa oferece recursos de nível empresarial, incluindo a habilidade para exportar trabalhos para a nuvem para distribuição e funcionalidade de mensagens interativas.

"Em uma indústria onde a tecnologia e a criatividade interceptam-se, o DemoCreator destaca-se como uma referência em inovação", afirmou Hanna, CEO do DemoCreator da Wondershare. "Nossa missão inabalável é oferecer suporte à comunidade de criação de conteúdo por meio da melhoria contínua dos recursos de gravação e edição. A integração de ferramentas de IA no DemoCreator 7 não só aprimora a experiência do utilizador — mas também a revoluciona ao estabelecer um novo padrão de precisão e eficiência no processo de criação de conteúdo."

Compatibilidade

O Wondershare DemoCreator é compatível com Windows e Mac. Para testes e "downloads" gratuitos, visite https://dc.wondershare.com.br/ ou siga-nos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram para saber mais sobre o DemoCreator.

Sobre a Wondershare

A Wondershare é mundialmente reconhecida como uma empresa de software empenhada em oferecer soluções inovadoras para uso pessoal e profissional. Na qualidade de líder em criatividade e produtos de produtividade, a Wondershare recebeu prémios de prestígio entregues por empresas como The Shorty Awards, G2 e GetApp. Com mais de 100 milhões de utilizadores espalhados por 150 países, os utilizadores podem acessar a um amplo leque de soluções de software para edição de vídeo, edição de PDF, recuperação de dados, diagramas e gráficos e muito mais opções.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=M3DGVMRZzU4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg