World Digital Foundation divulga relatório independente mostrando que o Golden Visa de Portugal gerou mais de € 54 bilhões em impacto econômico

LISBOA, Portugal, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A World Digital Foundation anunciou hoje a publicação de um novo relatório independente que revela que o Programa de Residência por Investimento Golden Visa de Portugal proporcionou contribuições económicas de longo alcance muito para além das suas entradas iniciais de capital. Desde a sua criação em 2012, o programa atraiu mais de € 9 mil milhões em investimento direto, criando um impacto económico estimado de € 54,3 mil milhões em imóveis, fundos de investimento regulamentados, setores de inovação, desenvolvimento sustentável e criação de emprego em todo o país.

O relatório conclui que, para cada € 1 investido através do programa, aproximadamente € 6 são gerados numa atividade económica mais ampla. Os principais beneficiários incluem construção, serviços financeiros, serviços profissionais, educação, turismo e consumo de varejo.

De acordo com o estudo, aproximadamente 20% dos investidores do Golden Visa reinvestem mais capital em Portugal dentro de dois a cinco anos. Esses investimentos subsequentes são direcionados à expansão dos negócios, empreendimentos de inovação, private equity e projetos alinhados ao ESG, muitas vezes excedendo € 1 milhão por investidor.

"O Golden Visa de Portugal já não é apenas um caminho de investimento de residência. Tornou-se um motor econômico de longo prazo que atrai empreendedores globalmente móveis e investidores sofisticados ", disse um porta-voz da World Digital Foundation. "Os resultados mostram que o programa desempenhou um papel mensurável no crescimento do emprego, no fortalecimento fiscal e no desenvolvimento de setores de alto valor alinhados com a economia futura de Portugal."

Principais conclusões do relatório

Investimento direto de € 9 mil milhões (2012–2025)

€ 54,3 mil milhões de produção económica total gerada (efeito multiplicador 6x)

25.000-30.000 empregos apoiados em todo o país

€ 1,5-€ 2 bilhões gerados em IVA e impostos de selo

Mais de € 500 milhões em consumo anual impulsionado pelos investidores

1 em cada 5 investidores contribui com capital adicional com uma média de mais de € 1 milhão por investidor

O estudo destaca que o programa reforçou a posição de crédito de Portugal, contribuindo para a sua atual notação soberana A+, reforçando a confiança do mercado e a resiliência orçamental.

À medida que a política evoluiu para priorizar os fundos regulamentados e a implantação de capital vinculado à inovação, o Golden Visa está apoiar cada vez mais setores que se alinham às prioridades nacionais de sustentabilidade e modernização. Isso inclui energia renovável, biotecnologia, imóveis verdes, saúde e infraestrutura digital.

Acrescenta Paul Stannard, fundador e CEO da Portugal Pathways e do Portugal Investment Owners Club, que apoia indivíduos com elevado património líquido na sua jornada com o Golden Visa: "O Golden Visa foi introduzido para estimular o investimento estrangeiro e atrair talentos móveis a nível global.

"Mais de uma década depois, a sua evolução mostra que o verdadeiro sucesso do programa reside no ecossistema que construiu: um quadro de residência globalmente confiável dentro da UE e da zona Schengen, um íman para profissionais com mobilidade internacional e um gerador de investimento em setores produtivos.

"A credibilidade do programa também reforçou a reputação internacional de Portugal como um 'Sul da Suíça', um centro estável, transparente e orientado para o estilo de vida de indivíduos de elevado património líquido e family offices.

"Manter essa confiança é essencial: em todo o mundo, a confiança dos investidores pode se desgastar rapidamente quando os governos não mantêm seus princípios ou revertem os programas estabelecidos.

"Estamos esperançosos de que as famílias que, sem culpa própria, viram as suas candidaturas atrasadas a serem processadas, possam continuar a apoiar a trajetória ascendente de Portugal como parte das alterações à Lei da Nacionalidade."

"Portugal demonstrou estabilidade política e um quadro regulamentar transparente", acrescentou o porta-voz da World Digital Foundation. "Isso sustentou a reputação da nação como uma porta de entrada europeia confiável para investimentos. Os investidores e os family offices referem-se frequentemente a Portugal como "Suíça do Sul", refletindo a sua fiabilidade e orientação a longo prazo."

O relatório completo está disponível para download no site da World Digital Foundation.

Transfira o relatório:

Download do relatório de tradução em inglês

Download do relatório de tradução em português

Site da World Digital Foundation: www.worlddigitalfoundation.com