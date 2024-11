Xangai homenageia 50 expatriados com o Prêmio Magnolia de Prata

XANGAI, 29 de novembro de 2024 /PRnewswire/ -- Uma reportagem de notícias de portuguese.shanghai.gov.cn

Xangai entregou seu prêmio anual, o Prêmio Magnólia de Prata, a 50 expatriados de destaque de 18 países em 23 de novembro, reconhecendo suas contribuições significativas para o desenvolvimento da cidade e os intercâmbios internacionais.

A cerimônia foi realizada no Grand Halls, na extremidade norte do Bund, com Kong Fu'an, diretor-geral do Departamento de Relações Exteriores do Governo Popular Municipal de Xangai, conferindo as medalhas e os certificados aos ganhadores.

Em seu discurso, Kong enfatizou o status de Xangai como uma cidade internacional, inovadora e inclusiva que assumiu a liderança na modernização ao estilo chinês. Ele destacou os papéis vitais que expatriados, empresas com investimento estrangeiro e instituições estrangeiras desempenham na cidade, observando que eles têm sido "não apenas testemunhas, mas também participantes e contribuintes ativos".

Os ganhadores do prêmio deste ano são de diversos setores, como comércio, finanças, tecnologia, transporte, saúde, educação, cultura, esportes e agricultura. Entre os homenageados está o italiano Pietro Brambilla, diretor financeiro da L'Oreal China para o norte da Ásia. Brambilla liderou o investimento e o desenvolvimento da L'Oreal em Xangai, ajudando o mercado chinês a se tornar o maior da empresa em nível global. Ele também contribuiu para a criação de um ambiente de negócios internacional, baseado em leis e orientado para o mercado na cidade.

Kong também reconheceu Dmitri Mokhov, do Canadá, um especialista em desenvolvimento de modelos de fuselagem no Serviço de Atendimento ao Cliente de Aeronaves da COMAC em Xangai. Mokhov liderou sua equipe na superação de inúmeros desafios técnicos e no preenchimento de várias lacunas, contribuindo significativamente para a marca "Feito em Xangai".

Hong Shen, dos Estados Unidos, vice-presidente sênior e chefe do Centro de Inovação da Roche China no Centro de P&D da Roche (China) Ltd, foi elogiado por seus esforços em estabelecer o acelerador da Roche China e atualizar seu centro de inovação. As invenções do centro resultaram em mais de 300 patentes, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de alta qualidade do setor biofarmacêutico de Xangai.

O australiano Francis Gurry, ex-diretor geral da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO, na sigla em inglês), foi elogiado por seu apoio ao desenvolvimento da propriedade intelectual em Xangai e pela promoção da cooperação multifacetada entre a WIPO e a cidade. Seus esforços ajudaram Xangai em sua busca para se tornar um centro internacional de propriedade intelectual.

A croata Franka Gulin, diretora e representante-chefe do Escritório de Representação do Conselho Nacional de Turismo da Croácia em Xangai, também estava entre os agraciados. Kong observou que Gulin "trabalhou incansavelmente para compartilhar as histórias da China com o mundo, promover as maravilhas de Xangai e apresentar a cultura única da cidade".

"Esperamos sinceramente que os vencedores do prêmio continuem sendo embaixadores da amizade sino-estrangeira, contadores de histórias de Xangai e representantes da imagem de Xangai", disse Kong.

O professor Marc Delpech, da França, representante dos vencedores, compartilhou suas experiências que contribuíram para a cooperação médica sino-francesa ao longo de três décadas. Como coordenador do programa de treinamento em francês para estudantes de medicina da Universidade Shanghai Jiao Tong e atualmente vice-reitor da Escola Sino-Francesa de Medicina da universidade, Delpech enfatizou a amizade duradoura e em expansão entre a China e a França. Ele observou que seu antecessor, o professor Guy Vincendon, recebeu o Prêmio Magnólia de Prata de Xangai em 2003, destacando a continuidade e a força do relacionamento médico e educacional bilateral.

Outro premiado, Carlo D'Andrea, representante-chefe do Studio Legale DAndrea, ajudou muitas empresas estrangeiras a se estabelecerem na China, especialmente em Xangai. O advogado italiano elogiou a cidade como "o melhor local para fazer negócios na China", especialmente nas áreas de novas tecnologias e alta tecnologia. Ele destacou o compromisso de Xangai em aprofundar a reforma e a abertura, dando à cidade "muitos potenciais a serem liberados".

D'Andrea valorizou o acesso direto à liderança da cidade, observando que todos os anos o prefeito de Xangai se reúne com líderes empresariais internacionais para buscar conselhos, feedback e ideias para um melhor desenvolvimento da cidade. "Tive a oportunidade de me reunir várias vezes com o prefeito e o vice-prefeito para discutir como podemos atrair mais investimentos europeus para Xangai", disse ele. "Gosto desse tipo de oportunidade em que você tem acesso direto à liderança, porque a troca de ideias e de opiniões é a melhor maneira de termos um futuro melhor juntos."

Xangai começou a conceder o Prêmio Magnólia de Prata aos expatriados em 1989, introduzindo posteriormente o Prêmio Magnólia de Ouro e a Cidadania Honorária em 1992 e 1997, respectivamente. Nos últimos 35 anos, 1.877 expatriados receberam essas honrarias, ressaltando o apreço da cidade por suas contribuições.