Агентство S&P предоставило НБР рейтинг АА+, укрепив позиции банка на мировом финансовом рынке

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 29 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Агенство S&P Global Ratings (S&P) сегодня обнародовало долгосрочный рейтинг Новому банку развития БРИКС (НБР) на уровне AA+ и краткосрочный кредитный рейтинг эмитента A-1+ cо стабильным прогнозом. Ранее в этом месяце другое рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) сообщило о предоставлении НБР долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (IDR) на уровне «АА+» со стабильным прогнозом и краткосрочного рейтинга IDR на уровне «F1+».

В своём пресс-релизе S&P отмечает: «Данные рейтинги отражают наше мнение, что НБР станет катализатором сокращения инфраструктурного дефицита, который испытывают страны БРИКС». Эксперты S&P оценили финансовый профиль НБР как чрезвычайно стабильный, отражающий устойчивую капитализацию и достаточную ликвидность. Агентство признало мощную поддержку акционеров банка ключевым фактором, лежащим в основе высокого кредитного рейтинга НБР.

С полным текстом пресс-релиза S&P можно ознакомиться здесь .

«Сегодняшний день ознаменовал для НБР значительный шаг вперёд на пути к достижению статуса передового многостороннего финансового учреждения, - отметил К. Камат (K. V. Kamath), президент банка, комментируя рейтинг S&P. - Принимая во внимание наши масштабные амбиции, рейтинг АА+ от S&P и Fitch обеспечивают банку исключительно прочные позиции для мобилизации финансовых ресурсов по конкурентным ставкам и тем самым значительно расширяют наши возможности наших членов с точки зрения привлечения кредитных средств. Эти рейтинги положили начало весьма увлекательному и волнующему периоду с истории нашего банка. Отныне мы имеем все основания добиваться статуса образцово-показательного эмитента на мировом рынке капитала. Столь важная веха даёт банку возможность предоставлять клиентам из публичного и частного сектора полный комплекс финансовых продуктов. Рейтинг АА+ от двух авторитетнейших агентств мира является признанием стабильного финансового профиля Банка, а также подтверждает его амбициозные планы будущего развития и продуманные механизмы управления рисками. Мы гордимся столь значительным достижением, которое было бы не возможным без мощной поддержки со стороны наших акционеров».

Авторские права на документ под названием « Новый банк развития получает рейтинги «AA+/A-1+» со стабильным прогнозом Stable » от 29 августа 2018 года принадлежат S&P. Его текст воспроизводится с разрешения правообладателя.

О Новом банке развития

Новый банк развития БРИКС (НБР) - международный банк развития, учрежденный при участии Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки с целью мобилизации ресурсов для реализации проектов инфраструктурного развития и рационального использования ресурсов в странах-участницах БРИКС и других развивающихся государствах мира. Деятельность банка дополняет существующие инициативы международных и региональных финансовых учреждений в сфере глобального развития. С этой целью НБР будет оказывать поддержку проектам государственного и частного сектора путем предоставления им кредитов, гарантий, долевого участия и других финансовых инструментов.