Агентство S&P предоставило НБР рейтинг АА+, укрепив позиции банка на мировом финансовом рынке
29 авг, 2018, 15:53 BST
ШАНХАЙ (SHANGHAI), 29 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Агенство S&P Global Ratings (S&P) сегодня обнародовало долгосрочный рейтинг Новому банку развития БРИКС (НБР) на уровне AA+ и краткосрочный кредитный рейтинг эмитента A-1+ cо стабильным прогнозом. Ранее в этом месяце другое рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) сообщило о предоставлении НБР долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (IDR) на уровне «АА+» со стабильным прогнозом и краткосрочного рейтинга IDR на уровне «F1+».
В своём пресс-релизе S&P отмечает: «Данные рейтинги отражают наше мнение, что НБР станет катализатором сокращения инфраструктурного дефицита, который испытывают страны БРИКС». Эксперты S&P оценили финансовый профиль НБР как чрезвычайно стабильный, отражающий устойчивую капитализацию и достаточную ликвидность. Агентство признало мощную поддержку акционеров банка ключевым фактором, лежащим в основе высокого кредитного рейтинга НБР.
С полным текстом пресс-релиза S&P можно ознакомиться здесь.
«Сегодняшний день ознаменовал для НБР значительный шаг вперёд на пути к достижению статуса передового многостороннего финансового учреждения, - отметил К. Камат (K. V. Kamath), президент банка, комментируя рейтинг S&P. - Принимая во внимание наши масштабные амбиции, рейтинг АА+ от S&P и Fitch обеспечивают банку исключительно прочные позиции для мобилизации финансовых ресурсов по конкурентным ставкам и тем самым значительно расширяют наши возможности наших членов с точки зрения привлечения кредитных средств. Эти рейтинги положили начало весьма увлекательному и волнующему периоду с истории нашего банка. Отныне мы имеем все основания добиваться статуса образцово-показательного эмитента на мировом рынке капитала. Столь важная веха даёт банку возможность предоставлять клиентам из публичного и частного сектора полный комплекс финансовых продуктов. Рейтинг АА+ от двух авторитетнейших агентств мира является признанием стабильного финансового профиля Банка, а также подтверждает его амбициозные планы будущего развития и продуманные механизмы управления рисками. Мы гордимся столь значительным достижением, которое было бы не возможным без мощной поддержки со стороны наших акционеров».
Авторские права на документ под названием «Новый банк развития получает рейтинги «AA+/A-1+» со стабильным прогнозом Stable» от 29 августа 2018 года принадлежат S&P. Его текст воспроизводится с разрешения правообладателя.
О Новом банке развития
Новый банк развития БРИКС (НБР) - международный банк развития, учрежденный при участии Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки с целью мобилизации ресурсов для реализации проектов инфраструктурного развития и рационального использования ресурсов в странах-участницах БРИКС и других развивающихся государствах мира. Деятельность банка дополняет существующие инициативы международных и региональных финансовых учреждений в сфере глобального развития. С этой целью НБР будет оказывать поддержку проектам государственного и частного сектора путем предоставления им кредитов, гарантий, долевого участия и других финансовых инструментов.
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