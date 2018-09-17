Власти Хайнаня стремятся привлечь туристов из Скандинавии и России

ХЕЛЬСИНКИ (HELSINKI), 18 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Представители делегации южнокитайской провинции Хайнань в ходе своей текущей поездки в Финляндию, Норвегию и Россию отметили стремление властей региона привлечь туристов из стран Северной Европы.

Визит делегации, в состав которой входят деятели культуры, политики и журналисты, организован Департаментом пропаганды Хайнаньского провинциального комитета КПК. В рамках этой выездной презентации проходят фотовыставки, выступления ансамблей традиционной музыки и танца, а также семинары по вопросам модернизации китайской политики открытости.

По словам главы делегации Вана Ци (Wang Qi), Финляндия, Норвегия и Россия входят в число 59 стран, на которые распространяется недавно объявленная политика безвизового въезда. Начиная с мая 2018 года, граждане этих государств имеют право посещать провинцию Хайнань без виз на протяжении не более 30 дней. Единственное обязательное условие: поездка должна быть организована хайнаньским туроператором.

Как отметил г-н Ли Хаоцзе (Li Haojie), режиссёр-документалист Хайнаньской ТРК в интервью агентству Xinhua, тёплый климат и роскошные пляжи этого тропического острова с 9-миллионным населением может стать для жителей Скандинавии прекрасной альтернативой летним каникулам в Испании или Италии.

В рамках презентации, состоявшейся ранее на этой неделе в хельсинском Finlandia Hall, публике были представлены 74 фотоработы, посвящённые сразу трём темам – «Это Хайнань», «Островной центр международного туризма» и «Культурный обмен». Экспозиция продемонстрировала экономический, социальный и культурный прогресс, достигнутый провинцией за последние 30 лет с момента создания здесь особой экономической зоны.

Артисты Хайнаньского ансамбля народной песни и пляски исполнили танец под названием «Вышивка», познакомив зрителей с традиционным ремеслом вышивальщиц хайнаньской народности мяо. По словам организаторов, этот танец был поставлен специально для мероприятия.

Для музыкального сопровождения вокальных и танцевальных представлений использовались традиционные бамбуковые и деревянные инструменты. А заместитель художественного руководителя ансамбля Чэнь Лян (Chen Liang) исполнил фрагмент музыкального произведения всего лишь с помощью листа каучукового дерева, сорвав настоящий шквал аплодисментов от 50 восторженных зрителей.

Гости презентации имели возможность познакомиться с традиционной техникой окрашивания тканей народности ли. Две молодых представительницы восточного Хайнаня, Фу Жэньлин (Fu Renling) и Фу Жэньцзянь (Fu Renjian) продемонстрировали собравшимся ряд изделий художественных промыслов островных мастеров, включая наряды и шарфы из парчовых тканей этнической группы ли. Традиционная техника их изготовления включена в список «Объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающихся в срочной защите».

«Эта впечатляющая культурная экспозиция познакомила нас с красотами и богатствами Хайнаня. Мы уверены, что в будущем культурные и образовательные связи между Хайнанем, Хельсинки и Финляндией в целом будут только расширяться», - отметила Катья Суомалайнен Педроса (Catia Suomalainen Pedrosa), директор Хельскинского международного центра культуры и искусств.

Аналогичные мероприятия состоятся в Осло и Москве в середине сентября.