Восхитительные зимние каникулы в The Ritz-Carlton, Bali

Эксклюзивное предложение Holiday Escape, разработанное специально для путешественников, мечтающих провести зимние каникулы на тропическом острове, включает частный трансфер из аэропорта к курортному комплексу и несколько вариантов размещения, в том числе просторные люксы и виллы с личным бассейном . В пакет входят завтраки по системе «шведский стол» в ресторане Senses, а также вечерние коктейли. На выбор гостей предоставляются обед из 3 блюд в заведениях Beach Grill, Breezes Tapas Lounge, The Ritz-Carlton Lounge & Bar или ужин из 3 блюд в Raku, Bejana, The Beach Grill и Breezes Tapas Lounge. В числе других бесплатных услуг - 60-минутный сеанс традиционного массажа для двоих в центре The Ritz-Carlton Spa и безлимитный доступ к уникальному бассейну Гидро-Витал . Гости с детьми смогут также воспользоваться бесплатными услугами клуба Ritz Kids .

Дополнительные платные сервисы по программе Holiday Escape дадут нашим гостям возможность открыть для себя настоящий Бали при помощи мастер-классов в кулинарной школе балийской кухни и ритуалов очищения души . Консьерж The Ritz-Carlton поможет организовать индивидуальные экскурсии в самые потрясающие уголки острова - от величественных вулканов до древних храмов, изумрудных рисовых террас, тропических джунглей и оазисов пальмовых пляжей.

Пакет The Ritz-Carlton Holiday Escape - идеальный вариант пятизвёздочных каникул на тропических островах вне зависимости от того, любите ли вы экстремальные приключения или предпочитаете расслабленный пляжный отдых.

Пакетное предложение на 2 взрослых действует до 24 декабря 2019 года.

Об отеле The Ritz-Carlton, Bali

Расположенный на прибрежных скалах индонезийского острова Бали комплекс The Ritz-Carlton, Bali представляет собой элитный курорт в тропическом раю. Отель располагает 279 просторными люксами и 34 роскошными виллами . Вдоль береговой линии расположились The Ritz-Carlton Club® , шесть стильных ресторанов , экзотический спа-центр в морском стиле и детский центр Ritz Kids, предлагающий увлекательные развлечения для юных гостей всех возрастов. В комплексе имеется и часовня на пляже, - лучшее место для идиллической свадебной церемонии, - а множество других площадок для проведения мероприятий сделают любое торжество незабываемым. Конференц-залы, оборудованные по последнему слову техники, комфортные и стильные помещения для проведения встреч, индивидуальные пакетные предложения и опытные организаторы смогут удовлетворить все требования клиентов, желающих провести MICE-мероприятие на Бали. Следите за нашими новостями в Facebook , Instagram , Twitter , Youtube , LinkedIn .

