Всемирная организация здравоохранения и Детская исследовательская больница Св. Иуды будут вместе бороться с детским раком

Цель новой глобальной инициативы по борьбе с детским раком - к 2030 году обеспечить успешное излечение как минимум 60 процентов детей, страдающих самыми распространёнными видами онкологических заболеваний

МЕМФИС (MEMPHIS), Теннесси, 27 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Детская исследовательская больница Св. Иуды (St. Jude Children's Research Hospital) сегодня сообщила о начале пятилетнего совместного проекта со Всемирной организацией здравоохранения. Проект ориентирован на трансформацию онкологической помощи в мировом масштабе. Основная цель начинания - к 2030 году обеспечить успешное излечение как минимум 60 процентов детей, страдающих от самых распространённых типов раковых заболеваний.

Совместный проект закладывает фундамент для реализации глобальной инициативы, объединяющей всех участников процесса борьбы с детским раком, расширяющей доступ к высококачественной медицинской помощи путём создания национальных центров передового опыта и их региональных подразделений, а также способствующей включению мер по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями в государственную политику сферы здравоохранения в стремлении обеспечить всем больным детям максимальные шансы на выживание.

«Слишком много детей лишаются жизни в борьбе с раком, - отметил глава ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus). - Мы не в силах терпеть мир, в котором некоторые маленькие пациенты имеют доступ к первоклассной медицинской помощи, а другие страдают лишь потому, что не имеют достаточных финансовых средств. Детский рак - это мощный сигнал о насущной потребности во всеобщем охвате медико-санитарными услугами».

Каждый год онкологические заболевания диагностируются у 300 000 детей и подростков. Около 8 из 10 этих детей живут в странах с низким или средним уровнем доходов, где показатель эффективности лечения рака зачастую не превышает 20 процентов. Разительный контраст на этом фоне представляют собой страны с высоким уровнем доходов населения, где коэффициент излечения онкологических заболеваний составляет не менее 80 процентов - в первую очередь, благодаря наличию системы специализированной мультидисциплинарной помощи детям, страдающим от онкозаболеваний, являющейся результатом медицинского прогресса, достигнутого за последние 50 лет. Столь заметные различия в показателях выживаемости между богатыми и бедными странами - один их примеров величайшей социальной несправедливости.

Ограниченный доступ к высококачественным, недорогим препаратам и риск полного разорения людей, вынужденных платить за лечение из собственного кармана, - важные составляющие тех сложностей, с которыми сталкиваются многие страны в вопросах лечения детского рака.

«Больница Св. Иуды была основана с чётким убеждением, что ни один ребёнок не должен умирать на заре своей жизни, - прокомментировал президент и генеральный директор медицинского учреждения д.м.н. Джеймс Доуинг (James R. Downing). - Нам удалось реализовать эту концепцию в спасении многих детей, страдающих от рака, но суровая действительность такова, что во многих регионах мира 4 из 5 юных онкологических пациентов продолжают умирать. Мы можем это изменить. Наша инициатива предоставит необходимые средства и ресурсы для радикальной трансформации детской онкологической помощи по всему земному шару. Мы предпримем все усилия, чтобы лечение детского рака стало приоритетом для национальных систем здравоохранения, что, в свою очередь, позволит значительно повысить эффективность излечения детей, страдающих от раковых заболеваний».

Объединяя преимущества Больницы Св. Иуды и ВОЗ в целях расширения сервисов и возможностей в борьбе с детским раком, этот совместный проект создаёт платформу для поддержки внутригосударственных начинаний в данной медицинской отрасли. В основе партнёрства лежит идея объединения технологического потенциала специалистов Св. Иуды и целенаправленных программных инвестиций в размере 15 млн. долл. США от подразделений ВОЗ, работающих с правительствами и руководителями как региональных, так и международных систем здравоохранения. В число запланированных мер входит оказание клинической помощи самым уязвимым маленьким пациентам, предоставление всем детям, страдающим раковыми заболеваниями, доступа к высококачественным препаратам и современным терапевтическим технологиям, оптимизация программ повышения квалификации путём создания центров передовых знаний. Дабы обеспечить устойчивый, глобальный эффект от этой инициативы, партнёры надеются активизировать обширные действия со стороны лидеров государств и специализированных организаций, способных внести жизненно важный вклад в обеспечение благоприятного исхода при лечении детского рака. В число таких влиятельных участников процесса входят организации, находящиеся в официальных взаимоотношениях с ВОЗ, включая Международное общество педиатрической онкологии (SIOP), Childhood Cancer International (CCI) и Международный союз по борьбе с раком (UICC).

«Для нас большая честь работать вместе с ВОЗ, объединяя многочисленные медицинские учреждения, активистов и исследователей в борьбе с детским раком по всему земному шару, - подчеркнул д.м.н. Карлос Родригес-Галиндо (Carlos Rodriguez-Galindo), M.D., исполнительный вице-президент и руководитель Департамента международной педиатрии Больницы Св. Иуды. - Мы имеем возможность использовать глобальные начинания для ускоренного расширения доступа к высококачественной детской онкологической помощи. Это позволит нам сократить число юных жизней, потерянных в неравном бою с вполне излечимыми заболеваниями. Получение отклика ключевых партнёров на призыв ВОЗ является первым шагом в начале эпохи борьбы за жизни детей, страдающих от рака».

На протяжении вот уже более двух десятилетий Больница Св. Иуды вкладывает усилия и средства в региональные программы, позволяющие повысить качество и эффективность медицинской помощи детям и подросткам в странах с ограниченными ресурсами. В марте 2018 года больница была названа первым Партнёрским центром ВОЗ по борьбе с детским раком. В мае этого года медицинское учреждение представило инициативу St. Jude Global, предполагающую первоначальные инвестиции в размере 100 млн. долл. США. Программа направлена на повышение показателей выживаемости юных онкологических пациентов по всему миру посредством реализации разнообразных образовательных, исследовательских и прочих практических начинаний на уровне больниц, регионов и наций.

Совместный проект ВОЗ и больницы Св. Иуды является результатом Решения Всемирной ассамблеи здравоохранения под номером 70.12, посвящённого профилактике и борьбе с браком. Эта резолюция, принятая в мае 2017 года, формулирует обязательство ВОЗ и мировых лидеров по наращиванию усилий по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями в рамках национальных противораковых программ. Планы и перспективы инициативы будут обсуждаться в ходе Встречи на высоком уровне по вопросам неинфекционных заболеваний Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в четверг, 27 сентября, и пятницу, 28 сентября, а также в рамках первого внепрограммного мероприятия, посвящённого борьбе с детским раком. Главы государств и мировых правительств расскажут о предпринимаемых их странами мерах, направленных на контроль и профилактику неинфекционных заболеваний, являющихся причиной 7 из 10 человеческих смертей по всему земному шару.

«Совместными усилиями мы можем повысить эффективность лечения маленьких пациентов, страдающих от рака, - отметила д-р Светлана Аксельрод, заместитель генерального директора департамента неинфекционных заболеваний и психического здоровья ВОЗ. - Именно поэтому активные меры по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями являются одним из самых действенных и ощутимых шагов к решению проблемы неконтагиозных болезней в самом широком смысле».

Детская исследовательская больница Св. Иуды

Детская исследовательская больница Св. Иуды - безусловный лидер в вопросах формирования глобального восприятия, разработки протоколов лечения детского рака и других смертельно опасных заболеваний. Больница является единственным Комплексным детским онкологическим центром, уполномоченным Национальным институтом рака. С момента открытия медицинского учреждения 50 лет назад терапевтические протоколы, разработанные здешними специалистами, помогли повысить показатель выживаемости детей, страдающих от рака, с 20 до 80 процентов. Больница Св. Иуды с готовностью делится своими достижениями и прорывами. Каждая детская жизнь, спасённая больницы, даёт медицинским экспертам и учёным по всему миру возможность использовать полученные в результате знания для излечения тысяч других юных пациентов. Семьи никогда не получают счета на оплату лечения, транспортных расходов, проживания и питания маленьких пациентов Больницы Св. Иуды. Всё, о чём следует беспокоиться родным и близким, - это спасение жизни их ребёнка. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт stjude.org. Следите за новостями Больницы Св. Иуды в социальных сетях по @stjuderesearch .

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